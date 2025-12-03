ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Άρη (pic)
Με εκπλήξεις οι αρχικές επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το ντέρμπι με τον Άρη στο Βικελίδης για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Γνωστή έγινε η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Άρη στην 4η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (21:30).
O Τσιφτσής θα είναι κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα οι Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στα χαφ θα είναι οι Μπιάνκο και Οζντόεφ, φορ ο Μύθου και από πίσω του οι Ντεμπούντοφ, Καμαρά και Ζίβκοβιτς.
Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Κένι, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Τάισον, Τσάλοφ, Γιακουμάκης
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Άρη. #PreGame #PamePAOKARA #ARISPAOK #GreekCup #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/BfSIv7Kt6l
— PAOK FC (@PAOK_FC) December 3, 2025
