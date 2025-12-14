magazin
14.12.2025 | 11:23
Απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
14.12.2025 | 09:22
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Η Έμα Στόουν θα μπορούσε να σπάσει ρεκόρ υποψηφιοτήτων στα Όσκαρ με την ταινία «Bugonia»
Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι η Έμα Στόουν θα μπορούσε να καταρρίψει ρεκόρ θρύλων της βιομηχανίας, όπως η Μέριλ Στριπ.

Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, Έμα Στόουν, ενδέχεται να λάβει διπλή υποψηφιότητα για την ταινία «Bugonia» της Focus Features στην ερχόμενη διοργάνωση – τόσο ως παραγωγός, όσο και ως ηθοποιός. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι θα μπορούσε να καταρρίψει ρεκόρ θρύλων της βιομηχανίας, όπως η Μέριλ Στριπ.

Αν αυτό συμβεί, θα είναι η δεύτερη νεότερη προσωπικότητα στην ιστορία των Όσκαρ που θα έφτανε τις επτά υποψηφιότητες στην καριέρα της, πίσω από τον Γουόλτ Ντίσνεϊ, ο οποίος πέτυχε αυτό το επίτευγμα σε ηλικία 34 ετών το 1936.

Η Στόουν ενδέχεται να καταρρίψει και το ρεκόρ της Μέριλ Στριπ, η οποία υπήρξε η νεότερη γυναίκα που έχει κερδίσει επτά υποψηφιότητες (σε οποιαδήποτε κατηγορία). Η Στριπ έλαβε την έβδομη υποψηφιότητά της για το «Ξένοι στην ίδια πόλη» στις 16 Φεβρουαρίου 1988. Τότε ήταν 38 ετών.

Φωτογραφία: Η Έμα Στόουν παρευρίσκεται στην 16η τελετή απονομής των βραβείων Governors Awards της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 16 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Ανοδική πορεία

Όπως αναφέρει ο Clayton Davis στο περιοδικό Variety, πέρα από τους αριθμούς, μια διπλή υποψηφιότητα θα είχε και ιστορική σημασία. Η Έμα Στόουν θα γινόταν η πρώτη γυναίκα που θα είχε δύο υποψηφιότητες στις κατηγορίες καλύτερης ηθοποιού (Α’ Γυναικείου Ρόλου) και καλύτερης ταινίας. Έχει ήδη καταφέρει αυτό το επίτευγμα με την ταινία «Poor Things» (2023) σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου, κερδίζοντας το δεύτερο Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ, ενώ παράλληλα κέρδισε και υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία ως παραγωγός.

Η Φρανσίς ΜακΝτόρμαντ είναι η μοναδική γυναίκα που έχει επιτύχει τη διπλή υποψηφιότητα με την ταινία «Nomadland» (2020).

Η υποψηφιότητα ηθοποιών ως παραγωγών ταινιών στις οποίες πρωταγωνιστούν παραμένει μια εξαίρεση στην ιστορία των Όσκαρ, ειδικά σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Για παράδειγμα, αστέρες όπως ο Κλιντ Ίστγουντ, ο Γουόρεν Μπίτι και ο Μπράντλεϊ Κούπερ το έχουν καταφέρει πολλάκις.

Γεννημένη στις 6 Νοεμβρίου 1988, η Έμα Στόουν έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά βιογραφικά της γενιάς της σε ότι αφορά τα Όσκαρ. Η πρώτη της υποψηφιότητα ήρθε το 2015 για την ταινία «Το Birdman ή (Η Απρόσμενη Αρετή της Αφέλειας)».

Δύο χρόνια αργότερα, κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ για το μιούζικαλ «La La Land» (2016). Η Στόουν κέρδισε άλλη μια υποψηφιότητα για την πρώτη της συνεργασία με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο στην ταινία «The Favourite» (2018), ενώ το «Poor Things», της χάρισε τόσο ένα δεύτερο Όσκαρ όσο και μια υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία ως παραγωγός.

Φωτογραφία: Ο Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν φτάνουν στο κόκκινο χαλί της 96ης τελετής απονομής των Όσκαρ στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024.

Tι θα συμβεί στα Όσκαρ 2026;

Η μαύρη κωμωδία «Bugonia» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας πριν από την πρώτη της προβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Telluride, όπου έλαβε διθυραμβικές κριτικές.

Στην τελευταία της συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο, η Στόουν υποδύεται τη Μισέλ Φούλερ, μια CEO φαρμακευτικής εταιρείας, την οποία απαγάγουν και βασανίζουν δύο εμμονικοί με τις θεωρίες συνωμοσίες (Τζέσι Πλίμονς και Έινταν Ντέλμπις), που πιστεύουν ακράδαντα ότι η CEO είναι εξωγήινη που έχει σταλεί για να καταστρέψει την ανθρωπότητα.

Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ θα ανακοινωθούν στις 22 Ιανουαρίου 2026. Οπότε, μέχρι τότε αναμένουμε.

*Με πληροφορίες από: Variety

