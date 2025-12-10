Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα
Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Το 1968, ο ιρλανδός εργάτης Μικ Μίνι αποφάσισε να θαφτεί ζωντανός για 61 μέρες προκειμένου να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, να γίνει διάσημος και φυσικά πλούσιος. Και τώρα η τρελή ιστορία του έγινε ντοκιμαντέρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Το ημερολόγιο γράφει 21 Φεβρουαρίου 1968 και στην παμπ Admiral Nelson του Λονδίνου επικρατεί γιορτινή ατμόσφαιρα. Ο Μικ Μίνι, περιτριγυρισμένος από δημοσιογράφους και φίλους του ακούει το τραγούδι του τενόρου Τζακ Ντόιλ, ενώ απολαμβάνει ένα πλούσιο γεύμα και πίνει ένα μεγάλο ποτήρι μπύρας. Ξέρει ότι αυτά θα είναι τα τελευταία του, τουλάχιστον για τις επόμενες 61 ημέρες.

Λίγη ώρα αργότερα, θα μπει σε ένα ξύλινο φέρετρο, έξι άνθρωποι θα το πάρουν στους ώμους τους, θα το βγάλουν στους δρόμους του Κίλμπουρν -της «πρωτεύουσας» της ιρλανδικής κοινότητας του Λονδίνου- και θα καταλήξουν στο σημείο ταφής που είχε επιλεγεί. Εκεί ο Μικ Μίνι θα έμενε θαμμένος κάτω από τη γη για τους επόμενους δύο μήνες, έχοντας έναν και μόνο στόχο  – να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ του αμερικανού Κάντρι Μπιλ Γουάιτ που άντεξε 55 μέρες κάτω από τη γη.

Φωτογραφία από το ντοκομαντέρ Beo Faoin bhFód (Buried Alive)

Η μόδα των «ζωντανών πτωμάτων» και το όνειρο του Μικ Μίνι

Μπορεί σήμερα το… challenge να θάβεσαι ζωντανός κάτω από τη γη να μοιάζει κάτι εντελώς σουρεάλ, ωστόσο τότε ήταν πολύ διαδεδομένο. Όλα ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1920 από την Καλιφόρνια, προτού τα «ζωντανά πτώματα» (όπως αποκαλούσε ο Τύπος αυτούς που το δοκίμαζαν) αρχίσουν να εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο.

Ο Μικ Μίνι, γέννημα θρέμμα του Τιπερέρι, δεν είχε αρχικά σκοπό να γίνει «ζωντανό πτώμα» – το όνειρό του ήταν να ασχοληθεί με την πυγμαχία. Ένας τραυματισμός, ωστόσο, θα του κόψει κάθε ελπίδα για επαγγελματική καριέρα και ο νεαρός Ιρλανδός ήξερε ότι είχε μόνο έναν δρόμο να ακολουθήσει: να αφήσει τη γυναίκα του στην Ιρλανδία και πάει στο Λονδίνο για να σκάβει τούνελ.

Ένα ατύχημα που είχε μια μέρα στη δουλειά, με αποτέλεσμα να μείνει μερικές ώρες παγιδευμένος μέσα σε ένα τούνελ, θα του δώσει την ιδέα να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ των «ζωντανών πτωμάτων».

Έτσι το 1968, ο 33χρονος Μικ -χωρίς καν να ειδοποιήσει την έγκυο γυναίκα του στο Ταπερέρι που θα μάθει την είδηση από το ραδιόφωνο- θα συνεργαστεί με τον επιχειρηματία και παλιό καλλιτέχνη τσίρκου Μάικλ «Μπάτι» Σουγκρούε προκειμένου να θαφτεί για τις επόμενες 61 ημέρες στη λονδρέζικη γη.

Έχοντας γεμίσει το φέρετρο με φαγητό και νερό, έχοντας ανοίξει μια τρύπα στο «πάτωμα» ώστε να μπορεί να κάνει την… ανάγκη του και έχοντας περασμένη μια τηλεφωνική γραμμή, προκειμένου να έχει επαφή με τον έξω κόσμο, ο Μικ Μίνι ξεκίνησε τον δρόμο για τη δόξα και τα πλούτη.

