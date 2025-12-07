«Έμεινα έγκυος και με απέλυσαν» – Ο «Γολγοθάς» και η «ποινικοποίηση» της εγκυμοσύνης στον εργασιακό χώρο
Η καταγγέλλουσα ψάχνει ακόμα να βρει το δίκιο της και ζητάει το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία και τον σεβασμό στη μητρότητα
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι απολύσεις γυναικών λόγω εγκυμοσύνης. Η Δανάη περιγράφει τον Γολγοθά που βίωσε στη δουλειά της μόλις ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της. Η συμπεριφορά του εργοδότη έγινε υποτιμητική και, λίγες μέρες αργότερα, απολύθηκε.
«Όταν έμαθα πως είμαι έγκυος, το ανακοίνωσα στην εταιρεία και από εκείνη τη στιγμή άρχισαν όλα να αλλάζουν, η στάση τους προς εμένα ήταν εντελώς διαφορετική, ήταν πιο ψυχροί, πιο πιεστικοί και υποτιμητικοί, όλα αυτά με σκοπό να παραιτηθώ», καταγγέλλει στις «Εξελίξεις Τώρα».
Για ιατρικούς λόγους η γυναίκα χρειαζόταν να επισκέπτεται μία φορά την εβδομάδα το νοσοκομείο, όμως κάθε φορά που απουσίαζε έβρισκε την πόρτα κλειδωμένη.
«Πιστεύω ότι έχουμε δικαίωμα στην εργασία, στη μητρότητα και στον σεβασμό»
Η συνέχεια ήταν μάλιστα επεισοδιακή όπως η ίδια λέει, καθώς ο εργοδότης της ζητούσε να παραιτηθεί και η ίδια έφτασε μέχρι και την επιθεώρηση εργασίας.
«Τότε η εταιρεία αντί να συμμορφωθεί, μου έκανε μήνυση εκδικητικά για εξύβριση και απειλές, κάτι που δεν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα γιατί δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο», αναφέρει.
Δικαιώθηκε από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον Συνήγορο του Πολίτη
«Ο Συνήγορος του Πολίτη και η Επιθεώρηση Εργασίας έκριναν άκυρη την απόλυσή μου και παράνομη και επέβαλε πρόστιμο στην εταιρεία και εφόσον δεν κατάφερα να πάρω πίσω τη δουλειά μου εξωδικαστικά, πλέον περιμένω το δικαστήριο στις 15 αυτού του μήνα όπου θα διεκδικήσω να επιστρέψω στη θέση μου», αναφέρει στη συνέχεια η Δανάη.
Η ίδια ψάχνει ακόμα να βρει το δίκιο της και ζητάει το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία και τον σεβασμό στη μητρότητα. «Τώρα ως μονογονέας έχω και ένα μωράκι 3 μηνών και δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μετά την απόλυση. Πιστεύω ότι έχουμε δικαίωμα στην εργασία, στη μητρότητα και στον σεβασμό».
Στις «Εξελίξεις Τώρα» μιλάει και μια δεύτερη γυναίκα, που το 2017 είχε την ίδια αντιμετώπιση από τον ίδιο εργοδότη.
Όπως λέει, «το 2017, στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης μου, είχα μία μικρή αιμορραγία και χρειάστηκε να φύγω από τη δουλειά και πήρα άδεια μία εβδομάδα γιατί έπρεπε να είμαι κλινήρης. Έκανε τα πάντα για να με απολύσει, χρησιμοποίησε κάθε τρόπο, κάθε μέσο για να με απολύσει. Τελικά, επειδή δεν μπορούσε, έκανε πτώχευση στην εταίρα του για να μην μπορώ εγώ να αποζημιωθώ και για να μην μπορεί και αυτός να έχει ευθύνες. Βέβαια εγώ δικαιώθηκα και στο πρωτόδικο και στο εφετείο αλλά και στον Άρειο Πάγο. Παρόλο που κέρδισα τα δικαστήρια, δεν έχω αποζημιωθεί ακόμα, δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ γιατί η εταιρία είναι ΙΚΕ».
Αυτές είναι μονάχα δύο από τις χιλιάδες περιπτώσεις γυναικών που αντιμετωπίζουν την ποινικοποίηση της εγκυμοσύνης.
