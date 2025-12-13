Άρης: Δεν αποκάλυψε τα πλάνα του για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Χιμένεθ

Πιστός στον τρόπο που προσεγγίζει, πλέον, τα παιχνίδια, ο Μανόλο Χιμένεθ, καθώς δεν ανακοίνωσε αποστολή ούτε για το Κυριακάτικο (14/12, 20:00) εντός έδρας ντέρμπι που θα δώσει ο Άρης κόντρα στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός, βέβαια, έχει να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα απουσιών, καθώς δεν υπολογίζονται, μεταξύ άλλων, οι τραυματίες Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ, Δώνης, Φαμπιάνο, Καντεβέρε και Μεντίλ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης (14/12, 20:00), στο πλαίσιο της 14ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος “Stoiximan Super League” της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό ντέρμπι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής (αγωνιστικό παιχνίδι).

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.

* Η αποστολή θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας».