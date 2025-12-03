Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο

Φουλ της έκπληξης από τον Μανόλο Χιμένεθ σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα του σημερινού (3/12, 21.30) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο Ισπανός τεχνικός άφησε στον πάγκο τους Μορόν και Φαμπιάνο, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Διούδης.

Ακόμα, εντύπωση προκάλεσε η απόφαση του να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα τον Γένσεν, με τον Ντούντου να κερδίζει και αυτός θέση στην ενδεκάδα και πιθανότατα θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης. Αντίθετα, στον πάγκο έμεινε ο Ράτσιτς, που προφανώς δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί 90 λεπτά.

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ Άλβαρο και Ρόουζ θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Γαλανόπουλος θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Παναγίδης στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Ντούντου, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Μάικιτς, Καράι, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Ράτσιτς, Μορουτσάν, Νινγκ, Μισεουί, Σίστο, Γιαννιώτας, Μορόν και Χαρούπας.