newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί η εξυπηρέτηση είναι στρατηγική επένδυση [γραφήματα]
Οικονομία 14 Δεκεμβρίου 2025 | 22:08

Γιατί η εξυπηρέτηση είναι στρατηγική επένδυση [γραφήματα]

Για τους καταναλωτές ο άνθρωπος πίσω από την εξυπηρέτηση κάνει τη διαφορά – Τι δείχνει έρευνα της Focus Bari

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Spotlight

Ισχυρό αποτύπωμα στην εικόνα κάθε επιχείρησης και οργανισμού αφήνουν οι θετικές ή αρνητικές εμπειρίες, οι οποίες μοιράζονται μεταξύ των καταναλωτών και διαμορφώνουν τάσεις.

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα «CX Stories: Η επόμενη εποχή – η δύναμη της εμπειρίας» της Focus Bari τo 74% των Ελλήνων διαβάζει κριτικές πριν αγοράσει, και περίπου το ίδιο ποσοστό (71%) μοιράζεται τις εμπειρίες εξυπηρέτησης με φίλους ή στα social media.

Ο παράγοντας που κάνει τη διαφορά στην εξυπηρέτηση

Περαιτέρω, η έρευνα σημειώνει ότι ο  άνθρωπος πίσω από την εξυπηρέτηση κάνει τη διαφορά. Η αμεσότητα (54%), η ευγένεια (42%) και η κατάρτιση (40%) είναι οι βασικοί παράγοντες που μετατρέπουν μια απλή συναλλαγή σε σχέση εμπιστοσύνης.
Αντίθετα, η καθυστέρηση (58%), η αδιαφορία (48%) και η ανευθυνότητα (48%) αποδυναμώνουν τη σύνδεση και μειώνουν την πιστότητα.

Το νέο «μέτωπο» της εμπειρίας

Το ψηφιακό περιβάλλον είναι το νέο «μέτωπο» της εμπειρίας.  Η online εξυπηρέτηση έχει πλέον ισότιμο ρόλο με τη φυσική.  Οι πελάτες αναζητούν ανθρώπινη σύνδεση πίσω από την οθόνη με ταχύτητα, διαφάνεια και συνέπεια.

Ο πυρήνας εμπιστοσύνης

Όπως υπογραμμίζεται στην έρευνα, η εμπειρία πελάτη είναι στρατηγική επένδυση, όχι απλώς λειτουργία.  Η θετική εξυπηρέτηση δεν είναι θέμα τύχης, αλλά κουλτούρας.

Στο νέο υβριδικό περιβάλλον φυσικής και ψηφιακής επαφής, η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η ανθρωπιά δεν αποτελούν πια «προσδοκία», αλλά πυρήνα εμπιστοσύνης και ουσιαστικής διαφοροποίησης.

Όταν μια επιχείρηση ή οργανισμός επενδύει στην οργάνωση, στη φροντίδα και στη σύνδεση με τον πελάτη, χτίζει μακροχρόνια πίστη και σταθερό core κοινό.

Για ακόμη μια φορά στην έρευνα, η οποία διεξάγεται δύο φορές τον χρόνο, αρκετοί ανέφεραν, ότι δεν είχαν αρνητική εμπειρία το τελευταίο εξάμηνο.

Οι περισσότερες εμπειρίες αφορούσαν online εξυπηρέτηση, ένα πεδίο που πλέον κυριαρχεί στην καθημερινότητα

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά
Οικονομικές Ειδήσεις 14.12.25

Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά

Αναλυτικά οι δικαιούχοι και οι πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί από τις 15 μέχρι 31 Δεκεμβρίου από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, καθώς και επιστροφή ενοικίου και επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Στέγαση: «Αλλαγή μοντέλου» – Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο της Κομισιόν που αναμένεται εντός Δεκεμβρίου
Εντός Δεκεμβρίου 14.12.25

«Αλλαγή στεγαστικού μοντέλου» - Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο προσιτής κατοικίας από την Κομισιόν

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Housing Advisory Board στην έκθεσή της για τη στέγαση επισημαίνει την ανάγκη μετάβασης από τη «χρηματιστικοποίηση», πίσω στην κοινωνική διάσταση της κατοικίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Agro-in 14.12.25

Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

«Δεν κάνουμε πίσω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα στον προσχηματικό διάλογο, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, με τα τρακτέρ μας στα μπλόκα», διαμηνύουν οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων. «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
Μετανάστες πολυτελείας 14.12.25

Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα

Από το 2014, οι μεταναστευτικές εισροές εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 24%. Η χώρα μας ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ατόμων με Εξαιρετικά Υψηλό Πλούτο - Ultra High Networth Individuals.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα
Πρόβλημα σύνθεσης 14.12.25

Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα

Χωρίς δηλώσεις και προφανώς χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν στο Βερολίνο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ουκρανική και την αμερικανική αντιπροσωπεία. Ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις
Είναι περίπλοκο 14.12.25

Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις

Απειλούμενη από την Ρωσία, όπως πιστεύει, και πιεσμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη δεσμεύτηκε να ενώσει τις δυνάμεις της και να μειώσει την εξάρτησή της στον τομέα της ασφάλειας από τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
Super League 14.12.25

Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη του Παναθηναϊκού και φεύγει για Μαρόκο (2-1)

Με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς που σκόραρε και κέρδισε πέναλτι πριν αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, ο προβληματικός Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου και επέστρεψε στις νίκες. Έπιασε πέναλτι ο Λαφόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε χωρίς σκορ (0-0) μίλησε στην κάμερα της NOVA και υποστήριξε πως ο Άρης άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σύνταξη
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία
Straight Outta Anaconda 14.12.25

Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία

Μιλώντας για το cameo του στην ταινία «Anaconda» που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων,, ο Ice Cube, είπε: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βουλή: Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»
Βουλή 14.12.25

Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»

Ούτε κουβέντα από Φλωρίδη για τις υποκλοπές, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκέστηκε να καλέσει την αντιπολίτευση να ψηφίσει την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Γιουβέντους για τη 15η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ελλάδα 14.12.25

Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ανακρίτρια να φτάσει στις συλλήψεις των δύο ηθικών αυτουργών

Σύνταξη
Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε
Από «κούνια» 14.12.25

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε

Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο
Προληπτικά μέτρα 14.12.25

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο

Αυξάνεται η ασφάλεια στους εβραϊκούς χώρους λατρείας, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, σε εκδήλωση για το Χανουκά. Μέτρα λαμβάνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο