06.12.2025 | 17:11
Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 18:01
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία
Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2025: Τα «Όσκαρ» της ελληνικής ναυτιλίας
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Δεκεμβρίου 2025 | 15:09

Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2025: Τα «Όσκαρ» της ελληνικής ναυτιλίας

Σε μια λαμπρή τελετή απονεμήθηκαν τα βραβεία σε ελληνικές εταιρείες, πλοία και ναυτιλιακές προσωπικότητες που διακρίθηκαν το 2025

Σύνταξη
Για 22η χρόνια απονεμήθηκαν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου το βράδυ σε μια λαμπρή τελετή τα Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2025 , τα «Όσκαρ της ελληνικής ναυτιλίας».

Με οικοδεσπότες τον Nigel Lowry και την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου δόθηκαν 19 βραβεία που τιμούν την ελληνική ναυτοσύνη, την καινοτομία και πρωτοπορία της ελληνικής ναυτιλίας.

Μιλώντας στην έναρξη των Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2025, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στις ρίζες, την παράδοση και τη δύναμη των ελληνικών ναυτιλιακών οικογενειών, από την πρώτη γενιά των ανθρώπων «με ρόζους στα χέρια και όνειρο στα μάτια», μέχρι τη σύγχρονη τρίτη γενιά που καλείται να διατηρήσει το ήθος, τη συνέπεια και το πατριωτικό φιλότιμο που χαρακτήρισαν την ελληνική ναυτιλία επί έναν αιώνα.

Τόνισε τον παγκόσμιο ρόλο της χώρας –«η Ελλάδα είναι το 2% της Ευρώπης, αλλά η ελληνική ναυτιλία αποτελεί το 20% του παγκόσμιου στόλου»– και κάλεσε τη νέα γενιά να συνεχίσει με ακεραιότητα, καινοτομία και αγάπη για το επάγγελμα ενώ προανήγγειλε πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Μιλώντας για τους μεγάλους ευεργέτες του παρελθόντος, αλλά και για όσους σήμερα στηρίζουν την πατρίδα και τον άνθρωπο, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι τυχερή που σας έχει» και κάλεσε όλους να συνεχίσουν να ανοίγουν δρόμους, όπως έκαναν όσοι θεμελίωσαν το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα.

Στη συνέχεια, άρχισε η απονομή των 19 βραβείων που είναι τα εξής με την σειρά που δόθηκαν:

Dry Cargo Company of the Year – Neptune Lines

H κ. Μελίνα Τραυλού

Το βραβείο απονεμήθηκε στη Neptune Lines, έναν από τους κορυφαίους μεταφορείς αυτοκινήτων διεθνώς. Με δίκτυο που συνδέει πάνω από 50 λιμάνια και ετήσια διακίνηση 1,8 εκατ. οχημάτων, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στη Γαλλία, στη Λατινική Αμερική και με τέσσερα νέα πλοία υπό κατασκευή με καύσιμο LNG.

Η Μελίνα Τραυλού, παραλαμβάνοντας το βραβείο, μίλησε με συγκίνηση για μια οικογένεια που «προχωρά μπροστά με ήθος 50 χρόνων» και αφιέρωσε το βραβείο στον πατέρα της, τιμώντας την ιστορία και τις αξίες της εταιρείας.

Tanker Company of the Year – Seaven Tanker Management Inc.

Οι κ.κ. Στράτος (αριστερά) και Νίκος Τσαλαμανιός

Η Seaven της Οικογένειας Τσαλαμανιού ξεχώρισε για την πράσινη μετάβαση, τις βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης και τις διεθνείς πιστοποιήσεις που διαθέτουν ακόμη και τα μικρότερα δεξαμενόπλοιά της.

Με στόλο που δραστηριοποιείται σε Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα και Βόρεια Ευρώπη, η εταιρεία έχει δημοσιεύσει εθελοντικά ESG reports από το 2022 και φέτος ξεκινά πρόγραμμα ανανέωσης στόλου.

Passenger Line of the Year – Minoan Lines

Ο κ. Λουκάς Σιγάλας

Ο Λουκάς Σιγάλας διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της Minoan Lines, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται στρατηγικά, συμμετέχοντας σε κοινοπραξία με τον όμιλο Grimaldi στα λιμάνια Ηρακλείου και Ηγουμενίτσας ενώ σχεδιάζει την παραλαβή δύο νέων, υπερσύγχρονων και περιβαλλοντικά φιλικών πλοίων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Shipbroker of the Year – Intermodal

Ο κ. Κυριάκος Δερμάτης

Ο Κυριάκος Δερμάτης παρουσίασε την ανοδική πορεία της Intermodal, που από το 1984 έχει εξελιχθεί σε ένα πλήρες «one-stop shop».

Με σημαντική παρουσία στη Σαγκάη από το 2005 και με την ενσωμάτωση της Golden Destiny, η εταιρεία κλείνει το 2025 με 41 χρόνια συνεχούς δραστηριότητας.

Shipping Financier of the Year – Credia Bank

Ο κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου

Η Credia Bank βραβεύτηκε για την ταχύτατη και αξιόπιστη είσοδό της στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, δημιουργώντας χαρτοφυλάκιο 430 εκατ. δολαρίων μέσα σε δύο μόλις χρόνια.

Ο Κωνσταντίνος Οικονόμου επικεφαλής του ναυτιλιακού τμήματος της Credia Bank μίλησε για τη «μεταμόρφωση» της τράπεζας, το νέο όραμα και τη διεθνή εξαγορά που αναμένεται να ολοκληρωθεί, τονίζοντας ότι «ξεκινήσαμε από το μηδέν, με πίστη και θέληση – και σε πολύ λίγο χρόνο πετύχαμε πολλά».

Technical Achievement Award – Ariston Navigation Corp.

Οι κ.κ. Γιάννης Ξυλάς (δεξιά) και Μανώλης Πετρομανωλάκης

Η Ariston Navigation βραβεύτηκε για την εγκατάσταση στο πλοίο Ardennes του πρωτοποριακού, ελληνικής έμπνευσης PetroDuct, μιας ενεργειακά αποδοτικής συσκευής χωρίς κινούμενα μέρη που μειώνει τη δημιουργία κυματισμού κατά πάνω από 10% και συνεπώς την κατανάλωση καυσίμου.

Ο επικεφαλής της εταιρείας Γιάννης Ξυλάς παραλαμβάνοντας το βραβείο ευχαρίστησε τον εφευρέτη Μανώλη Πετρομανωλακη ο οποίος επίσης τιμήθηκε με βραβείο, υπογραμμίζοντας ότι «η τεχνολογία αυτή αποτελεί πραγματικό βήμα προς ένα καθαρότερο μέλλον».

The Safety Award – Megatugs Salvage & Towage

Ο κ. Παύλος Ξηραδάκης

Η Megatugs βραβεύτηκε για τη σταθερή, υψηλού επιπέδου επιχειρησιακή της δράση, τις σωστικές επιχειρήσεις και τη συμβολή της στην ασφαλή ρυμούλκηση του δεξαμενόπλοιου «Sounion» από την Ερυθρά Θάλασσα στη χώρα μας, μια επιχείρηση που δεν τόλμησαν να υλοποιήσουν άλλες διεθνείς εταιρείες, όπως σημείωσε ο Παύλος Ξηραδάκης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Megatugs παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Ship of the Year – «Active» – Capital Group

Ο κ. Μίλτος Ζήσης

Το βραβείο «Ship of the Year» απονεμήθηκε στην Capital Group για το νεότευκτο πλοίο «Active» το πρώτο παγκοσμίως από τέσσερα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου CO₂ (LCO₂), χωρητικότητας 22.000 κυβικών μέτρων.

Η επαναστατική του σχεδίαση επιτρέπει τη μεταφορά ποικιλίας φορτίων και πετροχημικών, δημιουργώντας νέο κεφάλαιο στην τεχνολογία του ενεργειακού μετασχηματισμού.

Ένα «πολύ ιδιαίτερο πλοίο», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Το βραβείο παρέλαβε ο managing director της Capital Gas Ship Management Μίλτος Ζήσης ο οποίος τόνισε την προσήλωση και δέσμευση της Capital να συνεχίσει αυτή την καινοτόμο πορεία.

Piraeus International Centre Award – Hellenic Shortsea Shipowners Association (ΕΕΝΜΑ)

Ο κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης

Η ΕΕΝΜΑ βραβεύτηκε για τον αναβαθμισμένο ρόλο της στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή, αλλά και για τη διοργάνωση ενός σημαντικού συνεδρίου που καθιέρωσε τον Πειραιά ως κόμβο ανταλλαγής γνώσης και συνεργασίας στο shortsea shipping.

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της Ένωσης Χαράλαμπος Σημαντώνης.

International Personality of the Year – Christopher J. Wiernicki (ABS)

O κ. Christopher J. Wiernicki, παρέλαβε το βραβείο από την κ. Νίκη Καλογηράτου Chief Communications Officer της Capital Ship Management

Ο Christopher J. Wiernicki επικεφαλής του ABS, ένας από τους σημαντικότερους φορείς πιστοποίησης παγκοσμίως, τιμήθηκε για την πολύχρονη προσφορά του και επιρροή του στη διεθνή ναυτιλία, την τεχνολογική πρόοδο και τον ηγετικό του ρόλο στον μετασχηματισμό της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Seafarer of the Year – καπτ. Διονύσιος Αρκάλης (Costamare)

Ο καπτ. Διονύσιος Αρκάλης

Ο καπτ. Αρκάλης πλοίαρχος του πλοίου Theseus της Costamare, τιμήθηκε για την ηρωική διάσωση επτά μελών του πληρώματος του μικρού σκάφους Christina Deborah, στον Νότιο Ατλαντικό.

