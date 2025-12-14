«Σύρραξη» στο Χερσόνησος – Εργότελης: Κουτούλησε αντίπαλο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού (vid)

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο Χερσόνησος – Εργοτέλης (2-1), καθώς υπήρξε διαπληκτισμός ανάμεσα στους παίκτες και μάλιστα, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού κουτούλησε αντίπαλο.

Μετά το δεύτερο γκολ της Χερσόνησου, ο προπονητής του Εργοτέλη, Ηλίας Κώτσιος ξέφυγε και έριξε κουτουλιά στον ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων, Δημήτρη Μηλάκη.

Δείτε το βίντεο με τη σύρραξη στο Χερσόνησος – Εργοτέλης

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το απαράδεκτο περιστατικό, υπήρξε ολιγόλεπτη διακοπή και ο Κώτσιος αποβλήθηκε λόγω αυτής της απαράδεκτης ενέργειας.