«Κοιμήθηκα υπέροχα χθες το βράδυ» θα πει την δεύτερη μέρα μιλώντας στο τηλέφωνο με τον δημοσιογράφο ενός αγγλικού καναλιού που κάλυπτε το γεγονός. Και στις 22 Απριλίου το φέρετρο θα ξεθαφτεί, θα μεταφερθεί στην παμπ Admiral Nelson και ο Μικ Μίνι θα βρει φορώντας γυαλιά ηλίου και λέγοντας «θα μπορούσα να μείνω ακόμα 100 ημέρες».

Φωτογραφία: RTÉ

Ο εγχείρημα πέτυχε, ο στόχος απέτυχε

Ο Μίνι πίστευε ότι αυτό ήταν το εισιτήριό του για τη δόξα και τα πλούτη, αλλά έκανε λάθος. Η υποτιθέμενη εμπορική συμφωνία που είχε με τη Gillette δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Η παγκόσμια περιοδεία που του είχαν υποσχεθεί δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ούτε καν στο βιβλίο Γκίνες δεν μπήκε, καθώς στο γεγονός δεν πήγε κανένας επίσημος κριτής για να επιβεβαιώσει το παγκόσμια ρεκόρ.

Ο Μικ Μίνι κατηγόρησε για όλα αυτά τα λάθη τον συνεργάτη του Μάικλ «Μπάτι» Σουγκρούε – αλλά δεν άλλαξε τίποτα. Επέστρεψε στην Ιρλανδία με άδειες τσέπες.

Τελικά, κατάφερε να βρει δουλειά στο συμβούλιο της κομητείας του Κορκ.«Ο πατέρας μου ήταν ένας περήφανος Θα μπορούσε να ζήσει μια κανονική ζωή, αλλά όλο αυτό τον έκανε να νιώθει ότι ήταν ξεχωριστός» λέει η κόρη του Μαίρη Μίνι στο ντοκιμαντέρ Beo Faoin bhFód (Buried Alive) του TG4.

YouTube thumbnail

// Κεντρική φωτογραφία από το ντοκομαντέρ Beo Faoin bhFód (Buried Alive)

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα
Άθλιος μύθος 09.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο σκηνοθέτης που έχει κατηγορηθεί για κακοποιητική συμπεριφορά και κατάχρηση κοκαίνης ανάμεσα σε άλλα, αποκάλεσε τον Πολ Ντέινο έναν από τους χειρότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο πόλεμος ξεκίνησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ
Στα γρήγορα 09.12.25

Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ

Με αφορμή την παράσταση «Το Ακρωτήρι», με τους Μαρία Ναυπλιώτου και Νικόλα Παπαγιάννη, παίξαμε ένα παιγνίδι συνειρμών περιγράφοντας μονολεκτικά το μεγαλείο και το βάθος μιας ανθρώπινης ιστορίας που διαδραματίζεται επί σκηνής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»
«Ευαίσθητος άνθρωπος» 08.12.25

Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»

«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσής του», ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ενθυμούμενος τη συνεργασία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007
Κρίμα κι άδικο 08.12.25

Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007

Ο Πάτρικ Γκίμπσον «άγγιξε» έναν ρόλο, που ωστόσο δεν αναμένεται να γίνει δικός του. Ο 30χρονος ιρλανδός ηθοποιός βρίσκεται πιο κοντά από τον καθένα στον Τζέιμς Μποντ και την ίδια ώρα τόσο μακριά από τον ρόλο του νέου 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» αποκαλύπτεται στη Βοιωτία και φωτίζει τα μυστικά του 7ου αιώνα π.Χ.
Φωτογραφίες 08.12.25

Η «αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» αποκαλύπτεται στη Βοιωτία και φωτίζει τα μυστικά του 7ου αιώνα π.Χ.

Η εντυπωσιακή ταφή μιας νεαρής γυναίκας με ανάποδα φορεμένο χάλκινο διάδημα στη Βοιωτία φωτίζει τις κοινωνικές αλλαγές και τον πλούτο μιας ακμαίας κοινότητας του 7ου αιώνα π.Χ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο» – Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Δαλάι Λάμα, την καλοσύνη και τους σημερινούς ηγέτες
Wisdom of Happiness 08.12.25

«Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο» – Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Δαλάι Λάμα, την καλοσύνη και τους σημερινούς ηγέτες

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ ποτέ δεν έκρυψε τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις, έστω κι αν τον έβαλαν στη «μαύρη λίστα» της Ακαδημίας. Ωστόσο, τώρα, επιστρέφει με το Wisdom of Happiness - ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Δαλάι Λάμα.

