science
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μετά τις μπαταρίες λιθίου, το γραφένιο – Νέες λύσεις για αποθήκευση ενέργειας
Περιβάλλον 08 Δεκεμβρίου 2025 | 11:08

Μετά τις μπαταρίες λιθίου, το γραφένιο – Νέες λύσεις για αποθήκευση ενέργειας

Ο αγώνας για την εξεύρεση της νέας τεχνολογικής καινοτομίας στην αποθήκευση ενέργειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το θαυματουργό γραφένιο είναι ένας υποψήφιος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Spotlight

Καθώς η εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, η εξεύρεση πιο αποδοτικών και οικονομικά προσιτών τεχνολογιών για την αποθήκευση ενέργειας έχει καταστεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Ενώ η προσθήκη αποθήκευσης ενέργειας σημειώνει τεράστια πρόοδο σε όλο τον κόσμο, οι κορυφαίες τεχνολογίες – κυρίως οι μπαταρίες ιόντων λιθίου – έχουν ορισμένα κρίσιμα μειονεκτήματα.

Νέες καινοτομίες, όπως οι υπερπυκνωτές με βάση το γραφένιο και χημικές ουσίες όπως το βανάδιο, ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος, δείχνουν μεγάλη υπόσχεση για ανθεκτικότητα και ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας.

Ως αποτέλεσμα, ο αγώνας για την εξεύρεση της τεχνολογικής καινοτομίας που θα αντικαταστήσει τις μπαταρίες ιόντων λιθίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η «επόμενη δραστηριότητα της καθαρής ενέργειας των τρισ.» κερδίζει έδαφος.

Μία από τις πιο πρόσφατες επαναστατικές ανακαλύψεις σε αυτόν τον αγώνα έρευνας και ανάπτυξης είναι ένα νέο είδος υλικού υπερπυκνωτή με βάση το γραφένιο – όπως υποστηρίζει σε ανάλυσή του το oilprice.com-  το οποίο θα μπορούσε να έχει ενεργειακή πυκνότητα συγκρίσιμη με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, αλλά θα φορτίζεται με δραματικά ταχύτερο ρυθμό.

Ερχονται τα συστήματα της επόμενης γενιάς;

Η καμπύλη και προσβάσιμη φύση του νέου σχεδιασμού του δικτύου γραφενίου επέτρεψε στην επιστημονική ομάδα να σπάσει τα ρεκόρ ενεργειακής και ισχύος πυκνότητας, «ανοίγοντας ενδεχομένως το δρόμο για συστήματα επόμενης γενιάς στον τομέα των ηλεκτρικών μεταφορών, της υποστήριξης δικτύων και των ηλεκτρονικών συσκευών καθημερινής χρήσης», σύμφωνα με το ScienceDaily.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, σημείωσε ότι το νέο μοντέλο τους είναι πολύ ελπιδοφόρο όσον αφορά την ανθεκτικότητα σε πραγματικές εφαρμογές. «Η μακροπρόθεσμη σταθερότητα παρατηρείται ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες δοκιμών», αναφέρει η μελέτη. Αυτό επίσης είναι πολύ ελπιδοφόρο για τον ανταγωνισμό με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες είναι ανθεκτικές και έχουν καλή απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών και θερμοκρασιών, όλα τα οποία είναι κρίσιμα για λύσεις αποθήκευσης ενέργειας σε κλίμακα δικτύου.

Το πρόβλημα με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι ότι, αν και έχουν υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και είναι εξαιρετικά επεκτάσιμες, μπορούν να διατηρήσουν την ενέργεια μόνο για περίπου τέσσερις ώρες το πολύ. Αυτό αποτελεί κρίσιμο πρόβλημα για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας. Επιπλέον, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου συνδέονται με ορισμένα κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας που απορρέουν από τη θερμική εκτροπή. Επιπλέον, η προμήθεια λιθίου έχει ορισμένα σοβαρά μειονεκτήματα. Η εξόρυξη λιθίου έχει υψηλό κόστος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, ενώ οι αλυσίδες εφοδιασμού κυριαρχούνται από την Κίνα, γεγονός που δημιουργεί κρίσιμες γεωπολιτικές αντισταθμίσεις και ευπάθειες.

