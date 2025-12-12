Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αναστάσιος Πεπονής: Συνεπής πορεία
Stories 12 Δεκεμβρίου 2025 | 16:55

Αναστάσιος Πεπονής: Συνεπής πορεία

Ναι στην τεκμηριωμένη αντιπαράθεση, όχι στις εντυπώσεις

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Spotlight

Στις 12 Δεκεμβρίου 1994 υπέβαλε αιφνιδίως την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Προεδρίας ο Αναστάσιος Πεπονής (1924-2011), ένας πολιτικός που με το ήθος του και το έργο του άφησε πίσω του —κατά γενική ομολογία— σημαντική παρακαταθήκη όσον αφορά το δημόσιο βίο της χώρας μας.


Η έκρηξη-παραίτηση του Πεπονή, όπως ο ίδιος σημείωνε στη σχετική τρισέλιδη επιστολή του προς τον τότε πρωθυπουργό, Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν μια έμπρακτη διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο νόμος 2190/94, ο περίφημος «νόμος Πεπονή» (με αυτόν θεσπίστηκε το ΑΣΕΠ και εισήχθη ένα νέο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο, με αντικειμενικά κριτήρια), «βάλλεται διαστρεβλωτικά και υπονομεύεται με πολλούς τρόπους».

Στην ίδια επιστολή παραίτησης ο Πεπονής διατύπωνε την πικρία του, επειδή «διακεκριμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ» δεν είχαν στηρίξει το νόμο του, και επέκρινε δημοσίευμα εφημερίδας που με «μεθοδευμένη επίκληση στοιχείων» οδηγούσε σε παραπληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος των προσλήψεων.


«ΤΑ ΝΕΑ», 13.12.1994, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Επίσης, υπεραμυνόταν του νόμου του, κάνοντας λόγο για «εφαρμογή μιας συγκεκριμένης πολιτικής εξυγίανσης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης», και υπογράμμιζε ότι «παράθυρα ο ν. 2190/94 δεν έχει».

Προς το τέλος της επιστολής του ο Πεπονής σημείωνε τα εξής (ασφαλώς ασυνήθιστα για την πολιτική ζωή της χώρας μας):

«Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οφείλω να αποδεχθώ την εις βάρος του υπουργείου Προεδρίας ανισότητα των όρων. Αποδέχομαι την αδυναμία μου να μετακινηθώ από το πεδίο της τεκμηριωμένης αντιπαράθεσης στο γήπεδο των εντυπώσεων. Γι’ αυτό Σας υποβάλλω την παραίτησή μου. Δεν βρίσκω άλλο τρόπο διαμαρτυρίας, ούτε ως πολιτικός ούτε ως πολίτης.

Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται βέβαια για παραίτηση διαφωνίας, ενδοκυβερνητικής ή εσωκομματικής. Επιτρέψτε μου την παράκληση να θεωρήσω την αποδοχή της παραίτησής μου ως δεδομένη».


«ΤΑ ΝΕΑ», 13.12.1994, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε κατορθώσει να πείσει τον Πεπονή να ανακαλέσει την παραίτησή του, κι έτσι είχε αναγκαστεί να προβεί στο διορισμό του αντικαταστάτη του.

Στο φύλλο των «Νέων» που είχε κυκλοφορήσει την επομένη της παραίτησης Πεπονή, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 1994, γινόταν λόγος για «ακραία πολιτική πράξη», καθώς και για «μοναδική πολιτική ευθιξία, που ξεπερνάει τα όρια».


Πάντως, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η σημερινή πολιτική πράξη του Αναστάση Πεπονή τιμά τον ίδιο και τη συνεπή του πορεία. Ο Αναστάσης Πεπονής —στο πλαίσιο του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ— συνέβαλε στη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, επιφέροντας θαρραλέες και μεγάλες τομές».

