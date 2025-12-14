Οι φυλές των 50 μπλόκων

Το αγροτικό κίνημα έχει την πολυμορφία του, τις διεργασίες στο εσωτερικό του και βέβαια τις διαφορετικές γραμμές του. Αποκωδικοποιώντας τις εκφράσεις και τις φυλές των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα, να σημειώσουμε κατ’ αρχάς πως παράλληλα με τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα τη διαχείριση της κρίσης έχει και ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Είναι περίπλοκη εξίσωση η εκτόνωση, αφού έχει και μαζικότητα και δεν ακολουθεί «εθιμοτυπικές τελετουργίες». Ακόμη και όψεις ακραίας βίας εντοπίζονται όπως πρόσφατα στην Κρήτη. Εμπεριέχει όμως και αρκετούς βαθμούς αυτονομίας από τα κόμματα. Μετατοπίσεις προς τα δεξιά στα βόρεια, συντονισμός αυτόνομος πιο νότια. Κλασική δυναμική του ΚΚΕ στο κέντρο της χώρας. Και νέοι δημογραφικά και μορφωτικά αγρότες που μοιράζονται σε όλους τους πολιτικούς χώρους.

Η σύσκεψη του Συντονιστικού

Η είδηση για συνάντηση του Συντονιστικού των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τους Χατζηδάκη και Τσιάρα δεν ακούστηκε θετικά στο λοιπό κομμάτι που συσπειρώνεται γύρω από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) που είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει σήμερα στο πολιτιστικό κέντρο της Νίκαιας Λάρισας. Στη σύσκεψη έχουν κληθεί οι εκπρόσωποι των μπλόκων (είναι συνολικά 50 στη χώρα).

Η Νίκαια και μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας σύμφωνα με πληροφορίες χτυπάει στα «κόκκινα». Εδώ εντοπίζονται και οι πιο μαχητικές δυνάμεις του ΚΚΕ. Πρωταγωνιστεί ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, ενώ «κόκκινος» είναι και ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Ο τόνος των κινητοποιήσεων δίνεται παραδοσιακά από τα μπλόκα της Θεσσαλίας. Το γεγονός ότι κατάφεραν φέτος να βγάλουν τρακτέρ στην Εθνική Οδό (στη Νίκαια και στον Ε-65), λειτούργησε ως θρυαλλίδα για την κλιμάκωση σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για μπλόκα που έχουν επιδείξει μεγάλη μαζικότητα (με χιλιάδες τρακτέρ), αποφασιστικότητα αλλά και δομή λειτουργίας με συνελεύσεις επιτόπου.

Οι δύο κυρίαρχες τάσεις, που συγκρούονται στο εσωτερικό του κινήματος, αφορούν τη σχέση με την κυβερνητική πολιτική. Η μία τάση – λένε οι κόκκινοι αγρότες – χαρακτηρίζεται από προσπάθεια συμφιλίωσης και κοινωνικού εταιρισμού με τη κυβερνητική πολιτική και αποδέχεται de facto την ευρωπαϊκή ΚΑΠ. Η άλλη τάση κινείται στη γραμμή σύγκρουσης. Αποτελεί τη ριζοσπαστική προσέγγιση στο αγροτικό κίνημα, η οποία αρνείται τη λογική της ενσωμάτωσης. Η διεκδίκηση γίνεται από τη σκοπιά των συμφερόντων του βιοπαλαιστή αγρότη και για αυτό στρέφεται παράλληλα και κατά των βιομηχάνων και των μεγαλεμπόρων, που εκμεταλλεύονται την παραγωγή και διαμορφώνουν ασύμφορες τιμές και κόστη. Η συντονιστική της δύναμη βρίσκεται στην ΠΕΜ, η οποία συγκροτείται από Αγροτικούς Συλλόγους και Ομοσπονδίες.

Ακτινογραφώντας περαιτέρω τα σημερινά μπλόκα, οι πιο πράσινες πηγές αναφέρουν την ΕΘΕΑΣ (Εθνική Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ή τέως ΠΑΣΕΓΕΣ) στην οποία Πρόεδρος είναι ο καλαβρυτινός κτηνοτρόφος Παύλος Σατολιάς, πασοκικών καταβολών. Και βέβαια τους αγροτικούς συλλόγους εν Ελλάδι όπου μαχητικά εδώ καταγράφονται δυνάμεις του ΚΚΕ.

Οι δεξιές διαρροές του βορρά

Στα μπλόκα όμως μετέχει και θιγμένο τμήμα νεοδημοκρατών που πολλοί έχουν μετατοπιστεί στην Ελληνική Λύση και εντοπίζονται κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα όπως στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ενδεικτικό των πολλών τάσεων είναι πως ενώ στα Μάλγαρα παρέστη ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο εν λόγω μπλόκο στέλεχος που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας Χρήστος Γκατζάρας που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ.

Για τις όψεις βίας που είδαμε πρόσφατα, αγρότης κεντροαριστερής πλεύσης λέει πως «ανάγκασαν νοικοκύρηδες με τις πολιτικές τους να συμπεριφέρονται σαν να μην έχουν να χάσουν τίποτε». Επισημαίνοντας πως κυριαρχεί η απόγνωση ενώ τα μπλόκα, προσθέτει, είναι διακομματικά. Στην Κρήτη για παράδειγμα που καταγράφεται το πράσινο χρώμα – και λόγω του κύρους προσώπων όπως ο Μανόλης Χνάρης σε κλάδους ρεθυμνιωτών αγροτοκτηνοτρόφων – πρωταγωνιστούν και συνδικαλιστές άλλων πολιτικών γεωγραφιών όπως ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων Βασίλης Μανουράς (πρόσκειται στον Αλέξη Τσίπρα) ή ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης (πρόσκειται στη ΝΔ).

