«Σύρραξη» στο Χερσόνησος – Εργότελης: Κουτούλησε αντίπαλο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού (vid)
Χαμός στο Χερσόνησος – Εργοτέλης, καθώς η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε επεισοδιακά με πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού κουτούλησε αντίπαλο.
Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο Χερσόνησος – Εργοτέλης (2-1), καθώς υπήρξε διαπληκτισμός ανάμεσα στους παίκτες και μάλιστα, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού κουτούλησε αντίπαλο.
Μετά το δεύτερο γκολ της Χερσόνησου, ο προπονητής του Εργοτέλη, Ηλίας Κώτσιος ξέφυγε και έριξε κουτουλιά στον ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων, Δημήτρη Μηλάκη.
Δείτε το βίντεο με τη σύρραξη στο Χερσόνησος – Εργοτέλης
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το απαράδεκτο περιστατικό, υπήρξε ολιγόλεπτη διακοπή και ο Κώτσιος αποβλήθηκε λόγω αυτής της απαράδεκτης ενέργειας.