Οι μπαταρίες λιθίου προσφέρουν υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, περιέχουν όμως εύφλεκτους υγρούς ηλεκτρολύτες (Reuters)

Οι μπαταρίες λιθίου προσφέρουν υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, περιέχουν όμως εύφλεκτους υγρούς ηλεκτρολύτες (Reuters)

Προς εκτοπισμό του λιθίου

Για το λόγο αυτό, ένας αυξανόμενος αριθμός startup επιχειρήσεων αγωνίζεται να κατακτήσει την αγορά με την επόμενη γενιά μπαταριών που θα μπορούσε να εκτοπίσει το λίθιο από τη δεσπόζουσα θέση του στην κατασκευή μπαταριών. Ωστόσο, υπάρχει αμφιβολία ως προς το αν αυτές οι επιχειρήσεις είναι πραγματικά οικονομικά βιώσιμες. Ενώ οι κατασκευαστές μπαταριών ιόντων λιθίου παράγουν γενικά για ηλεκτρικά οχήματα καθώς και για αποθήκευση ενέργειας, πολλές εναλλακτικές startups μπαταριών επικεντρώνονται αποκλειστικά στην αποθήκευση ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά-στόχος τους είναι μικρότερη και λιγότερο διαφοροποιημένη.

«Αυτή η έλλειψη διαφοροποίησης των εσόδων αποτελεί σημαντικό κίνδυνο και καθιστά τις εταιρείες πιο ευάλωτες στις αλλαγές της αγοράς», σημειώνει μια πρόσφατη έκθεση του Energy Storage News. Επιπλέον, «η μη παραδοσιακή χημεία που χρησιμοποιείται σημαίνει ότι επί του παρόντος η τελική αγορά είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή του λιθίου-ιόντων». Το οικονομικό μέλλον των κορυφαίων εταιρειών εναλλακτικών μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων των Invinity Energy Systems (ροή βαναδίου), Eos Energy Enterprises Inc. (ψευδάργυρος) και ESS Tech Inc. (ροή σιδήρου) είναι επομένως αβέβαιο, αλλά υπάρχουν λόγοι για (προσεκτικό) αισιοδοξία.

Σε ανοδική πορεία η αποθήκευση ενέργειας

Η αγορά αποθήκευσης ενέργειας βρίσκεται σε τεράστια ανοδική πορεία, κάτι που αποτελεί εξαιρετική είδηση για τους παραγωγούς μπαταριών κάθε είδους. Παρά το ασταθές πολιτικό περιβάλλον, η αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς η ηλιακή και η αιολική ενέργεια έχουν γίνει τόσο φθηνές που είναι αδύνατο να αποτύχουν.

Η ώθηση που λαμβάνουν οι εταιρείες εναλλακτικών μπαταριών από τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της αποθήκευσης «υποστηρίζεται από την αυξανόμενη τάση προς την αποθήκευση ενέργειας μακράς διάρκειας (LDES), για την οποία οι χημικές ιδιότητες των μπαταριών που παρέχουν αυτές οι εταιρείες είναι ιδανικές», συνεχίζει το Energy Storage News. Η μακροπρόθεσμη αποθήκευση ενέργειας αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας και έναν τεράστιο βιομηχανικό τομέα στο μέλλον, καθώς τα δίκτυα που εξαρτώνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να εξισορροπούν τη ζήτηση ενέργειας και το πλεόνασμα σε εβδομάδες, μήνες και εποχές, αντί για ώρες.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Goldman Sachs: Οι 3 προκλήσεις που ανακόπτουν την δυναμική της Ελλάδας

Goldman Sachs: Οι 3 προκλήσεις που ανακόπτουν την δυναμική της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Kaspersky: Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας – Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας
Kaspersky 07.12.25

Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας - Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας

Η έρευνα της Kaspersky, που κάλυψε πάνω από 20 χώρες σε Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Λατινική και Κεντρική Αμερική και Μέση Ανατολή, υπογραμμίζει πώς η ασφάλεια μετατρέπεται σε mainstream δεξιότητα καθημερινής ζωής

Σύνταξη
Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη
Ψεκασμένοι 07.12.25

Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη

Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείο Υγείας, στην οποία τοποθετήθηκαν πρόσωπα που πρόσκεινται στον αντιεμβολιαστή Κένεντι, πρότεινε άρση της σύστασης για εμβόλιο σε όλα τα νεογνά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έρευνα: Χαρτογραφήθηκε εκτεταμένο ηφαιστειακό σύστημα στη Μήλο – Υδροθερμικά πεδία έως 230 μ.
Έρευνα 07.12.25

Χαρτογραφήθηκε εκτεταμένο ηφαιστειακό σύστημα στη Μήλο - Υδροθερμικά πεδία έως 230 μ.

Έλληνες και Γερμανοί επιστήμονες, που υπογράφουν την έρευνα στο Scientific Reports, αποκάλυψαν άγνωστα υδροθερμικά πεδία που επιβεβαιώνουν ότι το ηφαιστειακό σύστημα του νησιού παραμένει ζωντανό

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον
Τεχνολογία 05.12.25

Ευρωπαϊκό πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον

Το Χ κρίθηκε ένοχο για παραβάσεις του κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάνει λόγο για στοχοποίηση των αμερικανικών εταιρειών.

