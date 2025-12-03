ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Άρη (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Άρη στην 4η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (21:30).

O Τσιφτσής θα είναι κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα οι Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στα χαφ θα είναι οι Μπιάνκο και Οζντόεφ, φορ ο Μύθου και από πίσω του οι Ντεμπούντοφ, Καμαρά και Ζίβκοβιτς.

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Κένι, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Τάισον, Τσάλοφ, Γιακουμάκης