Γκέλαρε ξανά η Λίβερπουλ (1-1) – Μεγάλη νίκη της Λιντς απέναντι στην Τσέλσι (3-1)
Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σάντερλαντ, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες 1-1, ενώ η Λιντς «πάτησε» την Τσέλσι με 3-1.
Επιστροφή στις… γκέλες για τη Λίβερπουλ, η οποία έχασε βαθμούς και από τη Σάντερλαντ, μένοντας στο 1-1, στο «Άνφιλντ» για τη 14η αγωνιστική της Premier League.
Η… ιστορία γράφτηκε στο δεύτερο μέρος τις δύο ομάδες, με τις «μαύρες γάτες» να παίρνουν το προβάδισμα στο 67ο λεπτό, χάρη στο τέρμα του Σεμσιντέ Ταλμπί που έγραψε το 1-0. Οι «κόκκινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν και ισοφάρισαν με το αυτογκόλ του Μουκιέλε στο 81′, αλλά τίποτα δεν άλλαξε στο υπόλοιπο του ματς.
Στο άλλο παιχνίδι, η Λιντς δεν άφησε περιθώριο στην Τσέλσι την οποία και νίκησε με 3-1 εντός έδρας. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μπιγιόλ στο 6′ και με τον Τανάκα στο 43′ έκαναν το 2-0. Η Τσέλσι μείωσε με τον Νέτο στο 50′ και ο Κάλβερτ-Λιούιν διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 72′.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:
Μπρέντφορντ – Έβερτον 0-1
Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5
Νιούκαστλ – Τότεναμ 2-2
Άρσεναλ – Μπρέντφορντ 2-0
Μπράιτον – Άστον Βίλα 3-4
Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας 0-1
Γουλβς – Νότιγχαμ 0-1
Λιντς – Τσέλσι 3-1
Λίβερπουλ – Σάντερλαντ 1-1
4/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
6/12 14:30 Άστον Βίλα – Άρσεναλ
6/12 17:00 Μπόρνουθ – Τσέλσι
6/12 17:00 Έβερτον – Νότιγχαμ
6/12 17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ
6/12 17:00 Νιούκαστλ – Μπέρνλι
6/12 17:00 Τότεναμ – Μπρέντφορντ
6/12 19:30 Λιντς – Λίβερπουλ
7/12 16:00 Μπράιτον – Γουεστ Χαμ
7/12 18:30 Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας
8/12 22:00 Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