Σύνταξη
Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης – Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 05.12.25

Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης - Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον

Αντιμέτωπη με μεγάλο όγκο πληροφορίας, fake news και ψηφιακή πίεση, η Gen Alpha είναι ενήμερη για τα τρέχοντα γεγονότα περισσότερο από ποτέ αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά
Πολιτική Προστασία 08.12.25

Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου, στο φράγμα της Γυρτώνης καταγράφεται μεγάλος όγκος φερτών υλικών, ο οποίος περιορίζει σημαντικά τη ροή νερού,εγκυμονώντας κινδύνους υπερχείλισης

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Μαδριλένικη νύχτα κρίσης
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Μαδριλένικη νύχτα κρίσης

Σύσκεψη ως τα ξημερώματα για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Γεώργιος Μαζιάς
Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με φόντο την πρόταση της κυβέρνησης για το νέο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημάρχων. «Συστηματικοποιεί την συνδιαλλαγή και οδηγεί σε ευάλωτες πλειοψηφίες και κατά συνέπεια σε ευάλωτους δημάρχους» τονίζει

Σύνταξη
Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο
Agro-in 08.12.25

Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Καρδίτσας ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, και απαιτούν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007
Κρίμα κι άδικο 08.12.25

Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007

Ο Πάτρικ Γκίμπσον «άγγιξε» έναν ρόλο, που ωστόσο δεν αναμένεται να γίνει δικός του. Ο 30χρονος ιρλανδός ηθοποιός βρίσκεται πιο κοντά από τον καθένα στον Τζέιμς Μποντ και την ίδια ώρα τόσο μακριά από τον ρόλο του νέου 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Η ομιλία του στη Βουλή για το «κυκλοφοριακό χάος και την υποβάθμιση των ΜΜΜ στην Αττική»
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Η ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή για το «κυκλοφοριακό χάος»: Αποτύχατε να σχεδιάσετε σωστά τα μεγάλα δημόσια έργα

Επίκαιρη ερώτηση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική - Ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφει τα βέλη του στην κυβέρνηση που «παραμένει αδιάφορος θεατής»

Σύνταξη
Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο
Κόσμος 08.12.25

Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο

Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων

Σύνταξη
Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas
Κοινωνική πολιτική 08.12.25

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas

Δήμαρχος Μυτιλήνης: «Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός προπονητικού προγράμματος,  που θα δώσει νέες και ουσιαστικές ευκαιρίες άθλησης στα άτομα με αναπηρία στο νησί μας».

Σύνταξη
Βία στην εποχή της τεχνολογίας – Το cyberbullying αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη
Διαδικτυακός εκφοβισμός 08.12.25

Βία στην εποχή της τεχνολογίας – Το cyberbullying αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη

Eιδικοί εξηγούν γιατί τα ποσοστά διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying) διαφέρουν μεταξύ των χωρών, γιατί οι περιπτώσεις αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πώς επηρεάζει η οικογενειακή δομή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα προσπάθεια διάσπασης των αγροτών από Μητσοτάκη – «Να κάνουμε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους»
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Νέα προσπάθεια διάσπασης των αγροτών από Μητσοτάκη – «Να κάνουμε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους»

Σε μία ακόμη προσπάθεια διάσπασης του μετώπου των αγροτών οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για ασάφεια όσο αφορά τα αιτήματα τους, και τόνισε ότι ο διάλογος θα είναι καλό να γίνει με ανοιχτούς δρόμους. 

Σύνταξη
Η «αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» αποκαλύπτεται στη Βοιωτία και φωτίζει τα μυστικά του 7ου αιώνα π.Χ.
Φωτογραφίες 08.12.25

Η «αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» αποκαλύπτεται στη Βοιωτία και φωτίζει τα μυστικά του 7ου αιώνα π.Χ.

Η εντυπωσιακή ταφή μιας νεαρής γυναίκας με ανάποδα φορεμένο χάλκινο διάδημα στη Βοιωτία φωτίζει τις κοινωνικές αλλαγές και τον πλούτο μιας ακμαίας κοινότητας του 7ου αιώνα π.Χ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά
Τέλος εποχής 08.12.25

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά

Γ. Μώραλης: «Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα βελτιώσει αισθητά την εικόνα της πόλης, θα μειώσει τα σημεία οπτικής όχλησης και θα διευκολύνει τις κυκλοφοριακές ροές στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά».

Σύνταξη
«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό

Σφοδρά είναι τα αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση, με αιχμή το αγροτικό, με εκπροσώπους κομμάτων να κατηγορούν τον πρωθυπουργό για ψεύτικες υποσχέσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ
«Με απογοήτευσε» 08.12.25

Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ - Αυξάνουν την πίεση στην Ουκρανία οι ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία φαίνεται να έχουν βαλτώσει για ακόμα μία φορά - Η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση σε Κίεβο και Βρυξέλλες μετά τη δημοσίευση του νέου δόγματος ασφαλείας των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο