Η διαιτησία έχει πολλά θέματα και πολλές ίντριγκες. Θεωρούμε ότι συμβαίνει παντού να υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες, ενώ όσον αφορά στον πίνακα της Super League καλά κρατεί ο αθέατος πόλεμος μεταξύ των διαιτητών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λανουά έχει εντοπίσει το πρόβλημα, έτσι το βρήκε και σε καμία περίπτωση δεν φταίει η τωρινή ΚΕΔ η οποία κάνει ό,τι μπορεί για να το λύσει.

Στα… χαρακώματα του πολέμου μεταξύ των διαιτητών βρίσκονται και οι βοηθοί. Αλλιώς παίζουν όταν ο διαιτητής είναι αρεστός, στην περίπτωση αυτή τον βοηθούν αρκετά, αλλιώς όταν δεν έχουν ιδιαίτερες σχέσεις και ανήκει στο άλλο μπλοκ, εδώ είναι αδιάφοροι και δεν υποδεικνύουν ούτε φάουλ που γίνονται μπροστά τους. Μέσω των ορισμών η ΚΕΔ προσπαθεί να «λιώνει πάγους», βάζοντας όλους να παίζουν με όλους. Είναι το μόνο μη… ευρωπαϊκό που κάνει ο Λανουά, αν αναλογιστούμε ότι η οδηγία της UEFA είναι οι διαιτητές να παίζουν με τους ίδιους βοηθούς, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη συνεργασία μαζί τους, δηλαδή να γίνουν ομάδα.

Να γίνουν ομάδα οι 21 διαιτητές και VAR μαζί με τους 35 βοηθούς είναι κάτι που δεν φαίνεται να ευδοκιμεί. Η ΚΕΔ αυτό ήθελε να πετύχει, για αυτό και στο τέλος του καλοκαιρινού σεμιναρίου της Ξάνθης διοργάνωσε μουσική βραδιά και χόρεψαν όλοι μαζί (συμπεριλαμβανομένων και των Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο), όμως ήταν μια ανάπαυλα, αν προτιμάτε η εξαίρεση στον κανόνα και τίποτα παραπάνω. Δεν το επανέλαβαν στο τελευταίο σεμινάριο, το Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη, που ήταν πιο… επαγγελματικό.

Οι διαιτητές είναι χωρισμένοι σε τρία στρατόπεδα, με λίγη αυστηρότητα παραπάνω θα τα γράφαμε και «κλίκες». Στα δυο «ηγούνται» διεθνείς στο άλλο, στο τρίτο συμμετέχουν περισσότεροι διεθνείς, κυρίως συμμετέχουν διαιτητές και βοηθοί των ΕΠΣ της βόρειας Ελλάδας αλλά και κάποιοι της δυτικής Ελλάδας. Υπάρχουν οι ίντριγκες οι οποίες δεν είναι φανερές, οι οποίες στα παιχνίδια ή στα σεμινάρια εκδηλώνονται με αδιαφορία. Πάντως, σε καμία περίπτωση μη φανταστείτε ότι η κατάσταση ξεφεύγει.

Αλλωστε, τα περισσότερα προβλήματα πηγάζουν από ότι στη διαιτησία υπάρχει ανταγωνισμός και διαρκής μάχη για την ανέλιξη. Υπάρχουν μέχρι και παρατηρητές αρεστοί και μη στους διαιτητές που θα δώσουν το «κάτι παραπάνω» στη βαθμολογία ή θα είναι αυστηροί, ανάλογα με την περίπτωση. Για αυτό και είναι λάθος να μπαίνει παρατηρητής της ίδιας ΕΠΣ με τον διαιτητή, κάτι που συνηθίζει η τωρινή ΚΕΔ.