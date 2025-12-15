Πέθανε ο Καρλ Κάρλτον – Από την τοπική σκηνή του Ντιτρόιτ στην κορυφή των αμερικανικών charts

Ο Καρλ Κάρλτον, ο τραγουδιστής που δημιούργησε ένα μουσικό βιογραφικό που εκτείνεται από funk μέχρι R&B και έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τα τραγούδια «She’s a Bad Mama Jama (She’s Built, She’s Stacked)» και «Everlasting Love», απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών.

Ο γιος του Κάρλτον, Κάρλτον Χάντζενς II, επιβεβαίωσε την είδηση του θάνατου του την Κυριακή, 14 Νοεμβρίου.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, μπαμπά, θρυλικέ Κάρλ Κάρλτον, τραγουδιστή του She’s a Bad Mama Jama», δήλωσε ο Κάρλτον Χάντζενς II σε μια ανακοίνωση που συνοδεύονταν από μια φωτογραφία του μουσικού.

Η αιτία θανάτου δεν αποκαλύφθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με το Soultracks, ο τραγουδιστής υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το 2019.

Από το Ντιτρόιτ στα charts

Γεννημένος ως Κάρλτον Χάντζενς στο Ντιτρόιτ το 1953, εμφανίστηκε για πρώτη φορά με το όνομα «Little Carl», αλλά αργότερα άλλαξε το ψευδώνυμό του σε Καρλ Κάρλτον. Αρχικά πραγματοποιούσε εμφανίσεις στην τοπική σκηνή της πόλης και αργότερα μετακόμισε στο Χιούστον, αφού υπέγραψε συμβόλαιο με την θρυλική εταιρεία Back Beat Records.

Το 1971, το τραγούδι του «I Can Feel It» μπήκε στο Billboard Soul Singles chart, αλλά η μεγάλη του επιτυχία ήρθε με την διασκευή του «Everlasting Love» του Ρόμπερτ Νάιτ. Σύμφωνα με το Rolling Stone, το τραγούδι έφτασε στο νούμερο έξι του Billboard Hot 100 το 1974 και παρέμεινε στο chart για 15 εβδομάδες.

Μια δεκαετία μετά την πρώτη του είσοδο στα charts, σημείωσε την πιο διαχρονική επιτυχία του με το τραγούδι «She’s a Bad Mamma Jamma (She’s Built, She’s Stacked)» του 1981, το οποίο έφτασε στο νούμερο δύο των soul charts και παρέμεινε για 21 εβδομάδες στα αμερικανικά charts, φτάνοντας στο νούμερο 22 των Hot 100 μετά την κυκλοφορία του. Το τραγούδι, που ήταν υποψήφιο για Grammy, συνεχίζει να έχει απήχηση σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, φτάνοντας στο νούμερο 7 του Billboard R&B Digital Song sales chart νωρίτερα φέτος.

Το τραγούδι κέρδισε περαιτέρω δημοτικότητα τις επόμενες δεκαετίες, αφού χρησιμοποιήθηκε σε soundtrack ταινιών όπως το «Μις με το Ζόρι 2: Κυκλοφορεί και Οπλοφορεί», καθώς και σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως τα «Φιλαράκια».

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία του Κάρλτον ήταν το gospel άλμπουμ του 2010, God Is Good.

«Με βαριά καρδιά, πενθούμε για τον θάνατο του θρυλικού Καρλ Κάρλτον», έγραψε η funk μπάντα Confunkshun στο αφιέρωμά της στο Facebook. «Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Αναπαύσου εν ειρήνη, Καρλ. Η κληρονομιά σου θα ζει για πάντα», πρόστίθεται.

