ΣΥΡΙΖΑ: Πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; – Διαφήμιση 828.000€ για σιδηροδρομικά που δεν έγιναν

Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 15:52
Ανακαλείται γνωστό τρόφιμο «ως μη ασφαλές» από τον ΕΦΕΤ
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 18:39
Θρίλερ στην Ανδραβίδα με IX βυθισμένο σε αρδευτικό κανάλι
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 14:00
ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε συνθήκες κακοκαιρίας
05 Δεκεμβρίου 2025 | 17:08

Ο τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό, ζητώντας εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη επιλογή χρηματοδότησης μιας επικοινωνιακής καμπάνιας για το... τίποτα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Τη στιγμή που ο ελληνικός σιδηρόδρομος βρίσκεται στη μεγαλύτερη κρίση αξιοπιστίας και ασφάλειας των τελευταίων δεκαετιών, η κυβέρνηση αποφασίζει να διαθέσει 828.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μια επικοινωνιακή καμπάνια με τίτλο ‘Προβολή και Επικοινωνία της Σιδηροδρομικής Μεταρρύθμισης’», ανέφερε ο τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Ο βουλευτής Μαγνησίας κατέθεσε Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών, ζητώντας εξηγήσεις για τη «σκανδαλώδη επιλογή χρηματοδότησης» μιας επικοινωνιακής καμπάνιας, που φιλοδοξεί να «ενημερώσει» τους πολίτες για «έργα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, ενώ η πραγματικότητα των δρομολογίων, του στόλου και της σιδηροδρομική υποδομής αποδεικνύει καθημερινά την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής».

Σύμφωνα με τον αρμόδιο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα «η γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης λειτουργεί με μόλις δύο δρομολόγια ημερησίως, αντί για τα επτά πριν την τραγωδία των Τεμπών. Οι ζημιές του Daniel (2023) στο σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένουν ακόμη χωρίς αποκαταστάσεις, με κυβερνητικές καθυστερήσεις που φτάνουν πλέον τα τρία χρόνια».

«Η ΝΔ εμφανίζει δράσεις που είναι στα χαρτιά»

Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι η διπλή γραμμή με πλήρη συστήματα ασφαλείας – τηλεδιοίκηση, ETCS – δεν θα αποδοθεί πριν το καλοκαίρι του 2026. Ο στόλος της Hellenic Train είναι γερασμένος, προβληματικός και ανεπαρκής, με αλλεπάλληλες βλάβες και εκτροχιασμούς. «Συνοψίζοντας, δεν έχει ολοκληρωθεί καμία ουσιαστική αναβάθμιση που θα μπορούσε να δικαιολογήσει καμπάνια ύψους 828.000 ευρώ!», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμη πιο ανησυχητικό, τόνισε ο κ. Μεϊκόπουλος, «είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση εμφανίζει ως ‘μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις’ δράσεις που είτε βρίσκονται στα χαρτιά, είτε έχουν μετατεθεί για μετά το 2027.

«Το υποτιθέμενο Μνημόνιο Ελλάδας – Ιταλίας για την προμήθεια 23 νέων τρένων βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τον ισχύοντα νόμο 4953/2022, ο οποίος προβλέπει αποκλειστικά μίσθωση 20 συρμών. Η κυβέρνηση, αντί να αναθεωρήσει το πλαίσιο ή να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο, αυτοαναιρείται και δημιουργεί θολή εικόνα για το πραγματικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα των νέων επενδύσεων», επισήμανε.

«Η καμπάνια αφορά έργα που δεν έχουν καν υλοποιηθεί»

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ανέφερε πως «οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε πραγματικές επενδύσεις υποδομών, σε νέα συστήματα ασφάλειας, σε ενίσχυση της συντήρησης, ή σε άμεσες λύσεις για το τροχαίο υλικό. Η κυβέρνηση επέλεξε να αξιοποιήσει τα εν λόγω κονδύλια σε επικοινωνιακές δράσεις, την ώρα που το σιδηροδρομικό μεταφορικό έργο συρρικνώνεται καθημερινά».

Και επισήμανε πως «ακόμα πιο οξύμωρο είναι το γεγονός ότι η διαφημιστική καμπάνια αφορά έργα που δεν έχουν καν υλοποιηθεί!», για να υπογραμμίσει πως «η εν λόγω επιλογή γεννά σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση προτεραιοποιεί τις εκάστοτε αναγκαίες παρεμβάσεις, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να δαπανά και να κατανείμει τους ευρωπαϊκούς πόρους. Η σπουδή της κυβέρνησης στο να επενδύσει για ακόμα μία φορά στην επικοινωνία και όχι στην ουσία, πλήττει τον πυρήνα της αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας που έχει άμεση ανάγκη από άμεσες υλοποιήσεις παρεμβάσεων και όχι από προβολή».

