Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 17:57
Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του Μετρό – Μέχρι Εθνική Άμυνα η γραμμή 3
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 17:17
Φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;
Opinion 03 Δεκεμβρίου 2025 | 17:30

Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;

Από το Qatargate ως τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δείχνει να επιχειρεί μια απέλπιδα αυτο-κάθαρση.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΆποψηΓιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
A
A
Vita.gr
Déjà Vu: Σπόιλερ! Αυτό το έχω ξαναζήσει, ξέρω τι… θα γίνει μετά

Déjà Vu: Σπόιλερ! Αυτό το έχω ξαναζήσει, ξέρω τι… θα γίνει μετά

Spotlight

Δεν έχει καταστεί ακόμα σαφές τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε στη σύλληψη της πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, αλλά απ’ αυτά που γνωρίζουμε, μπορούμε εύκολα να γεμίσουμε τα κενά.

Με απλά λόγια: το Κολλέγιο της Ευρώπης, στο οποίο η ίδια κατέχει διευθυντική θέση, αγόρασε ένα κτίριο, το οποίο θα στέγαζε μια ακαδημία εκπαίδευσης μελλοντικών στελεχών, προτού ο διαγωνισμός για το έργο προκηρυχθεί. Ως εκ τούτου, οι αρχές που διερεύνησαν την υπόθεση φαίνεται να συμπέραναν ότι είχε προαποφασιστεί ο νικητής του διαγωνισμού – τον οποίον συμπτωματικά προκήρυσσε η Διπλωματική Υπηρεσία της ΕΕ, της οποίας πρώην επικεφαλής υπήρξε η Μογκερίνι.

Φυσικά, στα εγχώρια πολιτικά πράγματα, ένα τέτοιο συμβάν δεν θα τραβούσε καθόλου την προσοχή. Μπορούμε κάλλιστα να θυμηθούμε την περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού από Δήμο της Αττικής προ ετών, που κατά λάθος αναρτήθηκε στη Διαύγεια χωρίς να αφαιρεθεί η εσωτερικής απεύθυνσης σημείωση που ρώταγε κάποιον Κώστα αν «ο δικός μας» (sic) πληροί τα κριτήρια.

Κάθε άλλο παρά άγνωστοι είναι οι φωτογραφικοί διαγωνισμοί στη χώρα μας, καθώς εκτείνονται από τις πιο ασήμαντες καθημερινές υποχρεώσεις των υπηρεσιών, μέχρι τα πιο φαραωνικά έργα που διαχρονικά περισσότερο έμοιαζαν να κληροδοτούνται, παρά να δημοπρατούνται. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, η αχαλίνωτη κυβέρνησή μας -σε μία κρίση επηρμένης ξεδιαντροπιάς ή αναίσχυντης ειλικρίνειας, η Ιστορία θα δείξει- αποφάσισε να απεκδυθεί κάθε προσχηματικού φύλλου συκής και να επιδοθεί χωρίς αναστολές σε ένα όργιο απευθείας ανεθέσεων.

Αντίστοιχα στην Ευρώπη, το σχέδιο να φτιαχτεί μία ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα διερευνούσε τις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης των κοινοτικών πόρων, παρέμενε στις καλένδες για 20 ολόκληρα χρόνια, από το 1997 ως το 2017, προσκρούοντας μέχρι τότε στη μάλλον κοινή αντίληψη των κρατών-μελών περί της φύσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και άρα των υποχρεώσεων ως προς τη διαφάνεια της διαχείρισής τους. Res nullius τα χαρακτήριζαν οι αντιφρονούντες νομικοί, «πράγμα κανενός» στα λατινικά, μία χρηματοδοτική ένεση που πήγαινε σχεδόν μαγικά από τα ευρωπαϊκά ταμεία στα κράτη-μέλη, χωρίς ιθύνοντες, υπόχρεους και διαχειριστές.

