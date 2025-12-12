Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή

Κουλούρια στους διερχόμενους οδηγούς μοίρασαν το πρωί της Τρίτης οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Εγνατίας, στον δυτικό κόμβο Κομοτηνής, σε μια συμβολική κίνηση καλής θέλησης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Παρά το γεγονός ότι ο αποκλεισμός του δρόμου έχει οδηγήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της Εθνικής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, οι αγρότες υποδέχονταν τους οδηγούς με ευγένεια και χαμόγελο, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη για την ταλαιπωρία.

«Οι περισσότεροι στάθηκαν στο πλευρό μας. Μας έλεγαν πως δεν πειράζει και ότι στηρίζουν τον αγώνα μας, ενώ μας έδιναν και συγχαρητήρια», αναφέρουν αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, τονίζοντας πως ο στόχος τους είναι να ακουστούν τα αιτήματά τους και όχι να δημιουργήσουν προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Δείτε το βίντεο:

Παρόμοιες κινήσεις και από άλλους αγρότες

Την ίδια μέρα, σε παρόμοια όμορφη χειρονομία προέβησαν οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Σιάτιστας, στην Κοζάνη.

Συγκεκριμένα, στα πλευρικά διόδια στο ρεύμα από Γρεβενά προς Κοζάνη και αντίστροφα, οι αγρότες προσέφεραν στους διερχόμενους οδηγούς μήλα και κρόκο Κοζάνης, ως μια μικρή, ουσιαστική και συνάμα συμβολική ένδειξη ευγνωμοσύνης για την κατανόηση και την υπομονή τους.

Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση, που αναδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός και περίσσια αλληλεγγύη ανάμεσα στους αγρότες και τους πολίτες εκτός του κλάδου των αγροτοκτηνοτρόφων, με τους τελευταίους να μη διαμαρτύρονται για τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων, δικαιολογώντας απόλυτα τη στάση των αγροτών και των κτηνοτρόφων.