Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal για τη Warner Bros Discovery

Η συζήτηση που έχει ανοίξει διεθνώς γύρω από τις κινήσεις Netflix και Paramount και τον έλεγχο της Warner Bros. Discovery δεν αφορά μόνο ένα ακόμη μεγάλο εταιρικό deal στον χώρο των media.

Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας πραγματικότητας: η πραγματική αξία στον παγκόσμιο κλάδο δεν βρίσκεται πια στις πλατφόρμες, αλλά στο ίδιο το περιεχόμενο – στις ταινιοθήκες, στα franchises, στα IP rights, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς.

Τα τελευταία χρόνια ο «πόλεμος του streaming» έχει αλλάξει μορφή, παρατηρούν οι ίδιες πηγές. Μετά την εκρηκτική αύξηση των συνδρομητών την προηγούμενη δεκαετία, η αγορά έχει φτάσει σε κορεσμό. Οι νέες εγγραφές δεν αποτελούν πλέον τον βασικό δείκτη ισχύος. Αυτό που μετρά σήμερα είναι το ποιος ελέγχει τις μεγαλύτερες και πιο εμπορικές βιβλιοθήκες περιεχομένου.

Η αξία του ομίλου Warner Bros. Discovery συνδέεται άμεσα με τον πλούτο της ταινιοθήκης του: από ιστορικά films έως σειρές με συνεχή εμπορική αξία

Ταινιοθήκες: από ιστορικό αρχείο σε επενδυτικό asset

Η περίπτωση της Warner Bros. Discovery είναι χαρακτηριστική. Η αξία του ομίλου συνδέεται άμεσα με τον πλούτο της ταινιοθήκης του: από ιστορικά films έως σειρές με συνεχή εμπορική αξία. Σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση για σταθερό, αναγνωρίσιμο και «re-usable» περιεχόμενο αυξάνεται, αυτά τα IP μετατρέπονται σε στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία με διάρκεια.

Το περιεχόμενο δεν παράγει μόνο τηλεθέαση ή views· παράγει πολλαπλές ροές εσόδων:

licensing σε διεθνείς αγορές,

remake και spin-off παραγωγές,

αξιοποίηση σε ψηφιακές πλατφόρμες,

μεταφορά σε gaming, animation ή live entertainment,

και, πλέον, δημιουργία νέων εμπορικών προϊόντων γύρω από ισχυρά franchises

«Για αυτό και οι μεγάλες διεθνείς συμφωνίες επικεντρώνονται πρωτίστως στο ποιος αποκτά πρόσβαση στα IP και λιγότερο στο ποια πλατφόρμα τα μεταφέρει στο κοινό», επισημαίνουν παράγοντες με γνώση στο χώρο των media.

Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και media, εξηγούν έμπειρα στελέχη, επενδύουν πλέον τεράστια ποσά για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που έχει ήδη καθιερωθεί

Η στρατηγική σημασία των IP rights

Η μεταβλητότητα στον χώρο των streaming υπηρεσιών δείχνει ότι οι πλατφόρμες μπορεί να αλλάξουν ρόλο, να συγχωνευτούν ή ακόμη και να περιορίσουν τις υπηρεσίες τους. Αντίθετα, τα IP rights και οι μεγάλες βιβλιοθήκες λειτουργούν ως «σταθερό νόμισμα» της βιομηχανίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και media, εξηγούν έμπειρα στελέχη, επενδύουν πλέον τεράστια ποσά για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που έχει ήδη καθιερωθεί. Η αξία του «ready-made» περιεχομένου είναι υψηλότερη από ποτέ, καθώς επιτρέπει άμεση αξιοποίηση χωρίς τα ρίσκα και τα κόστη της παραγωγής από το μηδέν.

Τα μεγάλα ελληνικά media groups διαθέτουν πλούσιες ταινιοθήκες, δημοφιλή formats και τηλεοπτικά brands που στο νέο περιβάλλον αποκτούν αναβαθμισμένη αξία

Το ελληνικό αποτύπωμα: η υποτιμημένη αξία των εγχώριων ταινιοθηκών

Παρότι η συζήτηση αφορά κυρίως διεθνείς κολοσσούς, έχει άμεση προέκταση και στην ελληνική αγορά, παρατηρούν αναλυτές. Τα μεγάλα ελληνικά media groups διαθέτουν πλούσιες ταινιοθήκες, δημοφιλή formats και τηλεοπτικά brands που στο νέο περιβάλλον αποκτούν αναβαθμισμένη αξία.

Τα FAST channels, οι streaming υπηρεσίες, οι διεθνείς πλατφόρμες και η ραγδαία ζήτηση για τοπικό περιεχόμενο δημιουργούν ένα νέο τοπίο. Εκεί, οι εταιρείες που επενδύουν συστηματικά σε IP management και στην ανάδειξη των δικαιωμάτων τους κερδίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα.

Το deal γύρω από τη Warner Bros. Discovery επιβεβαιώνει ότι η διεθνής βιομηχανία κινείται προς νέα συγκέντρωση ισχύος

«Η παγκόσμια τάση είναι ξεκάθαρη: όσο πιο ισχυρό το περιεχόμενο που έχεις στην ιδιοκτησία σου, τόσο μεγαλύτερη η θέση σου στον χάρτη των media – ανεξαρτήτως μεγέθους αγοράς», τονίζουν πηγές του κλάδου των media.

Η αγορά οδηγείται σε νέα φάση συγκέντρωσης

Το deal γύρω από τη Warner Bros. Discovery επιβεβαιώνει ότι η διεθνής βιομηχανία κινείται προς νέα συγκέντρωση ισχύος. Πλατφόρμες και studios αναζητούν συνέργειες, ενώ η δυνατότητα πρόσβασης σε ισχυρά IPs γίνεται ο βασικός μοχλός εταιρικών αποφάσεων.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, οι ταινιοθήκες και τα IP rights αποτελούν το πιο κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – για τους κολοσσούς του Hollywood, αλλά και για κάθε εταιρεία που θέλει να παίξει ενεργό ρόλο στην αναδυόμενη οικονομία του περιεχομένου.

Πηγή: OT