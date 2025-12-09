Topolino, το μικρό αυτοκίνητο της Fiat που θέλει να κερδίσει τις ΗΠΑ

Οι επαινετικές αναφορές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα ιαπωνικά μικρά αυτοκίνητα Kei, κινητοποίησε -ως ήταν αναμενόμενο- τα αντανακλαστικά των μεγάλων ομίλων της αυτοκινητοβιομηχανιας. Η μητρική εταιρεία της Chrysler, η Stellantis, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα προσφέρει ένα πλήρως ηλεκτρικό μικρό «αυτοκίνητο» με την ονομασία Fiat Topolino στις ΗΠΑ.

Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα για το όχημα, αλλά ο διευθύνων σύμβουλος της Fiat, Ολιβιέ Φρανσουλα, επιβεβαίωσε τα σχέδια για την κυκλοφορία του οχήματος στην αγορά, με «περισσότερες λεπτομέρειες να ακολουθήσουν το επόμενο έτος».

Η ανακοίνωση της Fiat έρχεται λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την επαινετική αναφορά του προέδρου Donald Trump στα μικρά αυτοκίνητα «Kei» από την Ιαπωνία, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Λευκό Οίκο με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Stellantis, Αντόνιο Φιλόζα και άλλους Αμερικανούς νομοθέτες και στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα αμερικανικά στάνταρτ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, να επιτρέψει την κατασκευή και την οδήγηση μικρών οχημάτων όπως τα «μικροαυτοκίνητα» Kei στις ΗΠΑ. Η παραγωγή τέτοιων αυτοκινήτων στην Αμερική δεν είναι απαραίτητα παράνομη, αλλά πρέπει να πληρούν τα αμερικανικά πρότυπα ασφαλείας, τις απαιτήσεις ταχύτητας και άλλους κανονισμούς.

Μια εκπρόσωπος της Stellantis δήλωσε ότι η ανακοίνωση της Fiat δεν είχε καμία σχέση με τα σχόλια του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα και ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει μετρήσει το ενδιαφέρον των πελατών για το Topolino σε εκδηλώσεις στις ΗΠΑ, όπως εκθέσεις αυτοκινήτων.

Το Topolino, που σημαίνει «μικρό ποντίκι» στα ιταλικά, κατηγοριοποιείται στην πραγματικότητα ως «τετράτροχο όχημα πλήρως ηλεκτρικό» και όχι ως αυτοκίνητο, σύμφωνα με τη Stellantis. Έχει τελική ταχύτητα περίπου 28 μίλια ανά ώρα και αυτονομία έως 75 χιλιόμετρα (λιγότερο από 50 μίλια) με μία μόνο φόρτιση. Το όχημα παράγεται στο Μαρόκο.

Χαμηλές πωλήσεις

Τα μικρά αυτοκίνητα δεν έχουν ιστορικά καλές πωλήσεις στις ΗΠΑ, σχολιάζει το CNBC.

Η πιο πρόσφατη σημαντική προσπάθεια για την πώληση μικρών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 2009, από την κυβέρνηση Ομπάμα. Τότε, η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία Fiat έλαβε την άδεια να αγοράσει την χρεοκοπημένη αυτοκινητοβιομηχανία Chrysler, εν μέρει για να βοηθήσει στην εισαγωγή τέτοιων οχημάτων στις ΗΠΑ.

Η Fiat και το μικρό αυτοκίνητο πόλης 500 επανήλθαν στην αγορά των ΗΠΑ το 2011, στο πλαίσιο της εξαγοράς της Chrysler από τη Fiat (και οι δύο ανήκουν πλέον στη Stellantis).

Στο πρώτο πλήρες έτος της, το 2012, η Fiat πούλησε 43.772 οχήματα στις ΗΠΑ. Από τότε, οι πωλήσεις αυτές έχουν μειωθεί σε περίπου 1.500 οχήματα Fiat που πωλήθηκαν πέρυσι στις ΗΠΑ.