Τα ερωτήματα του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Μεταφορών

Στην Ερώτηση του, που συνυπογράφουν συνολικά 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖA-ΠΣ, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει για:

  • «Τη σκοπιμότητα δαπάνης 828.000 ευρώ για επικοινωνία αντί για έργα υποδομής.
  • »Την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας σε σχέση με την ασφάλεια και την πραγματική κατάσταση του δικτύου.
  • »Τη βιασύνη της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει διαφήμιση για έργα που δεν υπάρχουν.
  • »Τα στοιχεία που οδήγησαν στη συγκεκριμένη κοστολόγηση.
  • »Τα έργα που έχουν όντως ολοκληρωθεί και που δήθεν θα «προβληθούν».
  • »Τη συμμόρφωση της δράσης με τους κανόνες του Ταμείου Ανάκαμψης.
  • »Τη διαφάνεια στην επιλογή των παρόχων και την αποφυγή πελατειακών πρακτικών.
  • »Το πραγματικό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της γραμμής Αθήνα–Θεσσαλονίκη.
  • »Το νομικό έρεισμα του νέου Μνημονίου Ελλάδας–Ιταλίας.
  • »Τις προθέσεις της κυβέρνησης ως προς την τροποποίηση του ν. 4953/2022.
  • »Τις προδιαγραφές των νέων τρένων και την πραγματική συνεισφορά τους».

Τράπεζες
Χρήστος Μεγάλου: Κομβική εξέλιξη για την Πειραιώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Χρήστος Μεγάλου: Κομβική εξέλιξη για την Πειραιώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «υποσχέσεις» το κλείσιμο της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «υποσχέσεις» το κλείσιμο της εβδομάδας

inWellness
inTown
Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο
Θεσσαλονίκη 05.12.25

Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έτυχε θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, με τον οποίο συζήτησαν σε εγκάρδιο κλίμα

Σύνταξη
Ερώτηση Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά στοιχεία για την ύπαρξη σκανδάλου στην διαχείριση κονδυλίων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική 05.12.25

Ερώτηση Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά στοιχεία για την ύπαρξη σκανδάλου στην διαχείριση κονδυλίων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

«Προκύπτει ότι, κατά την περίοδο προεδρίας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ του ΟΝΝεΔίτη κ. Δέρβου, ανατέθηκε σωρεία συμβάσεων σε άλλους ΟΝΝΕδίτες, που ήταν κοινοί μέτοχοι σε εταιρείες-κελύφη με φαινομενικά μόνο ανταγωνιστική σχέση», λένε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς
Βρυξέλλες 05.12.25

Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς

«Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του
Κακοκαιρία 05.12.25

ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του

«Η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την 'ατομική ευθύνη' και τα 'ακραία καιρικά φαινόμενα' και να διαθέσουν εδώ και τώρα κονδύλια για σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου

Να υψωθεί τείχος αγώνα απέναντι στην καταστολή και το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα

Ο κ. Κικίλιας μιλώντας στο MEGA έκανε εκτενή αναφορά και για το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης αναφορικά με τα επαγγέλματα της θάλασσας και την ανάγκη ενίσχυσης αυτών. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μίλησε και για το θέμα των αγροτών ενώ έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό
in Confidential 05.12.25

Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι,  σάς έλεγα πως η κυβέρνηση περιμένει πως και πως τις βροχές μπας και καταφέρουν να διαλύσουν τα μπλόκα των αγροτών. Φευ. Όχι μόνο δεν διαλύονται αλλά όπως λένε «θα δείτε κινητοποιήσεις που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας». Δεν τα λένε σε μένα, αλλά […]

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

«Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ

Τα χρήματα από τα Τζόκερ και το, κατά τον Χρήστο Μαγειρία, «βιαστικό πόρισμα» του Χαράλαμπου Βουρλιώτη που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του - Η... «κυρία Μιρέλα» και οι μη απαντήσεις για τις επιδοτήσεις της οικογένειάς του

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει
ΠΑΣΟΚ 04.12.25

Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει

«Πρώτον, ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά, θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας η Τουρκία. Τελειώσαμε», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης
«Πολιτική χωρίς μέλλον» 04.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης

«Την ώρα που πολύς κόσμος δεν βρίσκει σπίτι, σχεδόν το 34,5% των διαμερισμάτων στη χώρα είναι κενό, ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μαξίμου: «Red code» μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» – Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό 04.12.25

«Red code» στο Μαξίμου μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση

Πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης σπεύδουν να σχολιάσουν τη χθεσινή ηχηρή πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγή τακτικής στο Μαξίμου που αρχικά θέλησε να υποβαθμίσει την κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού αλλά τώρα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία
Παίρνει μέτρα 05.12.25

Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κατηγορεί εδώ και καιρό τη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας, ότι διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της

Σύνταξη
Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών
MDMA 05.12.25

Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών

Ο θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις συνελήφθη στην Οκινάουα, όπου οι ιαπωνικές αρχές τον θεωρούν ύποπτο για απόπειρα εισαγωγής παράνομων ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό MDMA στη χειραποσκευή του κατά την άφιξή του από την Ταϊβάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα εννέα βήματα της ΚΕΔ για την εκπαίδευση των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Τα εννέα βήματα της ΚΕΔ για την εκπαίδευση των διαιτητών της Super League

