Φως στο Τούνελ: Στην κορυφή της τηλεθέασης
Το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη κέρδισαν την πρώτη θέση στην τηλεθέαση και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.
- Πειραματικό χάπι υπόσχεται αδυνάτισμα χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας
- «Πηδούσαν στη θάλασσα για να φέρουν φαγητό και νερό» - Μαρτυρίες για το ναυάγιο με τους 17 νεκρούς στη Κρήτη
- Νέοι ταξιδιωτικοί κανόνες προς την Ευρώπη - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
- «Διαρροή από εργαστήριο» ίσως έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη κέρδισε την πρωτιά στην τηλεθέαση, το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου.
Η εκπομπή έρευνας του MEGA κατέκτησε την κορυφή με 18,4% στο σύνολο του κοινού και 16,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.
Πρώτη ήταν και σε επιμέρους γυναικείες ηλικιακές ομάδες, με το υψηλότερο ποσοστό να φτάνει στο 25,1%.
Με την αδιάκοπη αναζήτηση της αλήθειας και την επιμονή του στη διαλεύκανση όλων των υποθέσεων στις οποίες στρέφει τα φώτα του, το «Τούνελ» συνεχίζει να κυριαρχεί στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.
#FosStoTounel
- Νεκρός ο 40χρονος ορειβάτης που είχε τραυματιστεί στο φαράγγι του Αμπά στο Ηράκλειο
- Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
- Άρης: Το σημάδι στο πόδι του Ρόουζ από το μαρκάρισμα του Ιβανούσετς (pic)
- Νέες ανατριχιαστικές προβλέψεις από τον «ζωντανό Νοστράδαμο» για το 2026- Τι τον φοβίζει περισσότερο;
- Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
- Πειραματικό χάπι υπόσχεται αδυνάτισμα χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας
- Αγρότες: Προχωρούν με μπλόκα σε αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικές αρτηρίες – Με καταστολή απαντά η κυβέρνηση
- Δημοψήφισμα 1974: Πρώτη κυρία της χώρας η Δημοκρατία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις