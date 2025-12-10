Νεαρή αγρότισσα στα μπλόκα: «Για να πάρω έναν καφέ πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι»

Σμπαράλια με λίγες μόνο λέξεις κάνει την προκλητική απορία κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τον λόγο που έχουν ξεσηκωθεί οι αγρότες σε όλη τη χώρα. Νεαρή αγρότισσα, με βίντεο που ανέβασε στα social, «χτυπάει»… στη ρίζα του προβλήματος.

Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση νεαρής αγρότισσας από τα μπλόκα αποτυπώνοντας μέσα σε λίγες λέξεις την «καρδιά» του προβλήματος

«Πουλάω το σιτάρι 19 λεπτά το κιλό. Για να πάρω έναν καφέ πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι. Κάτι δεν πάει καλά» τονίζει μπροστά στην κάμερα και υπογραμμίζει: «Θέλουν να στείλουν εμάς τα νέα παιδιά στο εξωτερικό. Αυτό δεν θα περάσει. Η επανάσταση συνεχίζεται! Σας θέλουμε όλους στο πλευρό μας. Οι αγρότες είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη της χώρας»!

Με το σιτάρι να πληρώνεται στον παραγωγό μόλις 0,19 € το κιλό και την τιμή στο ράφι του σούπερ μάρκετ να εκτοξεύεται περίπου στο 1,70 € το κιλό, δηλαδή εννέα φορές επάνω, όντως κάτι δεν πάει καλά…

Συναγερμός στο Μαξίμου

Στο μεταξύ, οι πολύμορφες δράσεις των αγροκτηνοτρόφων ξεδιπλώνονται μέρα με τη μέρα. Εθνικοί δρόμοι, παρακαμπτήριοι, γέφυρες, τελωνεία, λιμάνια βρίσκονται υπό ασφυκτικό κλοιό.

Λόγω των συνεχιζόμενων και ανυποχώρητων αγροτικών κινητοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος στο αδιέξοδο.

Στην έκτακτη σύσκεψη για τους αγρότες συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο προσωρινός πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, παρόντος του προσωρινού προέδρου, Ιωάννη Καββαδά.