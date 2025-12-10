Δεκατρείς απόστρατοι παραπέμφθηκαν σε δίκη για τη σφαγή 986 αμάχων, συμπεριλαμβανομένων 558 παιδιών, στο βορειοανατολικό τμήμα του Ελ Σαλβαδόρ το 1981, εν μέσω εμφυλίου πολέμου στη χώρα, ανακοίνωσε χθες μη κυβερνητική οργάνωση που αντιπροσωπεύει τις οικογένειες των θυμάτων (στη φωτογραφία του Reuters/Jose Cabezas, επάνω, το μνημείο για τη διαβόητη σφαγή στο Ελ Μοσότε).

Οι γυναίκες βιάστηκαν προτού τουφεκιστούν, ενώ πολλά παιδιά ξεκοιλιάστηκαν από τους στρατιωτικούς

Μεταξύ της 9ης και της 13ης Δεκεμβρίου 1981, το τάγμα Atlacatl, εκπαιδευμένο από τους Αμερικανούς και διαβόητο για τη βαναυσότητά του, πυρπόλησε σπίτια κι εκτέλεσε εν ψυχρώ κατοίκους της κοινότητας Ελ Μοσότε και γειτονικών χωριών, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι συνεργάζονταν με τους αντάρτες του Μετώπου Εθνικής Απελευθέρωσης Φαραμπούντο Μαρτί (FMLN).

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι γυναίκες βιάστηκαν προτού τουφεκιστούν, ενώ πολλά παιδιά ξεκοιλιάστηκαν από τους στρατιωτικούς.

Η οργάνωση Cristosal, η οποία αντιπροσωπεύει τα θύματα, διευκρίνισε ότι δικαστής στην πόλη Σαν Φρανσίσκο Γοτέρα (βορειοανατολικά) διέταξε την 26η Νοεμβρίου την προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης 13 κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού Αμυνας στρατηγού ε.α. Χοσέ Γκιγιέρμο Γκαρσία, 91 ετών, για τις δολοφονίες και τους βιασμούς των αμάχων.

Η ημερομηνία της δίκης ακόμη «δεν έχει οριστεί» ως αυτό το στάδιο, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Cristosal.

Η χειρότερη σφαγή

Ηδη τον Ιούλιο ο Γκιγιέρμο Γκαρσία και άλλοι δυο πρώην ανώτεροι αξιωματικοί, 83 και 85 ετών αντίστοιχα, καταδικάστηκαν να εκτίσουν 60 χρόνια κάθειρξης για τη δολοφονία τεσσάρων ολλανδών δημοσιογράφων τον Μάρτιο του 1982, καθώς τα θύματα γύριζαν ντοκιμαντέρ για την εμφύλια ένοπλη σύρραξη στο Ελ Σαλβαδόρ (1980-1992).

Ο εμφύλιος πόλεμος στο Σαλβαδόρ ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και οργανώσεις ανταρτών της αριστεράς στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 75.000 ανθρώπους, χωρίς να λογαριάζονται οι ως ακόμη και σήμερα περίπου 7.000 εξαφανισθέντες.

Η σφαγή στο Ελ Μοσότε θεωρείται η χειρότερη στην ιστορία της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

