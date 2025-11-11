Geely EX5: Μια υπερπλήρης πρόταση ηλεκτροκίνησης από 28.990 ευρώ

Έχοντας συστηθεί προσφάτως στην ελληνική αγορά, η Geely συνεχίζει να επενδύει στην έννοια της προσιτότητας της ηλεκτροκίνησης καθιστώντας το νέο EX5, πιο προσβάσιμο από ποτέ, με αρχική τιμή από 28.990 ευρώ.

Η νέα προνομιακή τιμή αφορά την έκδοση EX5 Pro μία από τις πληρέστερες και πιο ελκυστικές επιλογές στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV της ελληνικής αγοράς και περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», την προωθητική ενέργεια της εταιρείας Freedom Bonus του προγράμματος Freedom 100 καθώς και επιπλέον όφελος 1.000 ευρώ –ειδικά για την συγκεκριμένη έκδοση.

Παράλληλα, για όσους προτιμούν ευέλικτη χρηματοδότηση, το Geely EX5 PRO είναι διαθέσιμο με 0% επιτόκιο και μηνιαία δόση από 254€ μέσω του προγράμματος Freedom Finance, καθιστώντας την απόκτηση ενός ηλεκτρικού SUV πιο προσιτή από ποτέ.

Design και τεχνολογία που ξεχωρίζουν

Για όσους δεν έχουν προλάβει να εξοικειωθούν με το γοητευτικό ηλεκτρικό SUV, το Geely EX5 βασίζεται στη καινοτόμο αρχιτεκτονική GEA και συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με την καθημερινή χρηστικότητα.

Με μήκος 4,61 μ. και μεταξόνιο 2,75 μ., προσφέρει άνεση, ευρυχωρία και design που τραβά το βλέμμα συνδυάζοντας καθαρές γραμμές με αιχμηρά στοιχεία όπως τα φωτιστικά σώματα LED, προβάλλοντας μια κομψή σιλουέτα που ισορροπεί ιδανικά μεταξύ δυναμισμού και απλότητας.

Στην καρδιά της νέας αρχιτεκτονικής EX5 βρίσκεται η νέα μπαταρία «Short Blade» LFP (λιθίου-φωσφορικού σιδήρου), χωρητικότητας 60,22 kWh. Προσφέρει αυτονομία έως 430 χλμ. (ή 565 χλμ. σε αστικές συνθήκες WLTP), και ταχυφόρτιση DC έως με ισχύ έως 100 kW, που εξασφαλίζει την αναπλήρωση της ενέργειας έως το 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Να σημειωθεί ότι ο καινοτόμος σχεδιασμός της μπαταρίας τής εξασφαλίζει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα και αντοχή στον χρόνο καθώς μπορούν να αντεπεξέλθουν σε έως 1.000.000 χλμ. ή 3.500 κύκλους φόρτισης.

Η μπαταρία αναλαμβάνει να τροφοδοτεί ένα μοτέρ ισχύος 218 ίππων και 350 Nm ροπής που εξασφαλίζει τη δυνατότητα επιτάχυνσης από 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9 δευτερόλεπτα.

Σύγχρονη πολυτέλεια σε κάθε επίπεδο

Εκτός από την ηλεκτρική του υπόσταση, αξίζει να γνωρίζει κανείς ότι το EX5 είναι υπερπλήρες εξοπλιστικά και σε επίπεδο συστημάτων υποβοήθησης διαθέτοντας ενεργό Cruise Control, σύστημα διατήρησης της πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας, αυτόνομη πέδηση, κάμερες περιμετρικής θέασης καθώς και σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης.

Αυτά του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ημιαυτόνομης οδήγησης αλλά και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προδιαγραφές ασφαλείας του όπως οι επτά αερόσακοι του έχουν ήδη χαρίσει την κορυφαία, πεντάστερη διάκριση στις δοκιμές πρόσκρουσης του EuroNCAP, αποτυπώνοντας την προσέγγιση της Geely σε ό,τι αφορά τα πρότυπα ασφάλειας και την καινοτομία.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην πολυτέλεια καθώς, μεταξύ άλλων, στον εξοπλισμό του ΕΧ5 περιλαμβάνεται, κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών που υποστηρίζει ασύρματη συνδεσιμότητα και φωνητικές εντολές και συνδυάζεται με ψηφιακό πίνακα οργάνων και Head-up Display, premium ηχοσύστημα με 16 ηχεία και ισχύ 1.000W καθώς και αεριζόμενα καθίσματα με λειτουργία μασάζ έξι προγραμμάτων.

Στις προδιαγραφές άνεσης συνυπολογίστε και το μεταξόνιο των 2,75 μέτρων που διαμορφώνει την ευρυχωρία του θαλάμου επιβατών προσφέροντας, συνδυαστικά και με την ποιότητα υλικών όσο και εξοπλισμού μια αίσθηση αυτοκινήτου μεγαλύτερης κατηγορίας.