Πέραν της προαναφερθείσης πράξης του, τον ιδιάζοντα χαρακτήρα και την ισχυρή προσωπικότητα του Αναστασίου Πεπονή φανερώνουν και όσα αναφέρονταν σε ένα άρθρο που είχε δημοσιευτεί στα «Νέα» λίγα χρόνια αργότερα, το Μάιο του 1999.

Στο δημοσίευμα αυτό, που έφερε την υπογραφή του δημοσιογράφου και συγγραφέα Γιάννη Ε. Διακογιάννη (1957-2006), ο Πεπονής —αξίζει να προσθέσουμε εδώ ότι, εκτός από την πολιτική δράση του, άσκησε τη δικηγορία και κατέλιπε συγγραφικό έργο— χαρακτηριζόταν ως «ένας πεισματάρης με αρχές».


«ΤΑ ΝΕΑ», 17.5.1999, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ιδού ένα τμήμα όσων είχε γράψει τότε ο Διακογιάννης για τον Πεπονή:


Αν σε κάτι συμφωνούν όλοι οι βουλευτές για τον πρώην υπουργό Αναστάσιο Πεπονή, είναι ότι «έχει αρχές, τις οποίες ποτέ δεν παρακάμπτει», αλλά ταυτόχρονα, λένε, είναι ένας δύσκολος άνθρωπος, δίνοντας την εντύπωση μερικές φορές του sui generis.

Η αλήθεια είναι ότι «όταν παλεύεις χωρίς να προδίδεις τις ιδέες σου, κινδυνεύεις να κατηγορηθείς ως ιδιότροπος, σχολαστικός, κολλημένος σε απόψεις και οράματα», παρατηρεί παλιός κοινοβουλευτικός και προσωπικός φίλος του.

Ο ίδιος ο κ. Πεπονής δεν θεωρεί ότι οι όροι «ιδιότροπος» ή «σχολαστικός» ή «εργασιομανής» τού ταιριάζουν, κυρίως όταν αυτοί ακούγονται ακριβώς επειδή συνεχίζει αταλάντευτα να παλεύει ώστε να μην καταργηθεί ο νόμος που φέρει και το όνομά του και αφορά στις αξιοκρατικές προσλήψεις στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.


Προ ημερών, όταν ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ευάγγελος Γιαννόπουλος τού επετέθη στη Βουλή λέγοντας ότι ο νόμος αυτός πολλές φορές γίνεται τροχοπέδη για τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, αφού καθυστερούν και χρόνια κάποιες απαραίτητες προσλήψεις, δεν θέλησε να αντεπιτεθεί.

«Τι νόημα έχει να κάνω δηλώσεις και να απαντήσω…» ήταν η αντίδρασή του, όταν φίλος του τον ρώτησε αν θα απαντήσει στον κ. Γιαννόπουλο. «Όλοι γνωρίζουν ότι ο νόμος αυτός είναι ένα σημαντικό βήμα για να σταματήσουν τα ρουσφέτια και επιτέλους για να διορίζονται οι άξιοι στο Δημόσιο. Αν τώρα χρειάζονται κάποιες άλλες μεταρρυθμίσεις για την επίσπευση αυτών των προσλήψεων, χωρίς φυσικά να καταστρατηγηθεί ο νόμος, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Όμως αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να τον καταργήσουμε».

Ο κ. Πεπονής, βουλευτής για πολλά χρόνια στην Α’ Αθήνας, έχει μία μακρά οικογενειακή πολιτική παράδοση, που τον στηρίζει ψυχολογικά πολλές φορές στις ρήξεις του και στις αντιστάσεις που προβάλλει.


Ίσως μία από τις άγνωστες στο ευρύ κοινό πτυχές της πολιτικής του καριέρας που τον σημάδεψε είναι η σύγκρουσή του με τον Νικόλαο Πλαστήρα, που φωτίζει ιδιαίτερα τον χαρακτήρα του, το πείσμα και τις ιδέες του.

Επικεφαλής —αρχές της δεκαετίας του ’50— της Νεολαίας της ΕΠΕΚ, ήρθε σε ρήξη με τον αρχηγό του για την υπόθεση Μπελογιάννη.

«Δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθεί ο Μπελογιάννης και να το χρεωθεί η δημοκρατική παράταξη. Εσείς έχετε ένα πρόγραμμα για ειρήνευση», είχε πει το ’52 στον Πλαστήρα, τον οποίο επισκέφθηκε στο πρωθυπουργικό γραφείο, στο μέγαρο της σημερινής Βουλής.


Η ενέργειά του εκείνη δεν στέφθηκε από επιτυχία. Ο Αναστάσιος Πεπονής καθαιρέθηκε και διαγράφηκε μαζί με άλλους, ενώ μία εβδομάδα αργότερα έγινε η εκτέλεση των τεσσάρων, δηλαδή των Μπελογιάννη, Μπάτση, Αργυριάδη και Καλούμενου. Αργότερα, έλεγε σε φίλους του, δικαιώθηκε, αλλά φυσικά ήταν πλέον πολύ αργά.

Η πορεία του στην Ένωση Κέντρου, στη δικτατορία, στην Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις (στη μεταπολίτευση) και στο ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά ήταν ευθύγραμμη, χωρίς εκπλήξεις για όσους γνωρίζουν τον χαρακτήρα του.


Ο Ανδρέας Παπανδρέου, γνωρίζοντας την καθαρή του στάση απέναντι στην αποστασία το 1965, όταν πέτυχε να μεταδοθεί από κρατικό ραδιόφωνο η τελευταία ομιλία του Γέρου της Δημοκρατίας, του εμπιστεύθηκε στη δύσκολη περίοδο 1989-93, στην περίοδο δηλαδή των διώξεων του ιδρυτή και άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κόμματος.

Και αργότερα, όταν πέρασε τις… εξετάσεις, ο Αναστάσιος Πεπονής ήταν ο πρώτος που δέχθηκε την πρόταση από τον Ανδρέα Παπανδρέου να γίνει πρόεδρος της Βουλής. Όμως, ο πρώην υπουργός, όπως λένε συνεργάτες του, αρνήθηκε ευγενικά την πρόταση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε μία εβδομάδα με βήμα σημειωτόν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε μία εβδομάδα με βήμα σημειωτόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Financial Times
Warner: Οι αντίπαλοι εξετάζουν επιλογές καθώς ο πόλεμος προσφορών για την Warner Bros κλιμακώνεται

Warner: Οι αντίπαλοι εξετάζουν επιλογές καθώς ο πόλεμος προσφορών για την Warner Bros κλιμακώνεται

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;
Art 11.12.25

Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

Η Ουκρανία επαναδιεκδικεί τον Καζιμίρ Μαλέβιτς ως μέρος της ταυτότητάς της, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προβάλλει τον δημιουργό του «Μαύρου Τετραγώνου», ως σύμβολο πολιτιστικής αντίστασης και ιστορικής αποκατάστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ναπολέων Ζέρβας: Διάθεσις δράσεως και δυναμικότητα
Βίος ταραχώδης 10.12.25

Ναπολέων Ζέρβας: Η γέννηση του ΕΔΕΣ

Ο Ναπολέων Ζέρβας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα της Εθνικής Αντίστασης των ετών 1941-1944

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα
Ζωντανό πτώμα 10.12.25

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Το 1968, ο ιρλανδός εργάτης Μικ Μίνι αποφάσισε να θαφτεί ζωντανός για 61 μέρες προκειμένου να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, να γίνει διάσημος και φυσικά πλούσιος. Και τώρα η τρελή ιστορία του έγινε ντοκιμαντέρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στο χείλος του πυρηνικού ολέθρου: Οι απόγονοι των Κένεντι και Χρουστσόφ σε μια ιστορική συμμαχία
Για την ειρήνη 09.12.25

Στο χείλος του πυρηνικού ολέθρου: Οι απόγονοι των Κένεντι και Χρουστσόφ σε μια ιστορική συμμαχία

