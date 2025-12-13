Συνελήφθη 35χρονος για δολοφονία γυναίκας στη Δανία – Εντοπίστηκε στην Αθήνα
Σε βάρος του 35χρονου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Δανίας για δολοφονία και άλλα αδικήματα
- Από τον Μπάφετ στο Ντίμον: Ο Τοντ Κομπς και το πρότζεκτ των 10 δισ. δολαρίων
- Μερτς: Ζούμε τεκτονική μετατόπιση των πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας
- Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
- Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης
Στην Αθήνα εντοπίστηκε και συνελήφθη 35χρονος που αναζητούσαν οι Αρχές της Δανίας για την άγρια δολοφονία μιας γυναίκας πριν δύο χρόνια.
Σε βάρος του 35χρονου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία γυναίκας με στραγγαλισμό, απάτη, βαριά σωματική βλάβη και έγκλημα που σχετίζεται με υπολογιστές.
Ο 35χρονος κατηγορείται ότι το 2023 εισήλθε σε οικία στη Δανία όπου αρχικά προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες σε ομοεθνή του ενώ στη συνέχεια στραγγάλισε μια γυναίκα και τη χτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον θάνατό της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
«Από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνελήφθη κατόπιν επισταμένων ερευνών και αξιοποίησης πληροφοριών, πρωινές ώρες της 12-12-2025 στην Αθήνα, 35χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Δανίας για ανθρωποκτονία γυναίκας με στραγγαλισμό, απάτη, βαριά σωματική βλάβη και έγκλημα που σχετίζεται με υπολογιστές.
Ειδικότερα, ο 35χρονος κατηγορείται ότι στις 24-8-2023 εισήλθε σε οικία στη Δανία όπου αρχικά προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες σε ομοεθνή του ενώ στη συνέχεια στραγγάλισε γυναίκα ομοεθνή του και την χτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον θάνατό της.
Επιπρόσθετα, κατά τα έτη 2021 και 2022, διέπραξε απάτη μισθώνοντας κατάλυμα προκειμένου να διαμένει χωρίς να καταβάλει το απαιτούμενο αντίτιμο ενώ το 2023 αφαίρεσε δύο ρολόγια μεγάλης αξίας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή»
- Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο
- Πώς θα υπολογίσετε το κόστος θέρμανσης – Ποια λύση είναι η οικονομικότερη
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)
- Τρεις χώρες του Σαχέλ ετοιμάζουν επενδυτική τράπεζα
- Κωνσταντοπούλου: Το «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» δεν είναι σεξιστικό, αλλά ταξικό
- Λεβερκούζεν – Κολωνία 2-0: Νίκη για… Champions League οι «ασπιρίνες»
- Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;
- Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις