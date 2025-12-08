Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ταξιδεύει στην Κίνα τη Δευτέρα για την πρώτη του επίσκεψη, καθώς το Βερολίνο ισχυρίζεται πως «σκληραίνει τη στάση του» απέναντι στο Πεκίνο σε θέματα εμπορικών διαφορών και γεωπολιτικών συγκρούσεων, σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους του.

Ο Βάντεφουλ θα συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Κινέζο ομόλογό του, καθώς και με τον υπουργό Εμπορίου και τον επικεφαλής του τμήματος διεθνών σχέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος, σύμφωνα με εκπρόσωπο του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών. Το ταξίδι του αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή από τον Οκτώβριο, επειδή η Κίνα είχε επιβεβαιώσει μόνο μία από τις συναντήσεις που είχε ζητήσει.

Οι συνομιλίες στο Πεκίνο θα επικεντρωθούν στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Ευρώπης και των μεγαλύτερων οικονομιών της Ασίας, ανέφερε ο εκπρόσωπος. Την Τρίτη, ο Βάντεφουλ θα επισκεφθεί το νότιο βιομηχανικό κέντρο της Γκουάνγκτζου.

«Σε περιόδους αυξανόμενων διεθνών εντάσεων και γεωπολιτικών αναταραχών, η άμεση και εντατική ανταλλαγή με την Κίνα είναι απαραίτητη, μάλιστα αναπόφευκτη», δήλωσε ο Βάντεφουλ σε δηλώσεις πριν από την επίσκεψή του.

«Είναι σαφές ότι πολλές ερωτήσεις δεν είναι εύκολο να απαντηθούν και ότι οι απόψεις μας διαφέρουν μερικές φορές σημαντικά. Αλλά είναι εξίσου σαφές ότι η ελευθερία, η ασφάλεια και η ευημερία στη Γερμανία και την Ευρώπη είναι στενά συνδεδεμένες με την Κίνα».

Η Γερμανία θέλει χαλάρωση στους περιορισμούς εξαγωγών στις σπάνιες γαίες

Ο συντηρητικός Βάντεφουλ δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξη τον Οκτώβριο ότι σκοπεύει να παροτρύνει την Κίνα να χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές προϊόντων όπως σπάνιες γαίες και ημιαγωγοί, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη γερμανική βιομηχανία.

«Θα ασχοληθώ με αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι τόσο κρίσιμα για τη γερμανική οικονομία. Σε τελική ανάλυση, έχουμε κοινό συμφέρον με την Κίνα για σταθερές και αξιόπιστες παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις», δήλωσε ο Βάντεφουλ στις προ της αποστολής του δηλώσεις.

Τον περασμένο μήνα, η Γερμανία συνέστησε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να συμβουλεύει το κοινοβούλιο σχετικά με τις «εμπορικές σχέσεις που αφορούν την ασφάλεια» με την Κίνα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα ως προμηθευτή βασικών υλικών και πελάτη για τις βιομηχανικές εξαγωγές της Γερμανίας.

«Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η συνέχιση των διμερών οικονομικών σχέσεων εξαρτάται από τον τερματισμό των αθέμιτων πρακτικών της Κίνας», δήλωσε ο Γιούργκεν Χάρντ, εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής των συντηρητικών στο κοινοβούλιο. «Το πρώτο ταξίδι του υπουργού ακυρώθηκε επειδή η Κίνα δεν έδειξε καμία προθυμία να ακούσει αυτό το αίτημα».

Ωστόσο, το Βερολίνο πρέπει να κινηθεί με προσοχή, καθώς η Κίνα παραμένει ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της σε μια περίοδο παγκόσμιας εμπορικής αναταραχής, σύμφωνα με αναλυτές.

Εμπορικά μέτρα της Κομισιόν εναντίον της Κίνας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη τα σχέδιά της για την ενίσχυση των εμπορικών μέτρων, όπως οι δασμοί αντιντάμπινγκ και αντιεπιδοτήσεων, και για τη χάραξη νέων μέτρων για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Ο Νόα Μπάρκιν, ανώτερος σύμβουλος της Rhodium Group, μιας συμβουλευτικής εταιρείας που ειδικεύεται στην Κίνα, δήλωσε ότι ο Βάντεφουλ πρέπει να καταστήσει σαφές ότι το Βερολίνο υποστηρίζει την Επιτροπή.

«Ο Βάντεφουλ πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα στους Κινέζους οικοδεσπότες του ότι κινδυνεύουν να χάσουν τη Γερμανία και την Ευρώπη αν συνεχίσουν να αγνοούν τις ανησυχίες σχετικά με την κατεύθυνση των οικονομικών σχέσεων», είπε.

«Πρέπει να καταστήσει σαφές ότι η Ευρώπη δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να κλείσει την αγορά της στις κινεζικές εταιρείες, εκτός αν αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες». Το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι το ταξίδι, το οποίο πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, είχε συντονιστεί στενά με τους εταίρους της ΕΕ.

Στο προσκήνιο οι σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα

Αφού ο Βάντεφουλ ανέβαλε το ταξίδι που είχε προγραμματίσει νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ ταξίδεψε στην Κίνα τον περασμένο μήνα, καθιστώντας τον πρώτο υπουργό της νέας συντηρητικής κυβέρνησης συνασπισμού της Γερμανίας που επισκέφθηκε τη χώρα. Η επίσκεψη του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους, αν και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο Βάντεφουλ θα συζητήσει τα ευρωπαϊκά θέματα ασφάλειας στις συνομιλίες του με Κινέζους αξιωματούχους, ιδίως την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Καμία άλλη χώρα δεν έχει τόσο μεγάλη επιρροή στη Ρωσία όσο η Κίνα και δεν μπορεί να ασκήσει τέτοια πίεση ώστε η Ρωσία να είναι τελικά διατεθειμένη να συμμετάσχει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις που θα σέβονται την κυριαρχία της Ουκρανίας», δήλωσε ο Βάντεφουλ.

Οι συνομιλίες θα καλύψουν επίσης τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση ασφάλειας στην αμφισβητούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, όπου η όλο και πιο επιθετική θαλάσσια στάση της Κίνας αμφισβητεί τις αξιώσεις των γειτονικών παράκτιων κρατών.