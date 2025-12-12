Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων – CDC των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ότι δωρητής και λήπτης νεφρού πέθαναν από λύσσα, με την μεταμόσχευση να γίνεται πριν ακόμα γίνει η ασθένεια αντιληπτή. Σύμφωνα με έκθεση του CDC, πιστεύεται ότι είναι το τέταρτο «περιστατικό λύσσας που μεταδόθηκε μέσω μεταμόσχευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1978».

Ένας λυσσασμένος ασβός γρατσούνισε έναν κάτοικο του Αϊντάχο, προκαλώντας μια εξαιρετικά σπάνια, θανατηφόρα αλυσιδωτή αντίδραση που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα, το αρχικό θύμα του «δαγκώματος» (ή γρατζουνιάς, καθώς το θύμα δεν κατάλαβε πως μάτωσε) και τον λήπτη του οργάνου που μεταμοσχεύθηκε, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

«Η έρευνα υποδηλώνει μια πιθανή αλυσίδα μετάδοσης τριών σταδίων, στην οποία μια λυσσασμένη ασημότριχη νυχτερίδα μόλυνε ένα ασβό, ο οποίος με τη σειρά του μόλυνε τον δότη και οδήγησε στη μόλυνση τον λήπτη του νεφρού», ανέφερε το CDC.

Ένας άνδρας από το Μίσιγκαν τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους «υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση αριστερού νεφρού από δότη από το Αϊντάχο σε νοσοκομείο του Οχάιο» πριν πεθάνει περίπου έξι εβδομάδες αργότερα, ανέφερε το CDC. Ο «ιός της λύσσας ανιχνεύθηκε στο σάλιο, στο δέρμα του αυχένα και σε δείγματα εγκεφαλικού ιστού» του λήπτη, ανέφερε το CDC.

Επιβεβαιώθηκε η λύσσα στον δεξί νεφρό του λήπτη

Για δωρεά αφαιρέθηκαν ο αριστερός νεφρός, η καρδιά, οι πνεύμονες και οι δύο κερατοειδείς χιτώνες του.

Αφού ο δότης έγινε ύποπτος ως πηγή, τα αποθηκευμένα δείγματα εργαστηρίου εξετάστηκαν και βρέθηκαν αρνητικά για λύσσα.

Ωστόσο, σε δείγματα βιοψίας από τους νεφρούς του, ανιχνεύθηκε στο δεξιό νεφρό του ένα στέλεχος λύσσας που ταιριάζει με αυτό της ασημότριχης νυχτερίδας, «υποδηλώνοντας μετάδοση που προέρχεται από όργανο», σύμφωνα με την έκθεση του CDC.

Η λύσσα ανιχνεύτηκε σε κερατοειδή χιτώνα

Πρόσφατες συνεντεύξεις με την οικογένεια του δότη από το Αϊντάχο αποκάλυψαν «λεπτομέρειες που δεν περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο DRAI», σύμφωνα με το CDC, το οποίο επικαλείται τη λεγόμενη «συνέντευξη αξιολόγησης κινδύνου δότη».

Οι ερευνητές έμαθαν ότι στα τέλη Οκτωβρίου 2024 στο Αϊντάχο, «ένα ασβός πλησίασε τον δότη ενώ κρατούσε ένα γατάκι σε ένα παράπηγμα στην αγροτική του ιδιοκτησία», με αποτέλεσμα να τον γρατσουνίσει το ζώο. Ο άνδρας πέθανε περίπου έξι εβδομάδες αργότερα, αφού «έπεσε σε σύγχυση, είχε δυσκολία στην κατάποση και στο περπάτημα» και «υπέστη παραισθήσεις», ανέφερε το CDC.

Οι κερατοειδείς χιτώνες του άνδρα από το Αϊντάχο αφαιρέθηκαν και τρεις «ασθενείς, ένας από την Καλιφόρνια, ένας από το Αϊντάχο και ένας από το Νέο Μεξικό, έλαβαν μοσχεύματα» τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους και τον Ιανουάριο, ανέφεραν οι αρχές. Στη συνέχεια, το CDC ανίχνευσε λύσσα σε ένα από τα προηγουμένως εμφυτευμένα μοσχεύματα κερατοειδούς.

Καθώς οι ερευνητές συνέχιζαν την έρευνά τους, οι τρεις «αποδέκτες κερατοειδών υποβλήθηκαν σε προληπτική αφαίρεση μοσχεύματος» και «ακυρώθηκε η προγραμματισμένη μεταμόσχευση του τέταρτου μοσχεύματος κερατοειδούς σε ασθενή από το Μιζούρι», ανέφερε το CDC. Οι τρεις ασθενείς αναφέρθηκαν ως ασυμπτωματικοί.