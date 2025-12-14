Ν. Δένδιας: Η τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ προκαλεί τον αποτροπιασμό μας

Η τρομοκρατική επίθεση, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των εορτασμών της γιορτής του Χανουκά στο Σίδνεϊ, προκαλεί τον αποτροπιασμό μας, δήλωσε μέσω Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στην ανάρτησή του για την επίθεση στην Αυστραλία που κόστισε 12 ζωές ενώ έχουν τραυματιστεί ακόμη 29 άνθρωποι, ο Νίκος Δένδιας σημειώνει επίσης:

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τα θύματα και απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».

«Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» καταλήγει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.