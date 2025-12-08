newspaper
Διάστημα: Τζίρος 500 εκατ. ευρώ και 2.500 εργαζόμενοι
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Δεκεμβρίου 2025

Διάστημα: Τζίρος 500 εκατ. ευρώ και 2.500 εργαζόμενοι

Η Ελλάδα καλείται να ισχυροποιήσει τη διεθνή θέση της όσον αφορά στο Διάστημα, αναπτύσσοντας το εγχώριο οικοσύστημα

Δήμητρα Σκούφου
Spotlight

Σε κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας για την Ελλάδα εξελίσσεται ο τομέας του Διαστήματος. Πρόκειται για μια αγορά που ξεπέρασε τα 600 δισ. ευρώ το 2024 παγκοσμίως, και η οποία μεγαλώνει με ρυθμό σχεδόν 9% ετησίως την τελευταία δεκαετία, ενώ αναμένεται να φτάσει το 1,8 τρισ. μετά το 2035.

Η δραστηριοποίηση της Ελλάδας εκτιμάται ότι θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά και στρατηγικά οφέλη

Στην Ελλάδα, αυξάνονται συνεχώς οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, προσφέροντας ήδη θέσεις εργασίας σε πάνω από 2.500 εργαζομένους με τζίρο που ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ το 2024, υπερδιπλάσιο από το 2020, σύμφωνα με δεδομένα της Ενωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών.

Η Ελλάδα, μέλος της European Space Agency (ESA) από το 2005 και έχοντας υποστηρίξει την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος, έχει σήμερα σημαντική δράση σε πολλούς τομείς του Διαστήματος και αξιόλογη παραγωγή ερευνητικού έργου και καινοτομίας.

Με δεδομένο ότι οι εφαρμογές διαστημικής τεχνολογίας έχουν γίνει απαραίτητο στοιχείο στην καθημερινότητα, προσφέροντας λύσεις σε ευρύ φάσμα τομέων, η δραστηριοποίηση της Ελλάδας εκτιμάται ότι θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά και στρατηγικά οφέλη, με παράλληλη προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας, αλλά και της επιχειρηματικότητας.

Διάστημα: Η θέση της Ελλάδας

Η σημασία του νευραλγικού ρόλου του Διαστήματος αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, και η Ελλάδα πλέον καλείται να ισχυροποιήσει τη διεθνή θέση της, αναπτύσσοντας το εγχώριο οικοσύστημα το οποίο θα περικλείει όχι μόνο επιχειρήσεις, αλλά επίσης πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Από την πρώτη εκτόξευση ελληνικού δορυφόρου (HellasSat 2, 2003) και τον εξ ολοκλήρου σχεδιασμό και κατασκευή του πρώτου ελληνικού δορυφόρου (UPSat, 2017), έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα. Μεταξύ αυτών η εκτόξευση, τον περασμένο Ιούνιο, του μικροδορυφόρου DUTHSat-2, που κατασκευάστηκε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Ο DUTHSat-2 (Democritus University of Thrace Satellite 2) έχει τις δυνατότητες και τη λειτουργία ενός συστήματος ασφαλούς τηλεμετρίας.

Μπορεί να ανιχνεύει πετρελαιοκηλίδες και απορρίψεις αποβλήτων πλοίων, που αντιπροσωπεύουν άνω του 70% της συνολικής θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο, ενώ αποτελεί τον προπομπό συστάδας δορυφόρων που θα εκτοξευτούν έως το τέλος του 2026.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 η αποστολή Transporter-15 της SpaceX με πύραυλο Falcon 9 από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια. Στο πλαίσιο της αποστολής, τέθηκε σε τροχιά ο MICE-1 (Maritime Identification and Communications systEm), ο πρώτος ελληνικός IoT νανοδορυφόρος, τον οποίο σχεδίασε και υλοποίησε η Prisma Electronics.

Ο MICE-1 είναι ο πρώτος ελληνικός νανοδορυφόρος ειδικά προσανατολισμένος σε εφαρμογές ναυτιλίας και επικοινωνιών IoT. Στην ανάπτυξη του νανοδορυφόρου συμμετείχε εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών της εταιρείας, σε συνεχή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Η εξέλιξη αυτή συνιστά ιστορικό ορόσημο για την ελληνική τεχνολογική κοινότητα, τη ναυτιλία και την εγχώρια διαστημική καινοτομία.

Η αποστολή τελέστηκε υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και εντάσσεται στο εθνικό πρόγραμμα νανοδορυφόρων IOD/IOV CubeSat του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

