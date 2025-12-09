newspaper
Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal για τη Warner Bros Discovery
Οικονομία 09 Δεκεμβρίου 2025

Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal για τη Warner Bros Discovery

Tο deal για τη Warner Bros. Discovery ξαναφέρνει στο προσκήνιο την πραγματική «δύναμη» του περιεχομένου: Ταινιοθήκες, IP rights και η νέα αξία των media

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Spotlight

Η συζήτηση που έχει ανοίξει διεθνώς γύρω από τις κινήσεις Netflix και Paramount και τον έλεγχο της Warner Bros. Discovery δεν αφορά μόνο ένα ακόμη μεγάλο εταιρικό deal στον χώρο των media.

Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας πραγματικότητας: η πραγματική αξία στον παγκόσμιο κλάδο δεν βρίσκεται πια στις πλατφόρμες, αλλά στο ίδιο το περιεχόμενο – στις ταινιοθήκες, στα franchises, στα IP rights, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς.

Τα τελευταία χρόνια ο «πόλεμος του streaming» έχει αλλάξει μορφή, παρατηρούν οι ίδιες πηγές. Μετά την εκρηκτική αύξηση των συνδρομητών την προηγούμενη δεκαετία, η αγορά έχει φτάσει σε κορεσμό. Οι νέες εγγραφές δεν αποτελούν πλέον τον βασικό δείκτη ισχύος. Αυτό που μετρά σήμερα είναι το ποιος ελέγχει τις μεγαλύτερες και πιο εμπορικές βιβλιοθήκες περιεχομένου.

Η αξία του ομίλου Warner Bros. Discovery συνδέεται άμεσα με τον πλούτο της ταινιοθήκης του: από ιστορικά films έως σειρές με συνεχή εμπορική αξία

Ταινιοθήκες: από ιστορικό αρχείο σε επενδυτικό asset

Η περίπτωση της Warner Bros. Discovery είναι χαρακτηριστική. Η αξία του ομίλου συνδέεται άμεσα με τον πλούτο της ταινιοθήκης του: από ιστορικά films έως σειρές με συνεχή εμπορική αξία. Σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση για σταθερό, αναγνωρίσιμο και «re-usable» περιεχόμενο αυξάνεται, αυτά τα IP μετατρέπονται σε στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία με διάρκεια.

Το περιεχόμενο δεν παράγει μόνο τηλεθέαση ή views· παράγει πολλαπλές ροές εσόδων:

  • licensing σε διεθνείς αγορές,
  • remake και spin-off παραγωγές,
  • αξιοποίηση σε ψηφιακές πλατφόρμες,
  • μεταφορά σε gaming, animation ή live entertainment,
  • και, πλέον, δημιουργία νέων εμπορικών προϊόντων γύρω από ισχυρά franchises

«Για αυτό και οι μεγάλες διεθνείς συμφωνίες επικεντρώνονται πρωτίστως στο ποιος αποκτά πρόσβαση στα IP και λιγότερο στο ποια πλατφόρμα τα μεταφέρει στο κοινό», επισημαίνουν παράγοντες με γνώση στο χώρο των media.

Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και media, εξηγούν έμπειρα στελέχη, επενδύουν πλέον τεράστια ποσά για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που έχει ήδη καθιερωθεί

Η στρατηγική σημασία των IP rights

Η μεταβλητότητα στον χώρο των streaming υπηρεσιών δείχνει ότι οι πλατφόρμες μπορεί να αλλάξουν ρόλο, να συγχωνευτούν ή ακόμη και να περιορίσουν τις υπηρεσίες τους. Αντίθετα, τα IP rights και οι μεγάλες βιβλιοθήκες λειτουργούν ως «σταθερό νόμισμα» της βιομηχανίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και media, εξηγούν έμπειρα στελέχη, επενδύουν πλέον τεράστια ποσά για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που έχει ήδη καθιερωθεί. Η αξία του «ready-made» περιεχομένου είναι υψηλότερη από ποτέ, καθώς επιτρέπει άμεση αξιοποίηση χωρίς τα ρίσκα και τα κόστη της παραγωγής από το μηδέν.

Τα μεγάλα ελληνικά media groups διαθέτουν πλούσιες ταινιοθήκες, δημοφιλή formats και τηλεοπτικά brands που στο νέο περιβάλλον αποκτούν αναβαθμισμένη αξία

Το ελληνικό αποτύπωμα: η υποτιμημένη αξία των εγχώριων ταινιοθηκών

Παρότι η συζήτηση αφορά κυρίως διεθνείς κολοσσούς, έχει άμεση προέκταση και στην ελληνική αγορά, παρατηρούν αναλυτές. Τα μεγάλα ελληνικά media groups διαθέτουν πλούσιες ταινιοθήκες, δημοφιλή formats και τηλεοπτικά brands που στο νέο περιβάλλον αποκτούν αναβαθμισμένη αξία.

