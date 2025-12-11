newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Ο Τραμπ θέλει να εξασφαλιστεί ότι το τηλεοπτικό δίκτυο CNN θα αλλάξει ιδιοκτήτη
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Δεκεμβρίου 2025 | 04:35

Ο Τραμπ θέλει να εξασφαλιστεί ότι το τηλεοπτικό δίκτυο CNN θα αλλάξει ιδιοκτήτη

Ο Τραμπ πήρε θέση στη διαδικασία πώλησης της μητρικής του CNN, δηλώνοντας τη θέλησή του το τηλεοπτικό δίκτυο να αποτελέσει μέρος της συμφωνίας εξαγοράς ή να πουληθεί χωριστά.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως θέλει να εξασφαλιστεί ότι το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, το οποίο κατηγορεί επί χρόνια πως υπηρετεί τους δημοκρατικούς αντιπάλους του χαρακτηρίζοντάς το «εχθρό του λαού», θα αλλάξει ιδιοκτήτη, στο πλαίσιο της πώλησης της μητρικής του Warner Bros Discovery (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Mike Segar).

Ο αμερικανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, στον οποίο ανήκει το CNN, έχει μετατραπεί στο αντικείμενο διένεξης των επίδοξων αγοραστών του, της ανταγωνιστικής Paramount Skydance και του κολοσσού του streaming Netflix.

«Νομίζω πως το CNN πρέπει να πουληθεί, διότι οι άνθρωποι που το διοικούν αυτήν τη στιγμή είναι ανέντιμοι, είναι ανίκανοι»

Υπό τον Ντέιβιντ Ελισον γιο του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Ελισον, συμμάχου του κ. Τραμπ, η Paramount Skydance προτείνει την εξαγορά του συνόλου του Warner Bros Discovery, συμπεριλαμβανομένου του CNN.

Βάσει της προσφοράς του Netflix το CNN αντίθετα θα παραμείνει σε χωριστή οντότητα που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης χθες στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως το δίκτυο πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας εξαγοράς ή να πουληθεί χωριστά.

«Νομίζω πως το CNN πρέπει να πουληθεί, διότι οι άνθρωποι που το διοικούν αυτήν τη στιγμή είναι ανέντιμοι, είναι ανίκανοι», είπε ο πρώην αστέρας της «ριάλιτι» τηλεόρασης, επανερχόμενος σε συνήθη ρητορικά σχήματά του για τα μέσα ενημέρωσης.

Εχει πει πως θα εμπλακεί προσωπικά στην απόφαση της κυβέρνησης για την εξαγορά, κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο, καθώς τέτοια ζητήματα επαφίενται γενικά στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Καλές εταιρείες»

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι δυο επίδοξοι αγοραστές, που ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτηρίζει «καλές εταιρείες», έχουν απευθυνθεί στον Λευκό Οίκο αμφότερες για να εξασφαλίσουν την υποστήριξή του στις προσφορές τους.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος έχει για χρόνια σχέση ανοικτά εχθρική έναντι του CNN και άλλων μεγάλων ΜΜΕ, κατηγορώντας τα πως λένε ψέματα, διασπείρουν «ψευδείς ειδήσεις» κατά την έκφραση που αρέσκεται να χρησιμοποιεί, και τους επιτίθεται συχνά μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο.

Η επιμονή του το CNN να περιέλθει σε φιλικά χέρια μοιάζει να ευνοεί την προσφορά της Paramount Skydance.

Αφότου ανέλαβε ο Ντέιβιντ Ελισον τη διεύθυνσή του τον Αύγουστο, ο όμιλος της τηλεόρασης και του κινηματογράφου τοποθέτησε αξιοσημείωτα την Μπάρι Γουάις, μορφή της «anti-woke» δημοσιογραφίας, στη θέση της αρχισυντάκτριας του CBS News, ακόμη ενός στόχου συνεχών σφοδρών φραστικών πυρών του κ. Τραμπ.

Εξωση… στον Κολμπέρ

Το δίκτυο εξάλλου αποφάσισε λίγο καιρό προτού αναλάβει να αναγγείλει το τέλος του Late Show, της βραδινής εκπομπής του Στίβεν Κολμπέρ, ο οποίος ουδέποτε δίστασε να επικρίνει τον σημερινό πρόεδρο.

Ο κ. Τραμπ μολαταύτα καταφέρθηκε ξανά εναντίον της Paramount τη Δευτέρα, επειδή εγκρίθηκε η μετάδοση από το CBS News συνέντευξης της πρώην πιστής του, πλέον αντιπάλου του, βουλευτού Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Το Netflix θεωρείται, αντίθετα με την Paramount, πως έχει σχέσεις με τους δημοκρατικούς. Ο συνιδρυτής του Ριντ Χέιστινγκς συγκαταλέγεται στους μεγάλους δωρητές του κόμματος της αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ

googlenews

Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Τι ισχύει για αμοιβές 11.12.25

Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Στέγαση: Συνεχίζεται η ασφυξία – Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές – Οι περιοχές που «καίνε»
Στοιχεία ΤτΕ 11.12.25

