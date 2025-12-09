newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς
09 Δεκεμβρίου 2025 | 17:50

To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς

Η Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, κατέληξαν σε συμφωνία για τον πρώτο πανευρωπαϊκό νόμο κατά της διαφθοράς. Όμως το τελικό κείμενο κρίνεται κατώτερο των περιστάσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Spotlight

Την ίδια ημέρα που η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι συνελήφθη για απάτη με κοινοτικά κονδύλια, ανακοινώθηκε η συμφωνία για τον πρώτο πανευρωπαϊκό νόμο κατά της διαφθοράς.

Η είδηση πήγε «άπατη», όπως λέμε στη δημοσιογραφική αργκό, κάτι διόλου απρόσμενο. Στο σπίτι του (πολλάκις) κρεμασμένου στα ευρωπαϊκά και διεθνή μανταλάκια για υποθέσεις σκανδάλων, είναι λίγο ειρωνικό να μιλάς για σκοινί.

Όταν για άλλη μια φορά κορυφαίο στέλεχός σου (έστω πρώην) πιάνεται με τη «γίδα στην πλάτη», είναι λίγο δύσκολο να πείσεις τους πολιτες της Ευρώπης ότι είσαι έτοιμος να πατάξεις τη διαφθορά στα κράτη μέλη.

Υπάρχει όμως και δεύτερη αιτία που το «προσύμφωνο» καταπολέμησης της διαφθοράς πέρασε στα ψιλά.

Οι διαπραγματεύσεις για τους νεους κανόνες, που  αποσκοπούν στην εναρμόνιση και την ενίσχυση των μέτρων κατά της διαφθοράς, ολοληρώθηκαν μετ’εμποδίων και κατέληξαν σε μια θέση επιεικώς «μεσοβέζικη».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε αυστηρότερους κανόνες, αλλά συνάντησε σφοδρή αντίσταση από χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία, οι οποίες ηγήθηκαν εκστρατείας για την αποδυνάμωση των βασικών στοιχείων της πρότασης.

Η είδηση για τη σύλληψη της Μογκερίνι επισκίασε τη συμφωνία κατά της διαφθοράς

Αποδυναμωμένη η συμφωνία κατά της διαφθοράς

Η προκαταρκτική συμφωνία, μεταξύ των εκπροσώπων της Κομισιόν, του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου των κρατών μελών της ΕΕ, κρίνεται από τους ίδιους τους διαπραγματευτές, ως αδύναμη. Οργανώσεις για τον έλεγχο της διαφθοράς όπως η Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International), φοβούνται ότι η συμφωνία θα αποβεί αναποτελεσματική, αφού έχει υποστεί πολλές αλλαγές προς το χειρότερο, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση.

«Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από το Ευρωκοινοβούλιο, η συμφωνία απέχει πολύ από αυτό που χρειάζεται πραγματικά η ΕΕ για να καταπολεμήσει τη διαφθορά στα 27 κράτη μέλη της», δήλωσε στο Politico o Nicholas Aiossa, επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος της Transparency International

Aντίστοιχα, η επικεφαλής διαπραγματεύτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Raquel García Hermida-van der Walle παραδέχθηκε ότι «το Συμβούλιο της ΕΕ δεν ήθελε αυτό το νομοσχέδιο. Πάλεψαν για κάθε σπιθαμή εδάφους που μπορούσαν να κερδίσουν. Δεν τους αρέσει να εναρμονίζουν (τη νομοθεσία τους) ή να θέτουν ελάχιστα πρότυπα στον τομέα του ποινικού δικαίου».

Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας Follow the Money, η ολλανδή ευρωβουλεύτρια δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξη. «Το ποτήρι είναι μισογεμάτο», σχολίασε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «αλλά μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, δεν φαινόταν να υπάρχει καθόλου ποτήρι».

Η Ευρωβουλεύτρια  Raquel García Hermida-van der Walle, ήταν η επικεφαλής διαπραγματεύτρια για τη συμφωνία κατά της διαθφοράς

Το παρασκήνιο της συμφωνίας κατά της διαφθοράς

Η οδηγία για την καταπολέμηση της διαφθοράς προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2023 ως μέρος ενός συνολικού πακέτου μέτρων. Ένας από τους κύριους στόχους της της ήταν η εναρμόνιση του τρόπου με τον οποίο οι χώρες της Ένωσης καταπολεμούν τη διαφθορά και τα συναφή αδικήματα. Ο σκοπός ήταν να αποτραπεί η «αναζήτηση του ευνοϊκότερου δικαστηρίου» από τους εγκληματίες, δηλαδή η μεταφορά των δραστηριοτήτων τους σε χώρες όπου είναι πιο ασφαλείς από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Η οδηγία απαιτεί από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να αναπτύξουν μια στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Διάφορα αδικήματα διαφθοράς, όπως η δωροδοκία, η υπεξαίρεση και η άσκηση παράνομης επιρροής, θα ποινικοποιηθούν με πιο ομοιόμορφο τρόπο σε όλη την ΕΕ. Οι δικαστές θα έχουν περισσότερους πόρους για να τιμωρούν τους διαφθαρμένους εγκληματίες, θα θεσπιστούν ελάχιστες ποινές και θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς.

Τον Ιούνιο, μια προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας απέτυχε, καθώς η Ιταλία και άλλες χώρες αντιτάχθηκαν στην ποινικοποίηση της «κατάχρησης εξουσίας», όταν δημόσιοι λειτουργοί χρησιμοποιούν τη θέση τους για να αποκομίσουν αθέμιτο όφελος.