Τα FAST channels, οι streaming υπηρεσίες, οι διεθνείς πλατφόρμες και η ραγδαία ζήτηση για τοπικό περιεχόμενο δημιουργούν ένα νέο τοπίο. Εκεί, οι εταιρείες που επενδύουν συστηματικά σε IP management και στην ανάδειξη των δικαιωμάτων τους κερδίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα.

Το deal γύρω από τη Warner Bros. Discovery επιβεβαιώνει ότι η διεθνής βιομηχανία κινείται προς νέα συγκέντρωση ισχύος

«Η παγκόσμια τάση είναι ξεκάθαρη: όσο πιο ισχυρό το περιεχόμενο που έχεις στην ιδιοκτησία σου, τόσο μεγαλύτερη η θέση σου στον χάρτη των media – ανεξαρτήτως μεγέθους αγοράς», τονίζουν πηγές του κλάδου των media.

Η αγορά οδηγείται σε νέα φάση συγκέντρωσης

Το deal γύρω από τη Warner Bros. Discovery επιβεβαιώνει ότι η διεθνής βιομηχανία κινείται προς νέα συγκέντρωση ισχύος. Πλατφόρμες και studios αναζητούν συνέργειες, ενώ η δυνατότητα πρόσβασης σε ισχυρά IPs γίνεται ο βασικός μοχλός εταιρικών αποφάσεων.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, οι ταινιοθήκες και τα IP rights αποτελούν το πιο κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – για τους κολοσσούς του Hollywood, αλλά και για κάθε εταιρεία που θέλει να παίξει ενεργό ρόλο στην αναδυόμενη οικονομία του περιεχομένου.

Πηγή: OT

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών
Κίνδυνοι εν όψει 09.12.25

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών

Το δημόσιο χρέος δεν βρίσκεται μόνο σε χέρια τραπεζών. Τα ομόλογα που κρατούν κερδοσκοπικά hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία έχει αυξηθεί. Μαζί με την αδιαφάνεια, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;

Με τις συντάξεις, την κοινωνική στέγαση, τα επιδόματα ανεργίας, την ιατρική περίθαλψη η ΕΕ λέγεται ότι διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο. Ποια χώρα είναι πιο «γεναιόδωρη»

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
«Αυστηρά μέτρα» 07.12.25

Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα - Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας θα βρεθεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συνομιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους - Σε πρώτο πλάνο οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και οι ενεργειακές κοινότητες

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της
Beef 09.12.25

Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαίτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της για να προωθήσει την «απάνθρωπη ατζέντα» της. Ο Λευκός Οίκος απάντησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τόνι Μπλερ: Εκτός της λίστας Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα
Κόσμος 09.12.25

Ο Τόνι Μπλερ βγήκε από τη λίστα του Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Αναζητούν συμμετοχές

Ακόμα δεν είναι γνωστό ποιοι θα στελεχώσουν το περιβόητο «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Το όνομα του Τόνι Μπλερ ήταν το μόνο που είχε ακουστεί, αλλά φαίνεται πως απορρίφθηκε από τα αραβικά κράτη

Σύνταξη
Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»

Με καυστικό τρόπο σχολίασε τη μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας, ο πρώην γενικός διευθυντής της ομάδας – Η ατάκα για «παράπλευρα έξοδα» και «σακούλες με χρήματα».

Σύνταξη
Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας

Η ελληνική συμμετοχή στο Seeds for the Future της Huawei ταξίδεψε στην Κίνα, όπου δύο φοιτήτριες εκπαιδεύτηκαν σε AI, 5G+, Cloud και τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Σύνταξη
Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών
Στρατηγική αφύπνιση 09.12.25

Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών

Από το σκάψιμο χαρακωμάτων και την κατασκευή τειχών έως την εκμάθηση τεχνικών επιβίωσης, η Πολωνία συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τους κινδύνους που εγκυμονούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν
«Mansion on the Hill» 09.12.25

Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ συνήθιζε να ανατρέχει στην δισκογραφία του Μπρους Σπρίνγκστιν, ώστε να βρει και πάλι τον δρόμο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών
Κίνδυνοι εν όψει 09.12.25

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών

Το δημόσιο χρέος δεν βρίσκεται μόνο σε χέρια τραπεζών. Τα ομόλογα που κρατούν κερδοσκοπικά hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία έχει αυξηθεί. Μαζί με την αδιαφάνεια, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 09.12.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 09:00 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
