Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο Χιμένεθ άφησε εκτός 11άδας τον Μόντσου για το αποψινό (14/12, 20:00) ματς με τον Ολυμπιακό στο «Βικελίδης», ενώ στο αρχικό σχήμα και στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής επιστρέφει ο Ντούντου.
Η έκπληξη που δοκίμαζε στις προπονήσεις ο Μανόλο Χιμένεθ αποτυπώθηκε και επίσημα στην ενδεκάδα που επέλεξε στο σημερινό (14/12, 20:00) εντός έδρας ντέρμπι που δίνει ο Άρης με τον Ολυμπιακό, καθώς έμεινε στον πάγκο ο Μόντσου.
Νέο πρόσωπο στο βασικό σχήμα είναι ο Ντούντου, που θα παίξει στην αριστερή πλευρά της επίθεσης, με τον Γένσεν να «μετατοπίζεται» στη φυσική του θέση, στα χαφ και τον Αθανασιάδη να παίρνει τη θέση του Διούδη κάτω από την εστία.
Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Ρόουζ και Άλβαρο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Γαλανόπουλος και Ράτσιτς θα ξεκινήσουν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Μάικιτς, Γιαννιώτας, Μισεουί, Φρίντεκ, Νινγκ, Μοντσου, Καράι, Μορουτσάν, Σίστο, Χαρούπας και Παναγίδης.
