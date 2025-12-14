magazin
14.12.2025
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά
14 Δεκεμβρίου 2025

Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά

Μετά από χρόνια διαβουλεύσεων, το Βατικανό επέστρεψε στον Καναδά 62 πολιτιστικά αντικείμενα με ρίζες σε κοινότητες Πρώτων Εθνών, Ινουίτ και Μετίς, τα οποία φυλάσσονται προσωρινά στο Καναδικό Μουσείο Ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Spotlight

Μετά από χρόνια διαβουλεύσεων, το Βατικανό ολοκλήρωσε τη διαδικασία επαναπατρισμού δεκάδων αντικειμένων πολιτιστικής σημασίας για τις αυτόχθονες κοινότητες του Καναδά.

Συνολικά 62 πολιτιστικοί θησαυροί με ρίζες σε Πρώτα Έθνη, Ινουίτ και Μετίς έφτασαν αυτή την εβδομάδα στο Καναδικό Μουσείο Ιστορίας στο Γκατινό του Κεμπέκ, όπου φυλάσσονται προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή τους και να αποφασιστεί, σε συνεργασία με τους ίδιους τους αυτόχθονες φορείς, το μέλλον τους.

«Πρέπει να φανταστείτε ότι τη δεκαετία του 1920 ένα τέτοιο καγιάκ ήταν ζωτικής σημασίας για την ευημερία μιας οικογένειας και μιας ολόκληρης κοινότητας»

Ο μακρύς δρόμος της επιστροφής

Η επιστροφή των αντικειμένων εντάσσεται στη μακρά διαδικασία που ξεκίνησε μετά την ιστορική επίσκεψη του εκλιπόντος Πάπα Φραγκίσκου στον Καναδά το 2022. Τα έργα είχαν μεταφερθεί στη Ρώμη ήδη από το 1925, στο πλαίσιο διεθνούς έκθεσης που είχε οργανώσει ο Πάπας Πίος ΙΑ΄, και παρέμειναν επί σχεδόν έναν αιώνα στα παπικά αποθέματα. Η απόφαση για τον επαναπατρισμό τους ελήφθη τα τελευταία χρόνια από τον Πάπα Φραγκίσκο και υλοποιήθηκε από τον διάδοχό του, Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

Σύμφωνα με το Art News, η άφιξη των αντικειμένων στον Καναδά σηματοδότησε την έναρξη μιας διαδικασίας προσεκτικής αποτίμησης: αυτόχθονες πρεσβύτεροι, τεχνίτες και ειδικοί εξετάζουν κάθε κομμάτι ξεχωριστά, αναζητώντας την ακριβή προέλευσή του και τον ρόλο του στη συλλογική μνήμη των κοινοτήτων. Ανάμεσα στα αντικείμενα ξεχωρίζει ένα παραδοσιακό καγιάκ, κατασκευασμένο από ξύλο που είχε ξεβραστεί στη θάλασσα και δέρμα φώκιας, το οποίο χρησιμοποιούνταν στο κυνήγι μπελούγκα και αποτελούσε βασικό μέσο επιβίωσης για οικογένειες των Ινουίτ στις αρχές του 20ού αιώνα.

«Πρέπει να φανταστείτε ότι τη δεκαετία του 1920 ένα τέτοιο καγιάκ ήταν ζωτικής σημασίας για την ευημερία μιας οικογένειας και μιας ολόκληρης κοινότητας», δήλωσε ο Νέιταν Όμπεντ, πρόεδρος της Inuit Tapiriit Kanatami. Όπως σημείωσε, η δυνατότητα να μελετηθούν ξανά αυτά τα αντικείμενα μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην αναβίωση παραδοσιακών τεχνικών, όπως η κατασκευή καγιάκ.

«Ταπεινότητα, επιμονή και διάθεση να ακούμε»

Από την πλευρά της Καθολικής Εκκλησίας, ο αρχιεπίσκοπος Βανκούβερ Ρίτσαρντ Σμιθ, εκπροσωπώντας τη Διάσκεψη των Καθολικών Επισκόπων του Καναδά, υπογράμμισε ότι «η συμφιλίωση δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μια μακρά διαδρομή που απαιτεί ταπεινότητα, επιμονή και, πάνω απ’ όλα, τη διάθεση να ακούμε».

Για τις αυτόχθονες κοινότητες, ωστόσο, το διακύβευμα δεν περιορίζεται στην επιστροφή ή την έκθεση των αντικειμένων. Όπως τόνισε ο Όμπεντ, οι τρόποι με τους οποίους αντιλαμβάνονται τη σχέση με την πολιτιστική τους κληρονομιά διαφέρουν από τα δυτικά μουσειακά πρότυπα: πρόκειται για μια «ζωντανή ιστορία», που συνδέεται συχνά με την αφή, τη χρήση και τη φυσική επαφή.

Το επόμενο βήμα θα είναι να αποφασιστεί αν τα αντικείμενα θα φιλοξενηθούν σε τοπικά μουσεία, σε κοινοτικά κέντρα ή αν θα επανενταχθούν στην πολιτιστική πρακτική των ανθρώπων στους οποίους ανήκουν.

*Με πληροφορίες από: Art News 

Business
Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Vita.gr
Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

inWellness
inTown
Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»
A Better Paradise 14.12.25

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto περνά από τα videogames στη λογοτεχνία για να προειδοποιήσει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ψυχαγωγεί απλώς, αλλά αρχίζει να σκέφτεται για εμάς — με απρόβλεπτο κόστος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;
Θέλεις δράμα; 13.12.25

Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;

Σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Μπόργκλι, η ταινία «The Drama» κάνει κύκλους γύρω από τους Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον, ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι, του οποίου η ευτυχία δοκιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;
Don't be a d!ck 13.12.25

Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;

Αν αναρωτιέσαι τι χρειάζεται για να ανάψει πραγματικά ένα χριστουγεννιάτικο street party, η απάντηση αυτή τη φορά είναι απλή: έναν Ολλανδό θρύλο στα decks, 599 κομμάτια μαργαρίτας και μια Φειδίου που δεν παίρνει «ανάσα»

Σύνταξη
Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»
Culture Live 13.12.25

Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»

Ο Πίτερ Γκριν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του. Ο ηθοποιός επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots»

Σύνταξη
Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας
EPiC 13.12.25

Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας

Σπάνιες μπομπίνες που θεωρούνταν χαμένες για δεκαετίες αποκαλύπτουν έναν Έλβις όπως δεν τον ξέρουμε, με το νέο φιλμ του Μπαζ Λούρμαν να συνθέτει από την αρχή την πιο εκρηκτική περίοδο της καριέρας του

Σύνταξη
Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»
Πρωτοπόρος 12.12.25

Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»

«Η ακόρεστη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας είναι εμφανείς σε κάθε έργο του», δήλωσε η διευθύντρια της Berlinale για τη νέα θέση που αναλαμβάνει ο Βίμ Βέντερς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του
Culture Live 12.12.25

«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του

Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στο patris.gr με αφορμή την πρώτη παγκόμσια προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise
Δυστοπία 12.12.25

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του The Hunger Games: Mockingjay - Part 2, η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, στο επερχόμενο φιλμ της κινηματογραφικής σειράς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της
Δεκαετίες 11.12.25

Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν το «What Happens at Night». Το μυστικό της επιτυχίας τους; Η εμπιστοσύνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
