05.12.2025
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σημαντική είδηση:
05.12.2025
Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Byron
Σημαντική είδηση:
05.12.2025
Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στο Ηράκλειο
Στην 5η θέση η Ελλάδα ως προορισμός ευεξίας διεθνώς
Οικονομία 05 Δεκεμβρίου 2025

Στην 5η θέση η Ελλάδα ως προορισμός ευεξίας διεθνώς

Σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας για ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας με συνεργασίες, θεσμικό πλαίσιο και κατάλληλη χρηματοδότηση

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Την 5η θέση μαζί με την Ινδία καταλαμβάνει η Ελλάδα στους δείκτες προορισμού για τουρισμό ευεξίας, όταν πρώτη είναι η Ταϋλάνδη, όμως από πλευράς εσόδων από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα βρίσκεται πολύ χαμηλότερα, στην 45η θέση διεθνώς.

Ταυτόχρονα περιλαμβάνεται στις 5 χώρες μπλε ζώνης, με τους περισσότερους υπεραιωνόβιους διεθνώς, ξεκινώντας από την Ικαρία.

Επίσης, από τα 100 εκατ. τζίρο από τον ιατρικό τουρισμό, τα 22 εκατ. ευρώ αφορούν επείγουσα ιατρική, δείχνοντας τα περιθώρια ανάπτυξης του τομέα ιατρικού τουρισμού και τουρισμού ευεξίας.

35 εκατ. επισκέπτες έρχονται στη χώρα για τον ήλιο και τη θάλασσα και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό για την ευεξία

Ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου και επενδύσεις χρειάζεται ο τουρισμός ευεξίας στη χώρα

Πρόσφατη μελέτη που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΕΛΙΤΟΥΡ, του φορέα που καλύπτει τον κλάδο του ιατρικού τουρισμού στη χώρα, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης, καταλήγει στις παραπάνω διαπιστώσεις, επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός ευεξίας εκτιμάται στα 3 δις. ευρώ – συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχειακών υποδομών – με προοπτική να φτάσει τα 15 δις. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Ειδικά για τη χώρα μας, η μελέτη προβλέπει σειρά βημάτων που πρέπει να τηρηθούν για τα οποία απαιτούνται 13 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας μελλοντικές προοπτικές δισεκατομμυρίων στη χώρα.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο πρόεδρος της Revival Consulting Services Γιώργος Αντύπας επεσήμανε ότι ο τουρισμός ευεξίας αποτελεί μια αγορά 10 φορές πάνω από τον ιατρικό τουρισμό, όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα. Για να το πετύχουμε χρειάζεται θεσμικό πλαίσιο, υποδομές, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού.

Μιλώντας για βιώσιμη ανάπτυξη, πρόσθεσε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο ψηφιοποίησης που μπορούν.

Από την άλλη πλευρά, είμαστε η πρώτη χώρα που εξέδωσε πιστοποιητικό για ξενοδοχεία για τον κορονοϊό.

Όμως τόνισε ότι έχουμε ελλείψεις πραγματικής ενασχόλησης με το αντικείμενο, οι επιχειρήσεις δεν έχουν απορροφήσει τους πόρους που θα μπορούσαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, να αντλήσουμε κεφάλαια για προσωπικό, εργαλεία, αναβάθμιση υποδομών, προσβάσεις για ΑμΕΑ, αλλά και να υποστηρίξουμε συνολικά την εξυπηρέτηση των πελατών (customer experience). Και για όλα αυτά χρειάζεται μάρκετινγκ και προώθηση.

Στο ΑΕΠ, η ευεξία κατέχει το 10% του προϊόντος του τουρισμού. Με την κατάλληλη χρηματοδότηση, εταιρικές συνεργασίες από το εξωτερικό, θα μπορούσαν να μετατραπούν από μικρά spa σε μεγάλα κέντρα wellness.

O στόχος πρέπει να είναι να ακουστούμε στην παγκόσμια κοινότητα ως προορισμός ιατρικού τουρισμού και ευεξίας.

Αναφερόμενος στη μελέτη ο πρόεδρος της ΕΛΙΤΟΥΡ Γιώργος Πατούλης, σημείωσε ότι αναδεικνύει τον ιατρικό τουρισμό και τον ευεξίας. Διευκρίνισε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικούς τομείς τουρισμού, καθώς οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για επεμβάσεις ή εξειδικευμένες θεραπείες, ενώ οι δεύτεροι προτιμούν μια ολιστική προσέγγιση, ευεξία και αναζωογόνηση.

Και για τους δύο τομείς όμως, η Ελλάδα έχει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που τώρα αρχίζουμε να αξιοποιούμε.

Σημείωσε πως η χώρα έχει ήδη αναπτύξει εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, με ανταγωνιστικό κόστος, μονάδες αιμοκάθαρσης, εξωσωματικής γονιμοποίησης, οδοντιατρικές μονάδες, ενώ παρατηρείται μεγάλη εξωστρέφεια με ασθενείς από Μ. Βρετανία, Γερμανία, αραβικό κόσμο κλπ.

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ηγέτιδα δύναμη σε αυτή την αγορά, καθώς διαθέτει ήπιο κλίμα, πάνω 750 ιαματικές πηγές, μεσογειακή διατροφή που αποτελεί κορυφαίο μοντέλο ευεξίας, πολιτισμό, γαστρονομία και ελληνική φιλοξενία, όμως σήμερα, ούτε το 30% αυτού του δυναμικού της δεν αξιοποιείται.

Στα πλεονεκτήματα της χώρας περιλαμβάνονται οι ανεξάντλητος φυσικός πλούτος, οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίας υγείας και η σχέση ποιότητας – κόστους που είναι αρκετά ανταγωνιστική.