Award for Achievement in Education or Training – ΑΕΝ Ασπροπύργου

Ο διοικητής της ΑΕΝ Ασπροπύργου Ιωάννης Μυτιληναίος

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου διακρίθηκε για τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, την τεχνολογική αναβάθμιση και τη πολύχρονη διαρκή συμβολή της στην κατάρτιση νέων Ελλήνων αξιωματικών.

Lloyd’s List Intelligence Big Data Award – Nereus Digital Bunkers

Ο κ. Νίκος Γκίκας και η κ. Κέλυ Δρίτσα

Η Nereus Digital Bunkers βραβεύτηκε για ναυτιλιακή Nereus Digital Bunkering SaaS Platform, που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την ποιότητα καυσίμων σε πάνω από 500 πλοία, παρέχοντας δείκτες βελτιστοποίησης και αναλύσεις υψηλής ακρίβειας, ενώ αναπτύσσει και λύσεις LNG bunkering.

The Sustainability Award – Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.

Ο κ. Μιχάλης Χαραλάμπου διευθύνων σύμβουλος της Atlantic Bulk Carriers

Η εταιρεία βραβεύτηκε για τη συστηματική, μακροχρόνια στρατηγική βιώσιμης ναυτιλίας, τις πράσινες επενδύσεις και τον καινοτόμο περιβαλλοντικό σχεδιασμό της.

Deal of the Year – Tsakos Energy Navigation Ltd.

Παναγιώτης Τσάκος (αριστερά), Γιώργος Σαρόγλου

Η ΤΕΝ τιμήθηκε για μια σημαντική συμφωνία ναυπήγησης suezmax, η οποία ενίσχυσε αποφασιστικά το χαρτοφυλάκιό της και αναγνωρίστηκε ως μία από τις πιο στρατηγικές κινήσεις της χρονιάς.

Next Generation Shipping Award – Μαριλένα Προκοπίου

Η κ. Μαριλένα Προκοπίου

Η Μαριλένα Προκοπίου έλαβε το Next Generation Shipping Award, λόγω της έντονης δραστηριοποίηση της στη ναυτιλιακή βιομηχανία αρχικά με την ίδρυση της Delos Navigation στα bulkers και πρόσφατα στην Akrotiri Tankers. Συμμετέχει επίσης στο MIT consortium.

Lloyd’s List / Propeller Club Lifetime Achievement Award – Αντώνης Κομνηνός

Ο κ. Αντώνης Κομνηνός

Ο Αντώνης Κομνηνός τιμήθηκε για τη συνολική του πορεία, τη συμβολή του στον κλάδο και την πολύχρονη παρουσία του στη ναυτιλία, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα. Ο ίδιος παραλαμβάνοντας συγκινημένος το βραβείο προέτρεψε τη νεότερη γενιά λέγοντας «μην λησμονάτε τη χώρα σας» παραφράζοντας τον γνωστό στόχο του Οδυσσέα Ελύτη.

Greek Shipping Newsmaker of the Year – Σεμίραμις Παληού

Η κ. Χριστίνα Τσεμανή παρέλαβε το βραβείο για λογαριασμό της κ. Σεμίραμις Πλαηού που απουσίαζε

Η φετινή νικήτρια του Greek Shipping Newsmaker of the Year Σεμίραμις Παληού, ξεχώρισε για την έντονη παρουσία της στη δημοσιότητα, με την πρόταση της να εξαγοράσει μέσω της Diana Shipping την επίσης εισηγμένη στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο Genco Shipping.

Greek Shipping Personality of the Year – Μαρία Αγγελικούση

Η κ. Μαρία Αγγελικούση

Ως η κορυφαία ναυτιλιακή προσωπικότητα της χρονιάς, τιμήθηκε η Μαρία Αγγελικούση εκπροσωπώντας το μεγαλύτερο ελληνικό ναυτιλιακό όμιλο και συνεχίζοντας την πολυετή παράδοση αριστείας της οικογένειας Αγγελικούση.

Τα Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2025 επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά ότι η ελληνική ναυτιλία δεν είναι απλώς μια ισχυρή οικονομική δύναμη, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται, καινοτομεί, προσφέρει και τιμά τις αξίες και τους ανθρώπους του. Από την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα μέχρι τον ηρωισμό στη θάλασσα και τη νέα γενιά ηγετών, τα φετινά βραβεία ανέδειξαν ένα μέλλον λαμπρό – όπως ταιριάζει στη ναυτιλία που κυριαρχεί παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες.

Πηγή: ot.gr

