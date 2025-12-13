Κλειστά χαρτιά από τον Χιμένεθ ενόψει Ολυμπιακού

Η προετοιμασία του Άρη για την κυριακάτικη (14/12) εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό θα ολοκληρωθεί με την προπόνηση στο «Δασυγένειο», ενώ υπάρχουν ακόμα ανοιχτά μέτωπα σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει καταλήξει στο πώς θα παρατάξει την ομάδα του.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό έχει να κάνει με τη μεσαία γραμμή και συγκεκριμένα με το αν θα διατηρηθεί η τριάδα των Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλου, ή αν μείνει στον πάγκο, κάποιος εξ αυτών, προκειμένου να επιστρέψει στα χαφ ο Γένσεν. Δεν θα πρέπει, πάντως, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο Φινλανδός να χρησιμοποιηθεί και πάλι ως αριστερό εξτρέμ ή να γίνει η μεγάλη έκπληξη, καθώς είχε δοκιμαστεί και ως φορ αντί του Μορόν.

Ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται, επίσης, ότι θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή σε ό,τι αφορά τον αριστερό μπακ, καθώς ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών τους οι Φρίντεκ και Φαντινγκά. Αντίθετα, δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Τεχέρο στο δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής.