Όταν ο ΛεΜπρόν έμεινε κάτω από τους 10 πόντους…

Ήταν 5 Ιανουαρίου 2007 όταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, τότε μόλις 22 ετών αλλά ήδη σημείο αναφοράς στο ΝΒΑ, έμενε στους 8 πόντους σε έναν αγώνα των Κλίβελαντ Καβαλίερς στο Μιλγουόκι. Ένα στατιστικό που, αν δεν υπήρχε η πρόσφατη αναμέτρηση με το Τορόντο, θα έμοιαζε πλέον σχεδόν μυθικό: από εκείνη την ημέρα έως σήμερα, πέρασαν 6.909 ημέρες χωρίς ο «Βασιλιάς» να πέσει ξανά σε μονοψήφιο σκορ στην κανονική περίοδο. Μια επίδοση αντοχής και συνέπειας που ξεπερνά ακόμη και τα 866 διαδοχικά παιχνίδια του Μάικλ Τζόρνταν.

Κι όμως, για να αντιληφθούμε πραγματικά πόσος χρόνος έχει περάσει, χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω στον κόσμο όπως ήταν τότε – έναν κόσμο που μοιάζει απίστευτα μακρινός από το σήμερα.

Τον Ιανουάριο του 2007, η Ιταλία πανηγύριζε ακόμη την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2006, ένα γεγονός που είχε συμβεί μόλις έξι μήνες νωρίτερα.

Την ίδια στιγμή, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν ακόμη ένας ταλαντούχος 19χρονος χωρίς Slam και χωρίς να έχει προλάβει να πλησιάσει τη μονομαχία Φέντερερ – Ναδάλ. Το πρώτο του μεγάλο βήμα θα ερχόταν έναν χρόνο αργότερα, στο Australian Open, ανοίγοντας τον δρόμο για μια κυριαρχία που διαρκεί μέχρι σήμερα. Ο ΛεΜπρόν βρισκόταν ήδη στην τέταρτη σεζόν του στο ΝΒΑ, αλλά κανείς δεν φανταζόταν ότι τόσο εκείνος όσο και ο Σέρβος τενίστας θα αποτελούσαν δύο μακροβιότερα φαινόμενα της σύγχρονης αθλητικής εποχής.

Κι ύστερα, υπάρχει η ιστορία του Γιάνικ Σίνερ. Το 2007 δεν ήταν καν τενίστας. Ήταν ένα παιδί που έλαμπε στις πίστες του σκι, ένα θαύμα των ιταλικών Άλπεων που λίγα χρόνια αργότερα θα κέρδιζε το Trofeo Topolino, βαδίζοντας στα χνάρια του Αλμπέρτο Τόμπα. Μόνο μετά τα 13 του χρόνια θα αποφάσιζε να αφήσει πίσω του τις πλαγιές για να αφοσιωθεί στο τένις — μια απόφαση που σήμερα έχει αλλάξει την πορεία της παγκόσμιας σκηνής του αθλήματος.

Το ίδιο εντυπωσιακή είναι και η τεχνολογική διάσταση της σύγκρισης. Στις 5 Ιανουαρίου 2007, το iPhone δεν υπήρχε ακόμη. Τέσσερις ημέρες αργότερα, ο Στιβ Τζομπς θα παρουσίαζε ένα προϊόν που θα μεταμόρφωνε την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο: ο τρόπος που επικοινωνούμε, που εργαζόμαστε, που ενημερωνόμαστε, ακόμη και ο τρόπος που βλέπουμε τον ίδιο τον αθλητισμό.

Τα social media βρισκόντουσαν ακόμη στα… παιδικά τους χρόνια. Το Twitter μόλις είχε γεννηθεί, το Facebook ήταν μικρό και ευρωπαϊκά άγνωστο, το Instagram δεν υπήρχε ούτε ως σκέψη. Το WhatsApp θα εμφανιζόταν το 2009 και το TikTok περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα. Κανείς δεν μιλούσε για stories, feed, creators ή influencers. Ούτε καν για selfies. Κι όμως, ο ΛεΜπρόν θα γινόταν με την πάροδο των χρόνων ένας από τους πιο επιδραστικούς αθλητές της εποχής και μέσα από αυτά τα εργαλεία.

Όταν λοιπόν ο ΛεΜπρόν ξαναέμεινε κάτω από τους 10 πόντους, δεν κατέρρευσε απλώς μια στατιστική συνέχεια. Έσπασε ένα χρονικό παράθυρο που μας επέτρεψε να δούμε πόσο άλλαξε ο κόσμος γύρω μας — και πόσο αμετακίνητος έμεινε εκείνος, σύμβολο σταθερότητας σε μια εποχή που δεν σταματά να μεταμορφώνεται.