Στην πράξη, η αλήθεια ήταν εξόχως διαφορετική. Περισσότερο κι από την ενιαία αγορά, το μεγαλύτερο θέλγητρο ευρωπαϊσμού για τις εθνικές κυβερνήσεις υπήρξε η δυνατότητα κατανομής αυτών των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Κάπως σαν οι φεντεραλιστές να πλήρωσαν αδρά το πολιτικό προσωπικό των κρατών-μελών προκειμένου να το πείσουν να συμμετέχει στο μεγαλόσχημο όραμά τους – γι’ αυτό μ’ έναν περίεργο τρόπο, είναι απολύτως λογικό το όνομα του Ζακ Ντελόρ να έχει συνδεθεί εν τέλει με τα ομώνυμα «πακέτα». Ήταν άλλωστε η εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την όποια ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Για να το πούμε πιο απλά, τα κοινοτικά κονδύλια υπάρχουν για να ροκανίζονται. Και μάλιστα, αποτελούν μόνο μία όψη της εγγενούς παραφωνίας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος: κοιτώντας τη μακροσκοπικά, η ΕΕ μοιάζει να είναι ένα δοχείο δισεκατομμυρίων ευρώ που επενδύονται σε lobbying προς εν πολλοίς μη-αιρετούς αντιπροσώπους, οι οποίοι μπορούν να διευκολύνουν τα εκάστοτε συμφέροντα και ταυτόχρονα απολαμβάνουν προνόμια που δεν αντιστοιχούν σε κανένα πολιτικό πόστο των εθνικών κυβερνήσεων, καθώς επίσης και μία δια βίου ασφάλεια.

Εξου και η ύπαρξη θεσμών όπως το Κολλέγιο της Ευρώπης, στο οποίο βρίσκουμε σήμερα αποκατεστημένους διάφορους «πρώην» της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, όπως τη Μογκερίνι, τον Μπορέλ, τον Χέρμαν Βαν Ρομπάι (τον θυμάται κανείς;). Υπάρχει γενικώς ένα σύνολο θέσεων πέριξ των Βρυξελλών και όχι μόνο, εντός των οποίων θα βρούμε όλους τους has-been της Ευρώπης: πρώην υπουργούς, πρωθυπουργούς και κάθε λογής απόστρατους της πολιτικής που βρίσκουν ένα «χρυσό αλεξίπτωτο» μετά την απόρριψη από το πολιτικό σκηνικό των χωρών τους.

Είναι εν μέρει λογικό μια υπερεθνική δομή αυτού του τύπου να έχει αυτά τα χλιδάτα χαρακτηριστικά· η ΕΕ με τη μορφή που έχει σήμερα είναι άλλωστε γνήσιο τέκνο της μεγάλης νεοφιλελεύθερης οίησης των δεκαετιών του ‘80 του ‘90 που οι ευδαίμονες εκπρόσωποί της δείχνουν να πιστεύουν ότι δεν έχει κανέναν λόγο να αλλάξει ποτέ.

Ωστόσο, από τις όχθες της Ελλάδας, η αφασία που επιδεικνύουν στον δημόσιο λόγο τους πρόσωπα όπως η ανιστόρητη και πολεμοχαρής Κάγια Κάλας ή η αίσθηση παντοδυναμίας που δείχνουν να απολάμβαναν οι εμπλεκόμενοι στο Qatargate, θα έπρεπε να μοιάζει εξαιρετικά οικεία. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα κι εδώ μέχρι και τις απαρχές της κρίσης, όταν η Ελλάδα ζούσε το δικό της ευρωπαϊκό όνειρο, με τους διάφορους προνομιούχους να πιστεύουν ότι αυτή η υπερβολική και παράλογη ευημερία θα κρατήσει για πάντα.

Τώρα, στην άτσαλη, πλην ανησυχητική προσπάθεια τους να μεταβούν στην πολεμική οικονομία, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες δείχνουν έτοιμες να εγκαινιάσουν το δικό τους 2010. Και σ’ αυτό το περιβάλλον σύσφιξης και επικείμενης λιτότητας, οι υποθέσεις που αναδεικνύει και κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ίσως και να δίνουν το καλό παράδειγμα.

Ωστόσο, αφενός δεν έχουμε δει ακόμα την έκβαση αυτού του πρώτου γύρου υποθέσεων και αφετέρου μπορούμε να προβλέψουμε διάφορους τρόπους με τους οποίους ακόμα και η στοιχειώδης προσπάθεια να διασωθούν τα προσχήματα, θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα προβλήματα. Πόσο ευρωπαϊστές θα είναι ας πούμε εν καιρώ οι πάλαι ποτέ «Μένουμε Ευρώπη», αν τους αφαιρεθεί η δυνατότητα να εξαγοράζουν την επανεκλογή τους μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Déjà Vu: Σπόιλερ! Αυτό το έχω ξαναζήσει, ξέρω τι… θα γίνει μετά

Déjà Vu: Σπόιλερ! Αυτό το έχω ξαναζήσει, ξέρω τι… θα γίνει μετά

Business
AKTOR: Πράσινο φως στο ομολογιακό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

AKTOR: Πράσινο φως στο ομολογιακό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Opinion
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους
Editorial 26.11.25

Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους

Μεγάλη μερίδα του μιντιακού και πολιτικού προσωπικού της χώρας δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μυθολογία τους. Και αυτό εξηγεί τι δεν πάει καλά στη χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η αυτοενοχοποίηση και η αυτογελοιοποίηση
Opinion 22.11.25

Η αυτοενοχοποίηση και η αυτογελοιοποίηση

Ο τρόπος υποχρέωσης ενός μάρτυρα να καταθέσει ενόρκως την αλήθεια είναι, τουλάχιστον όσο βρίσκεται επί της γης, η απειλή της ποινικής κύρωσης. Ο δικηγόρος Αντύπας Καρίπογλου αναφέρεται στη μη προσέλευση του Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντύπας Καρίπογλου
«Αριστεία» από τα πανέρια
Opinion 22.11.25

«Αριστεία» από τα πανέρια

Το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Χωρίς αιδώ
Τείχη 21.11.25

Χωρίς αιδώ

Σε αγαστή σύμπνοια και συνεργασία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Greek Farmers to Receive €500 Million in Payments This Week
English edition 03.12.25

Greek Farmers to Receive €500 Million in Payments This Week

Agriculture Minister Konstantinos Tsiaras announced nearly €500 million in payments to farmers, along with a series of upcoming subsidies, compensation packages and energy support measures as the government seeks to ease pressure on the sector

Σύνταξη
Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη 5-0: Οι Πελοποννήσιοι περιμένουν και ελπίζουν σε πρόκριση μετά την πρώτη νίκη
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη 5-0: Οι Πελοποννήσιοι περιμένουν και ελπίζουν σε πρόκριση μετά την πρώτη νίκη

Ξέσπασε στην Ηλιούπολη ο Αστέρας, όμως περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει αν οι τέσσερις βαθμοί αρκούν για την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Σύνταξη
Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία

Οι αστοχίες στην τηλεκριτική του Λανουά αλλοιώνουν τους κανονισμούς. Αν οι διαιτητές ανέχονται μαρκαρίσματα με τάπες υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών

Βάιος Μπαλάφας
«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια
On Field 03.12.25

«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια

Ο Ραφίνια ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μπαρτσελόνα στη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», εκθείασε τον Βραζιλιάνο άσο των «μπλαουγκράνα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
Σιωπή από ΕΕ 03.12.25

Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα είναι κρίσιμο για τη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και καυσίμων στη Γάζα. Η Αίγυπτος υποστηρίζει ότι το πέρασμα πρέπει να ανοίξει αμφίδρομα για να υπάρξει συμφωνία.

Σύνταξη
«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»
Σκηνοθετημένα καπρίτσια 03.12.25

«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»

Το Belladonna Project είναι μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει γυναίκες χορεύτριες, πυγμάχους, γιατρίνες και καλλιτέχνιδες που εργάζονται επίσης στον τομέα του σεξ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση
Ελλάδα 03.12.25

Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση

Η 29χρονη τότε Ολυμπία Κηρύκου, παντρεμένη επί μία δεκαετία με τον Δημήτρη Δημόπουλο, φέρεται να εξαφανίστηκε κατά τη διαδρομή προς την εργασία της, στο κατάστημα «ΡΕΞ».

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»
Ελλάδα 03.12.25

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»

«Δεν θυμάμαι τίποτα» και «είχα έντονα ψυχολογικά προβλήματα», ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ο δράστης της δολοφονίας της 26χρονης Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις
Κλιμακούμενη ρητορική 03.12.25

Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις

«Το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε αμυντική συμμαχία, αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας», είπε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό
Ελλάδα 03.12.25

«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου είχε πάει για περπάτημα στο ΟΑΚΑ και αμέσως μετά πάρκαρε τη μηχανή του στο «Υγεία» για να επισκεφθεί γιατρό

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων
ΣΥΡΙΖΑ 03.12.25

Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων

«Δικαίως οι αγρότες διαμαρτύρονται: με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρώτα τους έκλεψαν, μετά τους κορόιδεψαν, μετά τους δείρανε κιόλας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα
InView 03.12.25

Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα

Επίσημη πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», η έκδοση του οποίου αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό γεγονός με αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, με το βλέμμα στο μέλλον. «Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μου αλήθεια».

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο