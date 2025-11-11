sports
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 15:19
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Επέβαιναν 20 άτομα
Geely EX5: Μια υπερπλήρης πρόταση ηλεκτροκίνησης από 28.990 ευρώ
Αυτοκίνητο 11 Νοεμβρίου 2025 | 16:24

Geely EX5: Μια υπερπλήρης πρόταση ηλεκτροκίνησης από 28.990 ευρώ

Το νέο Geely EX5 καθιστά την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους προσφέροντας κορυφαία τεχνολογία, αυτονομία έως 430 χλμ. σε τιμή από 28.990 ευρώ

Έχοντας συστηθεί προσφάτως στην ελληνική αγορά, η Geely συνεχίζει να επενδύει στην έννοια της προσιτότητας της ηλεκτροκίνησης  καθιστώντας το νέο EX5, πιο προσβάσιμο από ποτέ, με αρχική τιμή από 28.990 ευρώ.

Η νέα προνομιακή τιμή αφορά την έκδοση EX5 Pro μία από τις πληρέστερες και πιο ελκυστικές επιλογές στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV της ελληνικής αγοράς και περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», την προωθητική ενέργεια της εταιρείας Freedom Bonus του προγράμματος Freedom 100 καθώς και επιπλέον όφελος 1.000 ευρώ –ειδικά για την συγκεκριμένη έκδοση.

Παράλληλα, για όσους προτιμούν ευέλικτη χρηματοδότηση, το Geely EX5 PRO είναι διαθέσιμο με 0% επιτόκιο και μηνιαία δόση από 254€ μέσω του προγράμματος Freedom Finance, καθιστώντας την απόκτηση ενός ηλεκτρικού SUV πιο προσιτή από ποτέ.

Design και τεχνολογία που ξεχωρίζουν

Για όσους δεν έχουν προλάβει να εξοικειωθούν με το γοητευτικό ηλεκτρικό SUV, το Geely EX5 βασίζεται στη καινοτόμο αρχιτεκτονική GEA και συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με την καθημερινή χρηστικότητα.

Με μήκος 4,61 μ. και μεταξόνιο 2,75 μ., προσφέρει άνεση, ευρυχωρία και design που τραβά το βλέμμα συνδυάζοντας καθαρές γραμμές με αιχμηρά στοιχεία όπως τα φωτιστικά σώματα LED, προβάλλοντας μια κομψή σιλουέτα που ισορροπεί ιδανικά μεταξύ δυναμισμού και απλότητας.

Στην καρδιά της νέας αρχιτεκτονικής EX5 βρίσκεται η νέα μπαταρία «Short Blade» LFP (λιθίου-φωσφορικού σιδήρου), χωρητικότητας 60,22 kWh. Προσφέρει αυτονομία έως 430 χλμ. (ή 565 χλμ. σε αστικές συνθήκες WLTP), και ταχυφόρτιση DC έως με ισχύ έως 100 kW, που εξασφαλίζει την αναπλήρωση της ενέργειας έως  το 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Να σημειωθεί ότι ο καινοτόμος σχεδιασμός της μπαταρίας τής εξασφαλίζει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα και αντοχή στον χρόνο καθώς μπορούν να αντεπεξέλθουν σε έως 1.000.000 χλμ. ή 3.500 κύκλους φόρτισης.

Η μπαταρία αναλαμβάνει να τροφοδοτεί ένα μοτέρ ισχύος 218 ίππων και 350 Nm ροπής που εξασφαλίζει τη δυνατότητα επιτάχυνσης από 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9 δευτερόλεπτα.

Σύγχρονη πολυτέλεια σε κάθε επίπεδο

Εκτός από την ηλεκτρική του υπόσταση, αξίζει να γνωρίζει κανείς ότι το  EX5 είναι υπερπλήρες εξοπλιστικά και σε επίπεδο συστημάτων υποβοήθησης διαθέτοντας ενεργό Cruise Control, σύστημα διατήρησης της πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας, αυτόνομη πέδηση, κάμερες περιμετρικής θέασης καθώς και σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης.

Αυτά του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ημιαυτόνομης οδήγησης αλλά και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προδιαγραφές ασφαλείας του όπως οι επτά αερόσακοι του έχουν ήδη χαρίσει την κορυφαία, πεντάστερη διάκριση στις δοκιμές πρόσκρουσης του EuroNCAP, αποτυπώνοντας την προσέγγιση της Geely σε ό,τι αφορά τα πρότυπα ασφάλειας και την καινοτομία.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην πολυτέλεια καθώς, μεταξύ άλλων, στον εξοπλισμό του ΕΧ5 περιλαμβάνεται, κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών που υποστηρίζει ασύρματη συνδεσιμότητα και φωνητικές εντολές και συνδυάζεται με ψηφιακό πίνακα οργάνων και Head-up Display, premium ηχοσύστημα με 16 ηχεία και ισχύ 1.000W καθώς και αεριζόμενα καθίσματα με λειτουργία μασάζ έξι προγραμμάτων.

Στις προδιαγραφές άνεσης συνυπολογίστε και το μεταξόνιο των 2,75 μέτρων που διαμορφώνει την ευρυχωρία του θαλάμου επιβατών προσφέροντας, συνδυαστικά και με την ποιότητα υλικών όσο και εξοπλισμού μια αίσθηση αυτοκινήτου μεγαλύτερης κατηγορίας.

Stream sports
Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε
Ελλάδα 11.11.25

Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου έναν χρόνο κατηγορούμενος από την οικογένεια Φραγκιαδάκη είχε ζητήσει να νυμφευτεί νεαρή από την οικογένεια Καργάκη κάτι που του το αρνήθηκαν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο
Αθλητισμός & Σπορ 11.11.25

Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο

Λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων, το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β’ και τον Πανιώνιο που ήταν προγραμματισμένο να γίνει το ερχόμενο Σάββατο, δεν θα πραγματοποιηθεί και θα οριστεί άλλη ημερομηνία.

Σύνταξη
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη
Φωτογραφίες 11.11.25

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη

Σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά και να αγκαλιάζει τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομάν Γαβρά, επιβεβαιώνοντας τη νέα σχέση τους με τρυφερότητα σε κοινή θέα

Σύνταξη
Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως
Αυτοκίνητο 11.11.25

Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως

Η κινεζική Nio εφαρμόζει ήδη σε εκτεταμένη κλίμακα τη διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της φόρτισης εξασφαλίζοντας χρόνους αντίστοιχους του ανεφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;
Αυτοκίνητο 11.11.25

Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;

Οι λόγοι και ένα σύντομο χρονικό που τα πολύτιμα αυτά ορυκτά αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινής επικαιρότητας (και) για την αυτοκίνηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης – Οι απειλές και οι εκβιασμοί για να μην χωρίσουν
Ελλάδα 11.11.25

Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης – Οι απειλές και οι εκβιασμοί για να μην χωρίσουν

Ο 19χρονος απειλούσε την ανήλικη ότι θα ανεβάσει στα social media εικόνες από προσωπικές τους στιγμές και ότι θα έκανε κακό στην ίδια αν τον χώριζε όπως επιθυμούσε η ίδια

Σύνταξη
Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Ισλαμαμπάντ
«Κατάσταση πολέμου» 11.11.25

Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Ισλαμαμπάντ

Ο υπουργός Άμυνας δηλώνει ότι η χώρα βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου» μετά από επίθεση αυτοκτονίας που σκότωσε 12 και τραυμάτισε 27 έξω από το δικαστικό μέγαρο. Κορυφώνεται η κρίση με το Αφγανιστάν.

Σύνταξη
Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 11.11.25

Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό – Βίντεο ντοκουμέντο

Πρόκειται για δύο άτομα, που συμμετείχαν ως οδηγοί μοτοσικλετών στις κόντρες καθώς και ακόμη δύο που συμμετείχαν ως θεατές στην εθνική οδό στη Χαλκίδα το μεσημέρι της Κυριακής

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του
Διπλωματία 11.11.25

Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του

Μιλώντας στο Athens Security Forum ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις ασχολήθηκαν με τα ελληνοτουρκικά, από τη μεταπολίτευση και μετά και υπενθύμισε ότι προηγήθηκαν 64 γύροι διερευνητικών επαφών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποτελέσει την τελευταία του μεγάλη διοργάνωση και πρόσθεσε πως η απόσυρσή του από την ενεργό δράση δεν αργεί πολύ...

Σύνταξη
Νέο σκάνδαλο στην Ουκρανία: Στενός συνεργάτης του Ζελένσκι στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για διαφθορά
Έκανε «φτερά» 11.11.25

Νέο σκάνδαλο στην Ουκρανία: Στενός συνεργάτης του Ζελένσκι στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για διαφθορά

Ο Τιμούρ Μίντιτς, που είναι πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν τις έρευνες στις 11 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Λάρισα: Αντιδήμαρχος δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγο δημοτικής υπαλλήλου μέσα στο Δημαρχείο
Ελλάδα 11.11.25

Λάρισα: Αντιδήμαρχος δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγο δημοτικής υπαλλήλου μέσα στο Δημαρχείο

Για το σοβαρό επεισόδιο εξέδωσε ανακοίνωση ο Δήμος Λάρισας που καταδικάζει την επίθεση και στηρίζει τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Αχιλλέα Κέλλα

Σύνταξη
Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»
Τεχνικές χειραγώγησης 11.11.25

Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»

Oι δείκτες της Εurostat για την υποκειμενική φτώχεια έδωσαν και φέτος αφορμή για απαξιωτικά σχόλια. Όμως η δυσκολία του κόσμου να τα βγάλει πέρα, δεν είναι στο μυαλό του. Είναι υπαρκτή.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους
Φαμίλια 11.11.25

Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους

Ο 72χρονος ηθοποιός του «Τζέιμς Μποντ», Πιρς Μπρόσναν, συναντήθηκε με τον 52χρονο γιο του Κρίστοφερ για δείπνο στο Λονδίνο την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, μετά από χρόνια αποξένωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας: Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου – Προσπάθησα αλλά δεν μπορείς να μην είσαι καθόλου άδικος
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Τσίπρας: Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου – Προσπάθησα αλλά δεν μπορείς να μην είσαι καθόλου άδικος

Κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο, κάνω αυτοκριτική αλλά και κριτική τονίζει ο Τσίπρας, προσθέτοντας ότι η διαδικασία της συγγραφής είχε ένα χαρακτήρα λύτρωσης. «Όταν αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω».

Σύνταξη
Η Σλοβακία απαγορεύει με νομό το… γρήγορο περπάτημα – Το προτεινόμενο όριο που προκάλεσε χλευασμό
Κόσμος 11.11.25

Η Σλοβακία απαγορεύει με νομό το… γρήγορο περπάτημα – Το προτεινόμενο όριο που προκάλεσε χλευασμό

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ - Ο νόμος έχει προκαλέσει χλευασμό και οργή σε μέρος του πληθυσμού κατά της κυβέρνησης στη Σλοβακία

Σύνταξη
Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί
On Field 11.11.25

Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί

Μετά από δέκα αγωνιστικές οι διαιτητές της Super League έχουν δείξει δείγματα γραφής και υπάρχουν… νικητές σε διάφορες κατηγορίες! Όλα εξαρτώνται από τη φιλοσοφία που σφυρίζει κάποιος, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Δημοσκόπηση: Χάνει 4 περιφέρειες η ΝΔ – «Εκτός ελέγχου» η κατάσταση στη χώρα λέει το 68% – Πώς βλέπουν την επιστροφή Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Χάνει 4 περιφέρειες η ΝΔ - «Εκτός ελέγχου» η κατάσταση στη χώρα λέει το 68% - Πώς βλέπουν την επιστροφή Τσίπρα

Μπορεί να παραμένει πρώτο κόμμα η ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση, ωστόσο, η γενικευμένη δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης είναι πιο εμφανής από ποτέ - «Πρασίνισαν» 4 περιφέρειες της χώρας - Πρώτος ο «Κανένας»

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