Οι οικογένειές τους βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβαςπου παραλίγο να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Σήμερα, οι απόγονοι του Τζον Φ. Κένεντι και του Νικίτα Χρουστσόφ συνεργάζονται για ένα συγκλονιστικό podcast που θέλει να μας υπενθυμίσει την ιστορία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται
«Εξέγερση των πετρών» 09.12.25

Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται

Σήμερα συμπληρώνονται 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα, που σηματοδοτεί τον αγώνα ενός λαού που αγωνίζεται για την ύπαρξή του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
Αληθινός 08.12.25

Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου

Μετά από έξι χρόνια στο ταχύτερο άθλημα του πλανήτη, ο Λάντο Νόρις έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, πανηγύρισε τον τίτλο στη Formula 1 και έβαλε τέλος στην εποχή των πιλότων - μηχανών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Financial Times: Οι Ήρωες, οι Ηγέτες και οι Δημιουργοί του 2025 σε μια λίστα επιρροής που διχάζει
Ώρα για debate 07.12.25

Financial Times: Οι Ήρωες, οι Ηγέτες και οι Δημιουργοί του 2025 σε μια λίστα επιρροής που διχάζει

Από τον Πίτερ Θιλ στη Μάργκαρετ Άτγουντ, η Λίστα Επιρροής (Influence List) των Financial Times μοιάζει να έχει κάτι για τον καθένα και αυτό είναι η υπεροχή και δύναμη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI
True crime 06.12.25

Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI

Ο snowboarder Ράιαν Γουέντινγκ πέρασε από τις χιονισμένες πίστες στις λευκές σκόνες ως διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών και δολοφόνος με τις πλάτες του καρτέλ Σιναλόα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής
Τιτάνας 05.12.25

Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής

Ο Φρανκ Ο. Γκέρι, ο «μαέστρος» των μεταλλικών επιφανειών που χάρισε στο Μπιλμπάο το εμβληματικό Γκουγκενχάιμ και επαναπροσδιόρισε τι μπορεί να είναι ένα κτίριο, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στη Σάντα Μόνικα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
Ταμπού 04.12.25

Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού

Γεννημένη ως Στανισλάβα Βαλασέβιτς, η Ολυμπιονίκης Στέλα Γουόλς αποκαλύφθηκε ότι ήταν intersex μετά από νεκροψία, αφού δολοφονήθηκε από ληστές στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Μια ιστορία που θυμίζει πολύ το καταπληκτικό μυθιστόρημα Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας
Ελπίδα 04.12.25

Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας

Η Εμάν Χασάν Λάουα φορούσε παραδοσιακά παλαιστινιακά ρούχα και ο Χικμάτ Λάουα φορούσε κοστούμι, καθώς περπατούσαν χέρι-χέρι μπροστά από τα ερειπωμένα κτίρια στη νότια Γάζα, μαζί με άλλα ζευγάρια ντυμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
What the Eurogroup Is and Piera­kakis’ Role as New President
English edition 12.12.25

What the Eurogroup Is and Piera­kakis’ Role as New President

The Eurogroup, a key forum for the 20 eurozone finance ministers, coordinates economic policy and ensures the stability of the euro. Newly elected president Kyriakos Piera­kakis will set priorities, mediate discussions, and represent the eurozone internationally

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα

Οι αστυνομικοί εξέτασαν όλα τα στοιχεία που είχαν για τον 32χρονο επιχειρηματία, αλλά και όσα είχε υποστηρίξει στις καταθέσεις του, προτού προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σύνταξη
«Καρφιά» από Ντε Λαουρέντις στον Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι αυτό του 2024»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

«Καρφιά» Ντε Λαουρέντις σε Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι του 2024»

Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις έριξε τα... καρφάκια του προς τον πρώην προπονητή της ομάδας Λουτσιάνο Σπαλέτι σε σχέση με την αξία του πρωταθλήματος που κατέκτησε.

Σύνταξη
Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ
Οικονομία 12.12.25

Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ

Οι 100 ισχυρότερες γυναίκες του κόσμου στη λίστα του Forbes, έχουν αθροιστικά οικονομική ισχύ που αποτιμάται σε 37 τρισ. δολάρια, μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της Ευρώπης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μεντιλίμπαρ: «Δεν είναι ευχάριστο που ο Ελ Κααμπί θα φύγει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν είναι ευχάριστο που ο Ελ Κααμπί θα φύγει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Άρη και τόνισε πως είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς όσα χρόνια βρίσκεται στην Ελλάδα ο Ισπανός τεχνικός μόνο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» δεν έχει καταφέρει να νικήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»
Πρωτοπόρος 12.12.25

Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»

«Η ακόρεστη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας είναι εμφανείς σε κάθε έργο του», δήλωσε η διευθύντρια της Berlinale για τη νέα θέση που αναλαμβάνει ο Βίμ Βέντερς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία
Επιστήμες 12.12.25

Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία

Οι κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα για την κάνναβη δεν δικαιολογούν τη χρήση της για τον πόνο, την αϋπνία και άλλες παθήσεις για τις οποίες διαφημίζεται το χόρτο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα Ιωνία: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
Στη Νέα Ιωνία 12.12.25

Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων

Η 54χρονη εργαζόμενη από τον Ιούλιο του 2024 και εκμεταλλευόμενη την απρόσκοπτη πρόσβασή της στους χώρους της οικίας, αφαιρούσε συστηματικά, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη συνδρομή του 37χρονου συνεργού της

Σύνταξη
Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή
Ελλάδα 12.12.25

Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή

«Οι περισσότεροι στάθηκαν στο πλευρό μας. Μας έλεγαν πως δεν πειράζει και ότι στηρίζουν τον αγώνα μας, ενώ μας έδιναν και συγχαρητήρια», λένε οι αγρότες.

Σύνταξη
MyHealthApp Launches: Full Digital Health Records in One App
English edition 12.12.25

MyHealthApp Launches: Full Digital Health Records in One App

Greece unveils MyHealthApp, a digital assistant giving citizens secure access to medical records, test results, prescriptions, and vaccination history, streamlining healthcare management and emphasizing prevention

Σύνταξη
Ο Ετό απέκλεισε τον Αμπουμπακάρ για να μην του σπάσει το ρεκόρ
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ο Ετό απέκλεισε τον Αμπουμπακάρ για να μην του σπάσει το ρεκόρ

Δημοσίευμα της Sun αποδίδει σε προσωπικά κίνητρα την απουσία του κορυφαίου εν ενεργεία σκόρερ του Καμερούν, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τα όρια εξουσίας του προέδρου της ομοσπονδίας, Σαμουέλ Ετό.

Γεώργιος Μαζιάς
«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του
Culture Live 12.12.25

«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του

Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στο patris.gr με αφορμή την πρώτη παγκόμσια προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Formula 1: Το «φαινόμενο Μοντετζέμολο»
Άλλα Αθλήματα 12.12.25

Το «φαινόμενο Μοντετζέμολο»

Όταν η πτώση της Ferrari στη Formula 1 γίνεται μάθημα για την οικονομία των ΗΠΑ - Πώς τα λάθη διοίκησης που διέλυσαν μια αγωνιστική αυτοκρατορία φωτίζουν τους κινδύνους της απρόβλεπτης οικονομικής πολιτικής Τραμπ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Διαγράφεται ο Γιώργος Λαμπράκης
Εξελίξεις 12.12.25

Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Λαμπράκης

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παιδικοί φίλοι με τον Λαβράνο», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παιδικοί φίλοι με τον Λαβράνο», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος

«Ο Λαβράνος ήξερε πολλά κυβερνητικά στελέχη και κυρίως τον Δημητριάδη», τόνισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. Η επίσκεψη Λαβράνου με ψευδώνυμο στο Ισραήλ πλάι σε υπουργό

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο