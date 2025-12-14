Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης»

Την 8η νίκη του στη Superleague θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει τον Άρη (14/12, 20:00), στο «Κλ. Βικελίδης», για την 14η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες μετά το σπουδαίο διπλό στην Αστάνα απέναντι στην Καϊράτ (0-1) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, θέλουν να πάρουν τη νίκη απέναντι στον Άρη για να παραμείνουν στην κορυφή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με τον Δικέφαλο να είναι στο -2 από τον Ολυμπιακό.

Χωρίς τέσσερις στη Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός

Οι Ερυθρόλευκοι το απόγευμα του Σαββάτου ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση με την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

Σε αυτή δεν βρίσκονται οι Ροντινέι Μπιανκόν, Ρέτσος και Πασχαλάκης, με τον Βραζιλιάνο ακραίο αμυντικό να μένει εκτός για λόγους ξεκούρασης.

Αντίθετα, στην αποστολή συμπεριελήφθησαν οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.

Αρκετά προβλήματα να διαχειριστεί ο Χιμένεθ

Πιστός στον τρόπο που προσεγγίζει, πλέον, τα παιχνίδια, ο Μανόλο Χιμένεθ, καθώς δεν ανακοίνωσε αποστολή ούτε για την σημερινή εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Ο Ισπανός τεχνικός, βέβαια, έχει να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα απουσιών, καθώς δεν υπολογίζονται, μεταξύ άλλων, οι τραυματίες Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ, Δώνης, Φαμπιάνο, Καντεβέρε και Μεντίλ.