Ο αρχηγός της Φενέρ εμπλέκεται σε στοιχήματα εκατομμυρίων

Το τουρκικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε αναταραχή λόγω ενός σκανδάλου στοιχημάτων που αφορά παίκτες, προπονητές, διαιτητές, δημοσιογράφους και αθλητικούς δικηγόρους, με τον αρχηγό της Φενέρ, Μερτ Χακάν Γιαντάς, στο επίκεντρο της διαμάχης. Η τουρκική εισαγγελία παρουσίασε πειστικά στοιχεία ότι ο μέσος φέρεται να έκανε παράνομα στοιχήματα για την ομάδα του, δημιουργώντας εκατομμύρια ευρώ μέσω ύποπτων συναλλαγών.

Σύμφωνα με την έκθεση της Αρχής Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK), ο Μερτ Χακάν Γιαντάς φέρεται να μετακίνησε 204 εκατομμύρια τουρκικές λίρες (περίπου 4,1 εκατομμύρια ευρώ) μέσω 974 συναλλαγών και ακόμη 207 εκατομμύρια λίρες (άλλα 4,1 εκατομμύρια ευρώ) μέσω 3.747 επιπλέον κινήσεων. Καταγράφηκαν επίσης 28 παράνομες συνδέσεις με ιστοσελίδες στοιχημάτων και εκατοντάδες συναλλαγές στην νόμιμη πλατφόρμα Bilyoner κατά τη διάρκεια πέντε ετών, με 1006 διαφορετικά δελτία στοιχημάτων.

Η έρευνα δείχνει ότι ο Ersen Dikmen, μέλος της συνέλευσης της Φενέρ, φέρεται να μετέφερε τα χρήματα που έλαβε από τον Mert Hakan σε νόμιμες πλατφόρμες στοιχημάτων μέσα σε λίγα λεπτά, διευκολύνοντας τη ροή των παράνομων κεφαλαίων. Ανάμεσα στα στοιχήματα που αναφέρονται, ορισμένα ήταν ιδιαίτερα συγκεκριμένα, όπως ότι ο συμπαίκτης İsmail Yüksek θα έκανε τουλάχιστον τρία φάουλ ή θα δεχόταν κάρτα σε συγκεκριμένα παιχνίδια.

Ο Mert Hakan Yandaş υπερασπίστηκε δημόσια τον εαυτό του, δηλώνοντας ότι εκείνος και οι συμπαίκτες του έπαιζαν περιστασιακά σε κουλοχέρηδες σε παράνομα στοιχηματικά sites και ότι δεν θυμάται ποιος λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε, προσθέτοντας ότι «δεν κράτησε πολύ και σταματήσαμε να παίζουμε» και ότι «δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες».

Το σκάνδαλο επεκτείνεται και στην Γαλατασαράι, όπου ο νεαρός Metehan Baltacı παραδέχτηκε ότι έκανε 36 στοιχήματα συνολικής αξίας 1.800 τουρκικών λιρών (περίπου 36 ευρώ) κατά τη διάρκεια της θητείας του σε Γαλατασαράι και Eyüpspor, κερδίζοντας 920 λίρες (περίπου 18 ευρώ). Ο Baltacı δήλωσε ότι τα στοιχήματά του έγιναν αποκλειστικά σε νόμιμες πλατφόρμες, ποτέ δεν στοιχημάτισε εναντίον της ομάδας του και δεν συμμετείχε σε στοιχήματα ενώ αγωνιζόταν στην πρώτη ομάδα της Γαλατά, περιοριζόμενος σε προβλέψεις νικών και γκολ όταν ήταν δανεικός σε άλλους συλλόγους.

Παρά αυτές τις δηλώσεις, η διοίκηση της Γαλατά σχεδιάζει να τερματίσει το συμβόλαιο του Baltacı μετά τον επόμενο αγώνα Champions League με τη Μονακό. Επιπλέον, οι τουρκικές αρχές ενδέχεται να εκδώσουν εντάλματα σύλληψης για τους παίκτες που εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό, κάτι που σε περίπτωση επιβεβαίωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισόβιο αποκλεισμό από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (TFF) έχει εντείνει την έρευνα και ανακοινώσει νέες αποφάσεις. Μέχρι στιγμής, 197 παίκτες έχουν παραπεμφθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικής Διαιτησίας, επεκτείνοντας την εμβέλεια του σκανδάλου σχεδόν σε ολόκληρο το τουρκικό ποδόσφαιρο.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την ευπάθεια του αθλήματος σε παράνομες πρακτικές και αμφισβητεί τη φήμη ιστορικών συλλόγων όπως η Φενέρμπαχτσε και η Γαλατάσαραϊ, ενώ η δικαιοσύνη και η TFF προσπαθούν να θέσουν σαφή προηγούμενα για τη σοβαρότητα του παράνομου στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο. Η επίλυση αυτού του σκανδάλου μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στη ρύθμιση των οικονομικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στη χώρα.