Όμως οι αδυναμίες εστιάζονται στην απουσία συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής και ενιαίου πλάνου, στη γραφειοκρατία, την έλλειψη κέντρων spa και wellness, στις διεθνείς κρίσεις και τις ελλείψεις μεταφορών.

Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρειάζεται μια ενιαία δράση για την εξωστρέφεια, με επενδύσεις σε υποδομές πηγών, κλινικών μιας ημέρας, εκπαίδευση προσωπικού σε ολιστικές θεραπείες με θεραπευτικά πρωτόκολλα, εταιρικές συνεργασίες για ολοκληρωμένα πακέτα.

Ο συνδυασμός ιατρικών υπηρεσιών μπορεί να κρατήσει τη χώρα μας στους κορυφαίους προορισμούς, όμως χρειάζεται ουσιαστικά οδικός χάρτης για κάθε εταίρο, Πολιτεία, φορείς, επενδυτές, επαγγελματίες. Πρέπει να οργανωθεί ο κλάδος ώστε να ανταποκρίνεται στην αγορά και η Ελλάδα να αποτελέσει διεθνή κόμβο ευεξίας τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Σύμβουλος του τομέα Υγείας και Ευεξίας Νίκος Κουρεμένος επισημαίνοντας ότι τα μεγέθη παγκοσμίως είναι τεράστια και ότι ο ιατρικός τουρισμός είναι το ένα δέκατο του τουρισμού ευεξίας, σημείωσε ότι ο τουρίστας ευεξίας καταναλώνει 50-150% πάνω από τον μέσο τουρίστα. Σήμερα η αγορά είναι γύρω στα 800 δις και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να ξεπεράσει το 1 τρις. δολ.

Σήμερα η ελλάδα είναι η 4η χώρα και αποτελεί μοντέλο παρατήρησης (case study) επειδή είναι η χώρα του Ιπποκράτη και του Πλάτωνα, όμως δεν αξιοποιείται η γεωθερμία που είναι άπλετη, ούτε το mental wellness. Αντίθετα, η Τουρκία είναι πολύ μεγάλος ανταγωνιστής, είχε φτάσει τα 10 δις. από τουρισμό ευεξίας, που αντιστοιχεί στο μισό προϋπολογισμό της Ελλάδας.

Επεσήμανε εδώ, ότι χρειάζεται και κατάρτιση η οποία δεν υπάρχει, λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι στην Κύπρο η αναζήτηση μάνατζερ για spa, ξεπέρασε τους 6 μήνες.

Ένα άλλο πεδίο που αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να στραφούν επίσης είναι η μακροζωία και η υγιής γήρανση, αλλά και η ψυχική ευεξία (mental wellness και mindfulness) που περιλαμβάνει φύση, διατροφή, εξωτερικές δραστηριότητες, ρύθμιση της αναπνοής. Όλα αυτά, μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα στην Ελλάδα, γιατί η φύση «είναι τρομερή», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν 12μηνο τουρισμό, ιδίως σε περιοχές που δεν είναι ανεπτυγμένες τουριστικά, όπως π.χ. η Ήπειρος είτε ως πρωτεύοντα τουρισμό, όπου οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν συγκεκριμένα τις υπηρεσίες ευεξίας είτε ως δευτερεύοντα, όπου οι ενδιαφερόμενοι αξιοποιούν τις υπηρεσίες spa που βρίσκουν διαθέσιμες και αυτοί αποτελούν το 8%.

Το μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΙΤΟΥΡ Γιώργος Κακουλίδης ξεκίνησε λέγοντας πως «η Ελλάδα είναι θεραπευτικός παράδεισος», και πληροί τα κριτήρια LODA (Location – θέσης, Offering και Opportunity – προσφοράς και ευκαιρίας, Demand – ζήτησης και Awareness – καθώς είναι παγκοσμίως γνωστή και βρίσκεται μέσα στις πρώτες 10-15 θέσεις ως τουριστικός προορισμός, διεθνώς).

Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή θέση στους δείκτες προορισμού, κατέχοντας την 5η ή ΄6η θέση μαζί με την Ινδία στους δείκτες τουρισμού ευεξίας – με πρώτη την Ταϋλάνδη.

Ταυτόχρονα διαθέτει τους βασικούς δείκτες απόδοσης, με 35 εκατ. επισκέπτες που έρχονται στη χώρα για τον ήλιο και τη θάλασσα, και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό για την ευεξία. Αυτό πρέπει να ανατραπεί, σημείωσε, με την προσέλκυση ποιοτικών επισκεπτών, που θα αξιοποιήσουν και τα δύο τρίμηνα του φθινοπώρου και του χειμώνα, που έχουμε πολύ λιγότερους τουρίστες.

Εξηγώντας τα μεγέθη, ξεκαθάρισε ότι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο διεθνές σκηνικό λογίζονται αυτές των 50 εκατ. ευρώ και πάνω που απασχολούν πάνω από 250 εργαζομένους, τονίζοντας πως αποτελούν την πλειοψηφία των υποδομών που ήδη υπάρχουν στη χώρα.

Καταλήγοντας ο κ. Κακουλίδης στάθηκε στην ανάγκη για συνεργασίες με αλλοδαπές εταιρείες και μάρκετινγκ, ώστε να γίνεται πιο εύκολα η αναγνώριση διεθνών επισκεπτών.

Χρειάζεται ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής και branding, στοχευμένο marketing, προσέλκυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενεργοποίηση ενδιαφερομένων μερών και συνεργασίες.