Ο τελικός συμβιβασμός

Οι διαπραγματευτές βρήκαν μια συμβιβαστική λύση, χαλαρώνοντας τη διατύπωση του κειμένου. Διέγραψαν τη ρητή αναφορά στα  αδικήματα «κατάχρησης εξουσίας» από δημόσιους λειτουργούς. Αντ’αυτού απαίτησαν από τις χώρες της ΕΕ να κωδικοποιήσουν ως αδικήματα «τουλάχιστον ορισμένες σοβαρές παραβιάσεις του νόμου κατά την εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση μιας πράξης από δημόσιο υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του».

Το συμβιβαστικό κείμενο (άρθρο 11 της συμφωνίας) αναφέρει ότι «τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον ορισμένες σοβαρές [καταχρήσεις] εξουσίας τιμωρούνται ως ποινικά αδικήματα, όταν διαπράττονται εκ προθέσεως».

Πρόκειται για μια διατύπωση ανοιχτή σε ερμηνείες, που αφήνει όχι απλώς «παραθυράκια», αλλά πόρτες για να διαφύγουν κρατικοί λειτουργοί υπόλογοι για διαθφορά.

Το επόμενο βήμα είναι η τυπική έγκριση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. Εφόσον εγκριθεί, ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ μετά από δύο χρόνια.

Τα βασικά στοιχεία της προκαταρκτικής συμφωνίας ΕΔΩ

Σήμερα συμπληρώνονται 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα, που σηματοδοτεί τον αγώνα ενός λαού που αγωνίζεται για την ύπαρξή του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους δημοσιογράφους το 2025 από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι ακόμη υπαρκτό στην Ευρώπη. Οι γυναίκες αποτελούν γενικά μειονότητα στα κοινοβούλια, στις μεγαλύτερες εταιρείες και σε κοινωνικούς θεσμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν ξέσπασαν τον Οκτώβριο, όταν μια εβδομάδα επιθέσεων και βομβαρδισμών προκάλεσε τον θάνατο περίπου 70 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Σύνταξη
Ο κλοιός σφίγγει γύρω από την Ουκρανία που επιχειρεί να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου η άρνησή της να παραχωρήσει εδάφη να μην εκληφθεί ως απόρριψη της πρότασης Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ακόμα δεν είναι γνωστό ποιοι θα στελεχώσουν το περιβόητο «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Το όνομα του Τόνι Μπλερ ήταν το μόνο που είχε ακουστεί, αλλά φαίνεται πως απορρίφθηκε από τα αραβικά κράτη

Σύνταξη
Από το σκάψιμο χαρακωμάτων και την κατασκευή τειχών έως την εκμάθηση τεχνικών επιβίωσης, η Πολωνία συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τους κινδύνους που εγκυμονούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΟΥ: 4,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας ενώ 2,1 δισ. αντιμετωπίζουν οικονομική επιβάρυνση για ιατρική φροντίδα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι οικογένειές τους βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβαςπου παραλίγο να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Σήμερα, οι απόγονοι του Τζον Φ. Κένεντι και του Νικίτα Χρουστσόφ συνεργάζονται για ένα συγκλονιστικό podcast που θέλει να μας υπενθυμίσει την ιστορία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι δύο κοπέλες που επέβαιναν στο μοιραίο τζιπ θα αποζημιωθούν από την ασφαλιστική εταιρεία του αυτοκινήτου, που οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης με ποσά πάντως πολύ μικρότερα από αυτά που διεκδικούσαν

Σύνταξη
Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινά αναθεώρηση της ασφάλειας του Δούκα του Σάσεξ, μετά την απόρριψη της έφεσής του και τις δημόσιες δηλώσεις του ότι δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του στη χώρα «χωρίς εγγύηση ασφάλειας»

Σύνταξη
Σήμερα συμπληρώνονται 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα, που σηματοδοτεί τον αγώνα ενός λαού που αγωνίζεται για την ύπαρξή του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ανυποχώρητοι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε πάνω από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις με πολύμορφες δράσεις και την κυβέρνηση να απαντά με καταστολή αλλά και… «ανοιχτές πόρτες στον διάλογο». Παρέμβαση του Αρείου Πάγου και παραγγελία για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων. Σαρωτική η υποστήριξη των πολιτών στα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι δράστες, θέλοντας να καλύψουν τα ίχνη τους, έριξαν σαν δόλωμα στο θύμα μία 20χρονη η οποία του ζήτησε να βγουν ραντεβού, στον Χολαργό ένα ραντεβού που θα μετατρεπόταν σε εφιάλτη για τον ανήλικο.

Σύνταξη
Για ακόμη μια φορά, ο «ερυθρόλευκος» κόσμος αψήφησε την τεράστια απόσταση και το πολικό ψύχος και είναι δίπλα στην ομάδα, με το «Ολυμπιακός» να ακούγεται και στην «Αστάνα Αρένα», στο κομβικό ματς κόντρα στην Καϊράτ.

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο σκηνοθέτης που έχει κατηγορηθεί για κακοποιητική συμπεριφορά και κατάχρηση κοκαίνης ανάμεσα σε άλλα, αποκάλεσε τον Πολ Ντέινο έναν από τους χειρότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο πόλεμος ξεκίνησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους δημοσιογράφους το 2025 από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η κινεζική φίρμα επιδεικνύει ιδιαίτερη τεχνολογική ευελιξία εισακούοντας τις απαιτήσεις του κοινού -και όχι μόνο με όρους τεχνολογίας- χτίζοντας συνεχώς τη δυναμική των προϊόντων της

Νατάσσα Κοντογιάννη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ανακοίνωση βουλευτών της ΝΔ στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Ζητούν να δοθούν οι αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές (Μέτρο 23) στους δικαιούχους.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