Το βίντεο της τηλεκριτικής της ΚΕΔ, τα σεμινάρια αλλά και τα άλλα επτά βήματα για να γίνουν καλύτεροι οι διαιτητές της Super League. Τι είναι η πλατφόρμα πλατφόρμα RefHouse και η αυτοαξιολόγηση

Βάιος Μπαλάφας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του Μετρό αύριο στο κέντρο της Αθήνας για τις πορείες στη μνήμη Γρηγορόπουλου
Ελλάδα 05.12.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του Μετρό αύριο στο κέντρο της Αθήνας για τις πορείες στη μνήμη Γρηγορόπουλου

Δύο συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας έχουν προγραμματιστεί αύριο στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 17 χρόνια από τη δολοφονία του στα Εξάρχεια

Σύνταξη
Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος
Εργασιακά Δικαιώματα 05.12.25

Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος

Μέρος των εργαζόμενων ωφελείται, άλλοι κλάδοι δεν θα δουν αλλαγή και τα αποτελέσματα ως προς τη μεγάλη εικόνα θα κριθούν στην πράξη. Ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αρις Καζάκος αναλύει στο in τη Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Χριστούγεννα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Τρεις Κυριακές 05.12.25

Χριστούγεννα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με τους εμπορικούς συλλόγους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο
Θεσσαλονίκη 05.12.25

Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έτυχε θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, με τον οποίο συζήτησαν σε εγκάρδιο κλίμα

Σύνταξη
Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»
«Εργασιομανής και τρελός» 05.12.25

Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»

Οι ηθοποιοί της σειράς «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» μίλησαν για την συνεργασία τους με τον εκλιπόντα Μάικλ Λάντον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους αλλοδαπούς για να πουλάνε λαθραία τσιγάρα – 11 συλλήψεις
Ελλάδα 05.12.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους αλλοδαπούς για να πουλάνε λαθραία τσιγάρα – 11 συλλήψεις

Σύγχρονοι δουλέμποροι κρατούσαν φυλακισμένους ανήλικους και τους εξανάγκαζαν να πουλάνε λαθραία καπνικά προϊόντα σε ψιλικατζίδικα της Αττικής.

Σύνταξη
Γαλλία: Drones εθεάθησαν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Μπρεστ
Επιχείρηση κατάρριψης 05.12.25

Γαλλία: Drones εθεάθησαν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Μπρεστ

Πέντε drones άγνωστης προέλευσης εθεάθησαν να πετούν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στο Ιλ Λονγκ, κοντά στο λιμάνι της Μπρεστ. Έρευνα του στρατιωτικού εισαγγελέα της Γαλλίας σε εξέλιξη.

Σύνταξη
Ο αθέατος πόλεμος μεταξύ των διαιτητών
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο αθέατος πόλεμος μεταξύ των διαιτητών

Οι ρέφερι της Super League είναι χωρισμένοι σε τρία στρατόπεδα και πρόκειται για υπόθεση που πονοκεφαλιάζει την ΚΕΔ. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα
Πληθωρισμός 05.12.25

«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα

Ανυποχώρητη η ακρίβεια στα τρόφιμα, τσακίζει τους χαμηλόμισθούς και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τορπιλίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Με έκαψε σήμερα» – Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Τι εννοούσε; 05.12.25

«Με έκαψε σήμερα» - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέει ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του έστειλε μήνυμα για την πρόσφατη αλλαγή στο χτένισμά του, ενώ στο παρελθόν του είχε δώσει τη συμβουλή «όχι σκληρά ναρκωτικά και όχι ταινίες με υπερήρωες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ερώτηση Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά στοιχεία για την ύπαρξη σκανδάλου στην διαχείριση κονδυλίων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική 05.12.25

Ερώτηση Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά στοιχεία για την ύπαρξη σκανδάλου στην διαχείριση κονδυλίων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

«Προκύπτει ότι, κατά την περίοδο προεδρίας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ του ΟΝΝεΔίτη κ. Δέρβου, ανατέθηκε σωρεία συμβάσεων σε άλλους ΟΝΝΕδίτες, που ήταν κοινοί μέτοχοι σε εταιρείες-κελύφη με φαινομενικά μόνο ανταγωνιστική σχέση», λένε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς
Βρυξέλλες 05.12.25

Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς

«Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του
Κακοκαιρία 05.12.25

ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του

«Η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την 'ατομική ευθύνη' και τα 'ακραία καιρικά φαινόμενα' και να διαθέσουν εδώ και τώρα κονδύλια για σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
League Cup 05.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για τον τελικό του League Cup βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Χάνει το ματς με την ΑΕΚ ο Μορόν
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Χάνει το ματς με την ΑΕΚ ο Μορόν

Ο Λορέν Μορόν συμπλήρωσε κάρτες και θα εκτίσει την ποινής της μιας αγωνιστικής στο ματς της 16ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης».

Σύνταξη
Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy
Danity Kane 05.12.25

Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy

Η Aubrey O’Day, ρίχνει φως σε μια από τις πιο βασανιστικές πτυχές της υπόθεσης γύρω από τον Diddy, αποκαλύπτοντας στη νέα σειρά του Netflix ότι μια μάρτυρας την είδε να υφίσταται σεξουαλική επίθεση σε κατάσταση μέθης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
