Άρης: Απουσίες και ερωτηματικά για την ενδεκάδα κόντρα στον Ολυμπιακό
Αποφασισμένος να επιστρέψει στις νίκες στο σημερινό (14/12, 20:00) παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» είναι ο Άρης, που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα απουσιών.
Ο Άρης θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, στη σημερινή (14/12, 20:00) εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι κιτρινόμαυροι δεν παραγνωρίζουν τις δυσκολίες του αγώνα, απέναντι στον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, όμως, έχουν μείνει πίσω στη βαθμολογία και δεν έχουν περιθώρια για απώλειες.
Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε, όπως συνηθίζει, άλλωστε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αποστολή για το ματς με τον Ολυμπιακό, όμως, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα απουσιών. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει, μεταξύ άλλων, τους τραυματίες Διούδη, Δώνη, Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε και Μεντίλ.
Ερωτηματικά για το πώς θα παίξει ο Άρης
Ο προπονητής του Άρη δεν άνοιξε τα «χαρτιά» του σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες θέσεις της ενδεκάδας. Οι Φρίντεκ και Φαντιγκά – o δεύτερος έχει το προβάδισμα – είναι υποψήφιοι για το αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ ερωτηματικό αποτελεί και η τριάδα των χαφ. Αν θα διατηρήσει, δηλαδή, τους Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλο και παραμείνει ο Γένσεν ως αριστερός εξτρέμ, ενώ δεν θα πρέπει να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο ο Φινλανδός να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Ο Χιμένεθ αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ένας εκ των Φαντιγκά ή Φρίντεκ το αριστερό, ενώ οι Ρόουζ και Άλβαρο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Γένσεν στην αριστερή και ο Γαλανόπουλος πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης. Δοκιμάστηκε, επίσης και σχήμα με τον Παναγίδη επιτελικό μέσο, τον Ντούντου αριστερό εξτρέμ και τον Γένσεν στην κορυφή, με τους Μόντσου και Μορόν να μένουν στον πάγκο.
