Φως στο Τούνελ: Στα άδυτα τριών σκοτεινών υποθέσεων
Η επιτυχημένη ερευνητική εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη, επιστρέφει αποκαλύπτοντας κρίσιμα στοιχεία για τρεις υποθέσεις. Απόψε, στις 23.20, στο MEGA.
Απόψε στις 23:20, στο MEGA, η ερευνητική εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη αποκαλύπτει κρίσιμα στοιχεία που αλλάζουν την πορεία τριών σκοτεινών υποθέσεων.
– Φοινικούντα: Το τελευταίο κομμάτι στο παζλ του διπλού φονικού…
Στο φως το ανατρεπτικό παρασκήνιο στο θρίλερ της Φοινικούντας που οδήγησε στη σύλληψη του ανιψιού του θύματος.
Η αθόρυβη έρευνα του «Τούνελ» όλο αυτό τον καιρό και τα ντοκουμέντα που ξεδιπλώνουν την αλήθεια.
Πρόσωπα – «κλειδιά» της υπόθεσης σπάνε τη σιωπή τους και μιλούν για όσα δεν τόλμησαν να πουν μέχρι σήμερα.
– Το ημερολόγιο της δολοφονίας της γυναίκας στην Κρήτη, που ερευνούσε η εκπομπή, «μίλησε»…
Το ίδιο το θύμα αποκάλυψε τον δράστη που βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.
– Υπόθεση Καρυώτη: Ιδού η Ρόδος, ιδού και οι ανατροπές…