Συνεχίζεται η στεγαστική ασφυξία - Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές - Οι περιοχές που «καίνε»

Η αγορά κατοικίας γίνεται όλο και πιο απρόσιτη για το μέσο νοικοκυριό - «Πονοκέφαλος» η στέγαση - Οι τιμές ξεπέρασαν κατά 7,14% το ιστορικό υψηλό της προ κρίσης εποχής και κατά 86% το χαμηλό του 2017

Σύνταξη
Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι
ΥΠΕΝ 10.12.25

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πλαίσιο της 1ης υπαγωγής του «Εξοικονομώ 2025», παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημόσια έργα... μιας χρήσης - Το μωσαϊκο των αστοχιών

Χείμαρροι που «αγνοήθηκαν», γυμναστήρια που πλημμυρίζουν, ΧΥΤΑ που καταρρέουν - Το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει πώς ο ελλιπής σχεδιασμός μετατρέπεται σε δημόσιο κόστος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ 10.12.25

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026

Η ύπαρξη πλεονάσματος στο επικουρικό του ΕΦΚΑ «αφοπλίζει» την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και «ανοίγει» το δρόμο για αναπροσαρμογή στις συντάξεις - Κοντά στο 3% η αναπροσαρμογή των επικουρικών

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Στέγαση: Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση
Στεγαστική κρίση 10.12.25

Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση

Με περίπου 700.000 κατοικίες εκτός αγοράς και τις τιμές ενοικίων σε ιστορικά υψηλά, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το ζήτημα που αφορά στη στέγαση δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο παρέμβαση

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
O χάρτης των νέων μισθών από το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

O χάρτης των νέων μισθών από το 2026

Τι προβλέπεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα από το υπουργείο Οικονομικών - Στα 1.500 ευρώ το 2027 ο μέσος μισθός (ονομαστικός) - Στα 950 ευρώ το 2027 ο κατώτατος μισθός

Σύνταξη
«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 11.12.25

«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους

Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση που προβλέπει ότι θα κάνει μαύρα Χριστούγεννα - Η συκοφαντία, η καταστολή, οι διώξεις, όχι μόνο δεν πτόησαν, αντίθετα εξόργισαν τον αγροτικό κόσμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Τι ισχύει για αμοιβές 11.12.25

Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά
On Field 11.12.25

Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά

Το πρόβλημα της διαιτησίας δεν είναι τα βίντεο του Λανουά αλλά τα λάθη που γίνονται υπέρ συγκεκριμένων ομάδων, λάθη που έχουν αλλοιώσει και τη βαθμολογία

Βάιος Μπαλάφας
Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 11.12.25

Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου

Ο εγκέφαλος αλλάζει συνεχώς ως ανταπόκριση σε νέες γνώσεις και εμπειρίες, αλλά η έρευνα δείχνει ότι αυτό δεν είναι ένα ομαλό μοτίβο από τη γέννηση μέχρι το θάνατο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποια είναι τα μπαζωμένα ρέματα που πλημμυρίζουν την Αθήνα
Ελλάδα 11.12.25

Ποια είναι τα μπαζωμένα ρέματα που πλημμυρίζουν την Αθήνα

Ψηλά στη λίστα με τα περισσότερα προβλήματα είναι το κλειστό τμήμα του Κηφισού, όπου καταλήγει το 70% των νερών του Λεκανοπεδίου. Το ίδιο ισχύει και με τον Ιλισό, που όλο το δίκτυό του είναι υπόγειο

Εύη Σαλτού
Στέγαση: Συνεχίζεται η ασφυξία – Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές – Οι περιοχές που «καίνε»
Στοιχεία ΤτΕ 11.12.25

Συνεχίζεται η στεγαστική ασφυξία - Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές - Οι περιοχές που «καίνε»

Η αγορά κατοικίας γίνεται όλο και πιο απρόσιτη για το μέσο νοικοκυριό - «Πονοκέφαλος» η στέγαση - Οι τιμές ξεπέρασαν κατά 7,14% το ιστορικό υψηλό της προ κρίσης εποχής και κατά 86% το χαμηλό του 2017

Σύνταξη
ΕΣΔΑ: Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά
ΕΣΔΑ 11.12.25

Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επιτρέψουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των συνόρων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator
Ελλάδα 11.12.25

Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator

Όπως φαίνεται υπήρξε προσπάθεια επηρεασμού των πραγματογνωμόνων ώστε οι συντάκτες του πορίσματος να προσμετρήσουν παραμέτρους που θα οδηγούσαν σε στρεβλά αριθμητικά αποτελέσματα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta
Στροφή στη Ν. Αμερική 11.12.25

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta

Αργεντίνικο LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο από το 2027 - Συμφωνία 7 δισ. δολαρίων ανάμεσα στη SEFE και την αργεντίνικη Southern Energy

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia
Deadline 11.12.25

Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia

Οι Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς αποκαλύπτουν πώς χτίστηκε η ιδιαίτερη χημεία τους, πώς γεννήθηκε το «Bugonia» και γιατί η ταινία αγγίζει πιο άμεσα την εποχή των συνωμοσιών, της ανασφάλειας και της πολιτικής φόρτισης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
