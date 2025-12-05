ΣΥΡΙΖΑ: Πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; – Διαφήμιση 828.000€ για σιδηροδρομικά που δεν έγιναν

«Τη στιγμή που ο ελληνικός σιδηρόδρομος βρίσκεται στη μεγαλύτερη κρίση αξιοπιστίας και ασφάλειας των τελευταίων δεκαετιών, η κυβέρνηση αποφασίζει να διαθέσει 828.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μια επικοινωνιακή καμπάνια με τίτλο ‘Προβολή και Επικοινωνία της Σιδηροδρομικής Μεταρρύθμισης’», ανέφερε ο τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Ο βουλευτής Μαγνησίας κατέθεσε Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών, ζητώντας εξηγήσεις για τη «σκανδαλώδη επιλογή χρηματοδότησης» μιας επικοινωνιακής καμπάνιας, που φιλοδοξεί να «ενημερώσει» τους πολίτες για «έργα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, ενώ η πραγματικότητα των δρομολογίων, του στόλου και της σιδηροδρομική υποδομής αποδεικνύει καθημερινά την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής».

Σύμφωνα με τον αρμόδιο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα «η γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης λειτουργεί με μόλις δύο δρομολόγια ημερησίως, αντί για τα επτά πριν την τραγωδία των Τεμπών. Οι ζημιές του Daniel (2023) στο σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένουν ακόμη χωρίς αποκαταστάσεις, με κυβερνητικές καθυστερήσεις που φτάνουν πλέον τα τρία χρόνια».

«Η ΝΔ εμφανίζει δράσεις που είναι στα χαρτιά»

Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι η διπλή γραμμή με πλήρη συστήματα ασφαλείας – τηλεδιοίκηση, ETCS – δεν θα αποδοθεί πριν το καλοκαίρι του 2026. Ο στόλος της Hellenic Train είναι γερασμένος, προβληματικός και ανεπαρκής, με αλλεπάλληλες βλάβες και εκτροχιασμούς. «Συνοψίζοντας, δεν έχει ολοκληρωθεί καμία ουσιαστική αναβάθμιση που θα μπορούσε να δικαιολογήσει καμπάνια ύψους 828.000 ευρώ!», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμη πιο ανησυχητικό, τόνισε ο κ. Μεϊκόπουλος, «είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση εμφανίζει ως ‘μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις’ δράσεις που είτε βρίσκονται στα χαρτιά, είτε έχουν μετατεθεί για μετά το 2027.

«Το υποτιθέμενο Μνημόνιο Ελλάδας – Ιταλίας για την προμήθεια 23 νέων τρένων βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τον ισχύοντα νόμο 4953/2022, ο οποίος προβλέπει αποκλειστικά μίσθωση 20 συρμών. Η κυβέρνηση, αντί να αναθεωρήσει το πλαίσιο ή να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο, αυτοαναιρείται και δημιουργεί θολή εικόνα για το πραγματικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα των νέων επενδύσεων», επισήμανε.

«Η καμπάνια αφορά έργα που δεν έχουν καν υλοποιηθεί»

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ανέφερε πως «οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε πραγματικές επενδύσεις υποδομών, σε νέα συστήματα ασφάλειας, σε ενίσχυση της συντήρησης, ή σε άμεσες λύσεις για το τροχαίο υλικό. Η κυβέρνηση επέλεξε να αξιοποιήσει τα εν λόγω κονδύλια σε επικοινωνιακές δράσεις, την ώρα που το σιδηροδρομικό μεταφορικό έργο συρρικνώνεται καθημερινά».

Και επισήμανε πως «ακόμα πιο οξύμωρο είναι το γεγονός ότι η διαφημιστική καμπάνια αφορά έργα που δεν έχουν καν υλοποιηθεί!», για να υπογραμμίσει πως «η εν λόγω επιλογή γεννά σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση προτεραιοποιεί τις εκάστοτε αναγκαίες παρεμβάσεις, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να δαπανά και να κατανείμει τους ευρωπαϊκούς πόρους. Η σπουδή της κυβέρνησης στο να επενδύσει για ακόμα μία φορά στην επικοινωνία και όχι στην ουσία, πλήττει τον πυρήνα της αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας που έχει άμεση ανάγκη από άμεσες υλοποιήσεις παρεμβάσεων και όχι από προβολή».

Τα ερωτήματα του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Μεταφορών

Στην Ερώτηση του, που συνυπογράφουν συνολικά 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖA-ΠΣ, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει για: