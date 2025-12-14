newspaper
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι φυλές των 50 μπλόκων
Πολιτική Γραμματεία 14 Δεκεμβρίου 2025 | 08:05

Οι φυλές των 50 μπλόκων

Η πολυμορφία, οι διαστρωματώσεις και οι διαφορετικές γραμμές του αγροτικού κινήματος – Οι δύο κυρίαρχες τάσεις και οι ιδεολογικές αποκλίσεις που συγκρούονται στο εσωτερικό του

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
A
A
Vita.gr
Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Spotlight

Το αγροτικό κίνημα έχει την πολυμορφία του, τις διεργασίες στο εσωτερικό του και βέβαια τις διαφορετικές γραμμές του. Αποκωδικοποιώντας τις εκφράσεις και τις φυλές των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα, να σημειώσουμε κατ’ αρχάς πως παράλληλα με τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα τη διαχείριση της κρίσης έχει και ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Είναι περίπλοκη εξίσωση η εκτόνωση, αφού έχει και μαζικότητα και δεν ακολουθεί «εθιμοτυπικές τελετουργίες». Ακόμη και όψεις ακραίας βίας εντοπίζονται όπως πρόσφατα στην Κρήτη. Εμπεριέχει όμως και αρκετούς βαθμούς αυτονομίας από τα κόμματα. Μετατοπίσεις προς τα δεξιά στα βόρεια, συντονισμός αυτόνομος πιο νότια. Κλασική δυναμική του ΚΚΕ στο κέντρο της χώρας. Και νέοι δημογραφικά και μορφωτικά αγρότες που μοιράζονται σε όλους τους πολιτικούς χώρους.

Η σύσκεψη του Συντονιστικού

Η είδηση για συνάντηση του Συντονιστικού των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τους Χατζηδάκη και Τσιάρα δεν ακούστηκε θετικά στο λοιπό κομμάτι που συσπειρώνεται γύρω από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) που είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει σήμερα στο πολιτιστικό κέντρο της Νίκαιας Λάρισας. Στη σύσκεψη έχουν κληθεί οι εκπρόσωποι των μπλόκων (είναι συνολικά 50 στη χώρα).

Η Νίκαια και μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας σύμφωνα με πληροφορίες χτυπάει στα «κόκκινα». Εδώ εντοπίζονται και οι πιο μαχητικές δυνάμεις του ΚΚΕ. Πρωταγωνιστεί ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, ενώ «κόκκινος» είναι και ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Ο τόνος των κινητοποιήσεων δίνεται παραδοσιακά από τα μπλόκα της Θεσσαλίας. Το γεγονός ότι κατάφεραν φέτος να βγάλουν τρακτέρ στην Εθνική Οδό (στη Νίκαια και στον Ε-65), λειτούργησε ως θρυαλλίδα για την κλιμάκωση σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για μπλόκα που έχουν επιδείξει μεγάλη μαζικότητα (με χιλιάδες τρακτέρ), αποφασιστικότητα αλλά και δομή λειτουργίας με συνελεύσεις επιτόπου.

Οι δύο κυρίαρχες τάσεις, που συγκρούονται στο εσωτερικό του κινήματος, αφορούν τη σχέση με την κυβερνητική πολιτική. Η μία τάση – λένε οι κόκκινοι αγρότες – χαρακτηρίζεται από προσπάθεια συμφιλίωσης και κοινωνικού εταιρισμού με τη κυβερνητική πολιτική και αποδέχεται de facto την ευρωπαϊκή ΚΑΠ. Η άλλη τάση κινείται στη γραμμή σύγκρουσης. Αποτελεί τη ριζοσπαστική προσέγγιση στο αγροτικό κίνημα, η οποία αρνείται τη λογική της ενσωμάτωσης. Η διεκδίκηση γίνεται από τη σκοπιά των συμφερόντων του βιοπαλαιστή αγρότη και για αυτό στρέφεται παράλληλα και κατά των βιομηχάνων και των μεγαλεμπόρων, που εκμεταλλεύονται την παραγωγή και διαμορφώνουν ασύμφορες τιμές και κόστη. Η συντονιστική της δύναμη βρίσκεται στην ΠΕΜ, η οποία συγκροτείται από Αγροτικούς Συλλόγους και Ομοσπονδίες.

Ακτινογραφώντας περαιτέρω τα σημερινά μπλόκα, οι πιο πράσινες πηγές αναφέρουν την ΕΘΕΑΣ (Εθνική Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ή τέως ΠΑΣΕΓΕΣ) στην οποία Πρόεδρος είναι ο καλαβρυτινός κτηνοτρόφος Παύλος Σατολιάς, πασοκικών καταβολών. Και βέβαια τους αγροτικούς συλλόγους εν Ελλάδι όπου μαχητικά εδώ καταγράφονται δυνάμεις του ΚΚΕ.

Οι δεξιές διαρροές του βορρά

Στα μπλόκα όμως μετέχει και θιγμένο τμήμα νεοδημοκρατών που πολλοί έχουν μετατοπιστεί στην Ελληνική Λύση και εντοπίζονται κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα όπως στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ενδεικτικό των πολλών τάσεων είναι πως ενώ στα Μάλγαρα παρέστη ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο εν λόγω μπλόκο στέλεχος που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας Χρήστος Γκατζάρας που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ.

Για τις όψεις βίας που είδαμε πρόσφατα, αγρότης κεντροαριστερής πλεύσης λέει πως «ανάγκασαν νοικοκύρηδες με τις πολιτικές τους να συμπεριφέρονται σαν να μην έχουν να χάσουν τίποτε». Επισημαίνοντας πως κυριαρχεί η απόγνωση ενώ τα μπλόκα, προσθέτει, είναι διακομματικά. Στην Κρήτη για παράδειγμα που καταγράφεται το πράσινο χρώμα – και λόγω του κύρους προσώπων όπως ο Μανόλης Χνάρης σε κλάδους ρεθυμνιωτών αγροτοκτηνοτρόφων – πρωταγωνιστούν και συνδικαλιστές άλλων πολιτικών γεωγραφιών όπως ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων Βασίλης Μανουράς (πρόσκειται στον Αλέξη Τσίπρα) ή ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης (πρόσκειται στη ΝΔ).

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανακτούν «θεραπευμένα» δάνεια 3 δισ. από τους servicers

Τράπεζες: Ανακτούν «θεραπευμένα» δάνεια 3 δισ. από τους servicers

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες και ο Τσιάρας του «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες και ο Τσιάρας του «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης τους μαλώνει επειδή δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου
Οι κόκκινες γραμμές 13.12.25

Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών - Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ότι μέχρι η κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Αναμένεται, μάλιστα, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Όχι στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Τι αποφάσισαν στο συντονιστικό
Agro-in 13.12.25

«Όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη λένε οι αγρότες - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Δεν θα συναντήσουν οι αγρότες τον Μητσοτάκη τη Δευτέρα και επιμένουν στις κινητοποιήσεις - Θα στείλουν τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και ζητούν να πάρουν απαντήσεις πριν από την όποιο ραντεβού

Σύνταξη
Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα
Στη Νίκαια 13.12.25

Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νίκαια της Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων - Για να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα, ξεκαθαρίζουν

Σύνταξη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
Κρίσιμες αποφάσεις 13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αναχωρούν για τα μπλόκα οι αγρότες που απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – «Δεν κάνουμε πίσω»
Ελλάδα 12.12.25

Αναχωρούν για τα μπλόκα οι αγρότες που απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – «Δεν κάνουμε πίσω»

Με παρατεταμένα κορναρίσματα αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από τον συμβολικό αποκλεισμό που πραγματοποίησαν για περίπου τρεις ώρες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Αγρότες: Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Λουκέτο στην πύλη είχε βάλει η ΕΛ.ΑΣ.
Δείτε βίντεο 12.12.25

Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Λουκέτο στην πύλη είχε βάλει η ΕΛ.ΑΣ.

Με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και τουριστικά λεωφορεία οι αγρότες έφτασαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις
Και του αρχηγού 12.12.25

Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - 15 συλλήψεις

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων - Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Απλώνει η συμπαράσταση 12.12.25

Επιμένουν οι αγρότες: Επόμενος σταθμός το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Αύριο αποφασίζουν για τη συνέχεια

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ αύριο αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα - Στα μπλόκα, φορείς και σωματεία

Σύνταξη
Μπλόκα: To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου και το «ούτε βήμα πίσω» των αγροτών
Κρίσιμα 24ωρα 11.12.25

To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου με τους αγρότες και το «ούτε βήμα πίσω» των μπλόκων

Ελιγμός της κυβέρνησης για ανοιχτό διάλογο με μία μόνο αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα και ενιαία ατζέντα μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. «Απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αγροκτηνοτρόφους την Παρασκευή. Κρίσιμη σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας το Σάββατο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα
Φωτογραφίες και βίντεο 11.12.25

Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι  της περιοχής, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Καβάλα, διατρανώνοντας την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες
Agro-in 11.12.25

Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες

Οι κρητικοί αγρότες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον Κωστή Χατζηδάκη την ώρα που η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει εκ προϊμίου χαρακτηρίσει υπονομευτική τυχόν μεμονωμένη συνάντηση με την κυβέρνηση την ώρα που πιέζεται

Σύνταξη
«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 11.12.25

«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους

Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση που προβλέπει ότι θα κάνει μαύρα Χριστούγεννα - Η συκοφαντία, η καταστολή, οι διώξεις, όχι μόνο δεν πτόησαν, αντίθετα εξόργισαν τον αγροτικό κόσμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Σε κλοιό κινητοποιήσεων η χώρα – «Κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση
Μπλόκα παντού 10.12.25

Σφίγγει ο κλοιός των αγροτών σε όλη τη χώρα - Αμετακίνητοι κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις

Η «παγίδα» που στήνει η κυβέρνηση σε αγρότες και κτηνοτρόφους μοιάζει να πέφτει στο κενό. Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου, τα κατασταλτικά μέτρα και οι βαριές κατηγορίες που «αιωρούνται» δεν έχουν λυγίσει το αγωνιστικό φρόνημα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου που επιμένει με πολύμορφες δράσεις και χωρίς να περνά την «λεπτή κόκκινη διαχωριστική γραμμή».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Δέχθηκαν επίθεση με χημικά στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου – Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε και ασθενοφόρα
Φωτογραφίες και βίντεο 10.12.25 Upd: 13:56

Ρίψη χημικών από τα ΜΑΤ στη γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου - Κλούβες μπλόκαραν εκτός από αγρότες και ασθενοφόρα

Τα ΜΑΤ για να εμποδίσουν τους αγρότες να ανοίξουν τα διόδια στη γέφυρα του Ρίου έφτασαν στο σημείο να μπλοκάρουν και ασθενοφόρα

Σύνταξη
Αγρότες: 4ωρος αποκλεισμός από τρακτέρ και καΐκια του λιμανιού του Βόλου
Φωτογραφίες - Βίντεο 10.12.25 Upd: 13:26

Πολύωρος αποκλεισμός του λιμανιού Βόλου από αγρότες και αλιείς - Αποχώρησαν τα τρακτέρ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκαναν απόβαση στο αστυνομοκρατούμενο λιμάνι του Βόλου αποκλείοντάς το από τη στεριά, με τους ψαράδες της Μαγνησίας να το αποκλείουν από τη θάλασσα

Σύνταξη
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις
InShorts 10.12.25 Upd: 09:26

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες και ο Τσιάρας του «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες και ο Τσιάρας του «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης τους μαλώνει επειδή δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό
Ολισθηρή πλαγιά 14.12.25

«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό

Καθώς 27 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν αλλαγές σε άρθρα της ΕΣΔΑ, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνει ότι οι πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαϊκιστών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τροχονομικοί έλεγχοι 14.12.25

Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη μέθοδο που ακολουθείται ώστε να εξακριβωθεί πόσο έχει πιει ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία αν το αλκοτέστ δείξει πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Σύνταξη
Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)
Μπάσκετ 14.12.25

Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα επέστρεψε και ήταν καθοριστικό στη νίκη των Σπερς επί των Θάντερ με 111-109, που ηττήθηκαν μόλις για δεύτερη φορά φέτος – Αντίπαλος του Σαν Αντόνιο στον τελικό του NBA Cup οι Νικς, που «καθάρισαν»τους Μάτζικ.

Σύνταξη
Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού – Ακολουθούν νέες επεκτάσεις
Ελλάδα 14.12.25

Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού - Ακολουθούν νέες επεκτάσεις

Η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα θα έχει δύο διακλαδώσεις. Μία προς Άνω Γλυφάδα και μία προς το κέντρο της πόλης, μέσω της περιοχής του Ελληνικού.

Σύνταξη
Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Στον Κολωνό 14.12.25

Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Σύνταξη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται
«Κατάπαυση πυρός» 14.12.25

Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται

Αξιωματούχοι της άμυνας από την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν βομβαρδισμοί και επιθέσεις με οβίδες στις παραμεθόριες επαρχίες

Σύνταξη
Μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ: Άφαντος ο δράστης που σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε άλλους εννέα
Μαρτυρίες σοκ 14.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Άφαντος παραμένει ο δράστης που εισέβαλε στο πανεπιστήμιο Brown σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας σοβαρά τουλάχιστον άλλους εννιά

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Αμέσως μετά οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη θα οδηγηθούν στον Ευρωπαίο ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

Σύνταξη
Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»
Fizz 14.12.25

Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι η σελίδα «For You» του TikTok της είναι γεμάτη με βίντεο χρηστών που δημοσιεύουν υβριστικό περιεχόμενο για εκείνη και, η Αμάντα Σάιφρεντ αποφάσισε να πάρει θέση.

Σύνταξη
MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη
«Γυναικόσφαιρα» 14.12.25

MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη

Φορέστε ένα εμπριμέ ρομαντικό φορεματάκι, βάλτε την ποδιά σας και ψήστε μηλόπιτες. Ο φεμινισμός είναι εχθρός. Συντηρητικά περιοδικά σας διδάσκουν «πώς να ικανοποιήσετε και τον πιο απαιτητικό σύζυγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
Μετανάστες πολυτελείας 14.12.25

Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα

Από το 2014, οι μεταναστευτικές εισροές εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 24%. Η χώρα μας ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ατόμων με Εξαιρετικά Υψηλό Πλούτο - Ultra High Networth Individuals.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
Ενέργεια και γεωπολιτική 14.12.25

Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Η συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για τον καθορισμό ΑΟΖ ενισχύει τον θεσμικό ρόλο της Λευκωσίας στα περιφερειακά επενδυτικά σχέδια εν μέσω έντασης με την Τουρκία

Κωστής Κωνσταντίνου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο