Μπενφίκα – Σπόρτινγκ 1-1: Χωρίς νικητή το ντέρμπι της Λισαβόνας

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της Λισαβόνας, με την Μπενφίκα και την Σπόρτινγκ να έρχονται ισόπαλες 1-1, για την 13η αγωνιστική της Primeira Liga.

Στους 32 και στο -2 από την πρωτοπόρο Πόρτο, που έχει και ένα ματς λιγότερο η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, στους 29 και στο -5 η Μπενφίκα του Παυλίδη.

Βασικός αγωνίστηκε ο Παυλίδης, ενώ ο Ιωαννίδης πέρασε αλλαγή λίγο πριν το φινάλε και ο Βαγιαννίδης παρέμεινε στον πάγκο.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 13’ με τον Γκονζάλβες, ενώ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 28΄με τον Σουντάκοφ, μετά από εξαιρετική ασίστ του Ντέντιτς.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν μόλις στο 4ο λεπτό με τον Σουάρες, αλλά ο Τουρμπίν απέκρουσε δύσκολα με τα πόδια. Εννιά λεπτά αργότερα, όμως, η Σπόρτινγκ άνοιξε το σκορ με πλασέ του Γκονσάλβες, μετά από λάθος του Μπαρενετσέα.

Στο 18’ τα «Λιοντάρια» έφτασαν κοντά στο 2-0, με σουτ του Αραούζο, αλλά η μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία. Στο 28’ οι γηπεδούχοι στην πρώτη τους καλή στιγμή στην αναμέτρηση, ισοφάρισαν σε 1-1 με προβολή του Σουντάκοφ, έπειτα από παράλληλο γύρισμα του Ντέντιτς.

Στο 62’ ο Παυλίδης δοκίμασε το πόδι του, αλλά το σουτ που έκανε δεν ήταν ικανό να δυσκολέψει τον Σίλβα, ο οποίος στο 64’ είπε «όχι» σε μονοκόμματο σουτ του Άουρσνες.

Στο 90’ οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα ποδοσφαιριστές, καθώς ο Πρεστιάνι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 και να παίρνουν από έναν βαθμό.

Οι συνθέσεις:

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρούμπιν, Νταλ, Οταμέντι, Σίλβα, Ντέντιτς, Μπαρενετσέα(88’ Μανού Σίλβα), Ρίος, Σουντάκοφ(82’ Πρεστιάνι), Άουρσνες, Μπαρέιρο, Παυλίδης(86’ Ιβάνοβιτς)

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ: Σίλβα, Φρεσνέδα, Ινάσιο, Ντιομαντέ, Αραούζο, Χιούλμαντ, Μορίτα(61’ Σιμόες), Κατάμο, Γκονσάλβες(60’ Κέντα), Τρινκάο(85 Σάντος), Σουάρες(86’ Ιωαννίδης)