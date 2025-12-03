Eternity C: Οι Χούθι απελευθέρωσαν Φιλιππινέζους ναυτικούς που είχαν συλλάβει τον Ιούλιο

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης απελευθέρωσαν ναυτικούς που κρατούνταν από την επίθεση εναντίον του ελληνόκτητου πλοίου Eternity C στην Ερυθρά Θάλασσα τον Ιούλιο. Στην επίθεση των Χούθι σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερα από τα άτομα που επέβαιναν στο πλοίο, το οποίο βυθίστηκε φλεγόμενο.

Στο πλοίο επέβαιναν 22 μέλη πληρώματος, οι περισσότεροι από τους οποίους κατάγονταν από τις Φιλιππίνες και τρεις ένοπλοι φρουροί, δύο Ινδοί και ο Έλληνας επικεφαλής τους. Ο Έλληνας φρουρός του πλοίου και ένας συνάδελφός του είχαν διασωθεί έπειτα από 48 ώρες στη θάλασσα.

Νεκροί ήταν τέσσερις ναυτικοί του πληρώματος. Τρεις βρίσκονταν στο μηχανοστάσιο όπου εγκλωβίστηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε. Επίσης, ένας από τους ναυτικούς με καταγωγή από τη Ρωσία ακρωτηριάστηκε και έμεινε στο πλοίο μέχρι την ώρα που βυθίστηκε, καθώς δεν μπορούσε να κολυμπήσει μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Πετούν προς Ομάν

Σύμφωνα με τους Χούθι, οι ναυτικοί που απελευθερώθηκαν έχουν μπει σε πτήση με κατεύθυνση το σουλτανάτο του Ομάν. Παρά το γεγονός ότι το Ομάν δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία, αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας του Ομάν προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά και στη συνέχεια εντοπίστηκε να βγαίνει από τον εναέριο χώρο της Υεμένης.

Επίσης, οι αρχές των Φιλιππίνων ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αναμένουν την απελευθέρωση εννέα Φιλιππινέζων ναυτών που κρατούνταν από τους Χούθι. Οι Χούθι δεν έδωσαν πληροφορίες για τις εθνικότητες όσων απελευθερώθηκαν.

WATCH. Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay on Wednesday (Dec. 3, 2025) says the process for the repatriation of the nine Filipino crew of M/V Eternity C held captive by the Houthis has started. Bay said this is the best Christmas gift for the seafarers and their… pic.twitter.com/wXQ7piZ0Oe — Philippine News Agency (@pnagovph) December 3, 2025

100 πλοία

Οι Χούθι έχουν στοχεύσει περισσότερα από 100 πλοία με πυραύλους και drones στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο αυτού που έχουν ονομάσει εκστρατεία στήριξης των Παλαιστινίων, στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Σε αυτές τις επιθέσεις έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον εννέα ναυτικοί.

Οι Χούθι κρατούσαν ναυτικούς για μήνες στο παρελθόν και δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί απελευθέρωσαν τους ναυτικούς τώρα.