Σύνταξη
Τολμηρή ληστεία στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας: Σπάνιες γκραβούρες Ματίς και Πορτινάρι στα χέρια ενόπλων
Culture Live 08.12.25

Τολμηρή ληστεία στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας: Σπάνιες γκραβούρες Ματίς και Πορτινάρι στα χέρια ενόπλων

Δεκατρία σπάνια έργα των Ματίς και Πορτινάρι κλάπηκαν από δημοτική βιβλιοθήκη στο Σάο Πάολο, σε ληστεία που θυμίζει κινηματογραφική σκηνή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»
Culture Live 08.12.25

Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»

«Υπάρχει κάτι στην υποκριτική που με κάνει να νιώθω σαν να ζω σε μια φούσκα, ενώ στην παραγωγή βλέπεις τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η ηθοποιός και παραγωγός, Ντακότα Τζόνσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)
Τένις 10.12.25

Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή όπως αποκάλυψε το «Buongiorno» του MEGA, με την εκπομπή να παρουσιάζει και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη νέα του σύντροφο.

Σύνταξη
Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα
Πανευρωπαϊκή έρευνα 10.12.25

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Το σπέρμα ενός δότη με μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο διανεμόταν σε κλινικές επί 17 χρόνια. Αρκετά παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι – 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας
Κινητοποίηση 10.12.25

Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι - 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας

Η Ομοσπονδία κάλεσε σε συγκεντρώσεις για δυναμική διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας - «Δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί» φώναζαν οι οικοδόμοι για την απουσία μέτρων ασφαλείας

Σύνταξη
Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι
ΥΠΕΝ 10.12.25

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πλαίσιο της 1ης υπαγωγής του «Εξοικονομώ 2025», παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Συνελήφθη 49χρονος DJ για κατοχή και διακίνηση πλήθους διαφορετικών μορφών ναρκωτικών
Νέος Κόσμος 10.12.25

Από κοκαΐνη, μέχρι LSD και μανιτάρια είχε σπίτι του 49χρονος DJ - Μοίραζε και φυλλάδια με οδηγίες... χρήσης

O 49χρονος είχε σπίτι του ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κεταμίνης, αμφεταμίνης, μεθαμφεταμίνης και MDMA, LSD, παραισθησιογόνα μανιτάρια και άλλα - «Άσε το μιξάρισμα στον DJ», έγραφε, σε φυλλάδιο

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με αιχμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών για τις οποίες τόνισε ότι είναι οι πιο εκτεταμένες από το 1996 - Αναφερόμενος στις πολιτικές διεργασίες, σημείωσε ότι βασικό είναι «να βγει ο ίδιος ο λαός στο προσκήνιο»

Σύνταξη
Παπασταύρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ, για χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών της Ελλάδος
ΥΠΕΝ 10.12.25

Παπασταύρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ, για χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών της Ελλάδος

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να χρηματοδοτήσει τις νέες ενεργειακές υποδομές στη χώρα μας

Σύνταξη
Ανισότητα: Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
Έκθεση 10.12.25

Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας

Τα στοιχεία της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανισότητα έδειξαν επίσης ότι το 10% των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα κερδίζουν περισσότερα από το υπόλοιπο 90%.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας
Η μεγάλη έξωση 10.12.25

Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας

Σε εφαρμογή τέθηκε την Τετάρτη η απαγόρευση των social media για τους κάτω των 16. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας διαβεβαιώνει ότι θα επαγρυπνεί για απρόβλεπτες παρενέργειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Λόγω των συνεχιζόμενων και ανυποχώρητων αγροτικών κινητοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Champions League 10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημόσια έργα... μιας χρήσης - Το μωσαϊκο των αστοχιών

Χείμαρροι που «αγνοήθηκαν», γυμναστήρια που πλημμυρίζουν, ΧΥΤΑ που καταρρέουν - Το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει πώς ο ελλιπής σχεδιασμός μετατρέπεται σε δημόσιο κόστος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδίου από την κυβέρνηση για το πώς θα κινηθεί ο πρωτογενής τομέας -

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ 10.12.25

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
