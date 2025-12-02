Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή

Η Μάντσεστερ Σίτι λίγο έλειψε να κάνει… χαρακίρι απέναντι στην Φούλαμ, καθώς προηγήθηκε με 1-5 και επέτρεψε στους γηπεδούχους να επιστρέψουν μειώνοντας σε 4-5, όμως το σκορ έμεινε εκεί με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα να παίρνει τη νίκη αν και τα… χρειάστηκε.

Στα του ματς ιστορία έγραψε ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος με το γκολ που πέτυχε στην αναμέτρηση, έφτασε τα 100 γκολ στην Premier League πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς χρειάστηκε μόλις 111 ματς για να τα καταφέρει.

Erling Haaland, Premier League centurion. 👑 pic.twitter.com/pZQkfjcFOV — Premier League (@premierleague) December 2, 2025



Ο Νορβηγός άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό μετά από πάσα του Ντοκού, με τον Ράιντερς να κάνει το 2-0 στο 37ο λεπτό και τον Φόντεν να τριπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του κάνοντας το 3-0 για τους «πολίτες». Στο 45+2 μείωσε για την Φούλαμ ο Έμιλ Σμιθ-Ρόου σε 3-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι βρήκε ακόμα ένα δύο γκολ με τους Φόντεν (48′) και Μπέργκε (αυτογκόλ 54′) και εκεί κάπου έλεγες πως η σεμνή τελετή έχει λάβει… τέλος. Αμ δε! Η Φούλαμ μείωσε σε 5-2 με τον Ιβόμπι στο 57′ για να έρθει ο Τσικουέζε με δύο του γκολ, ένα στο 77′ και ένα στο 78′ για να βάλει «φωτιά» στο ματς.

Ωστόσο το 5-4 ήταν το τελικό σκορ στο ματς, με τη Σίτι να ανεβαίνει στην δεύτερη θέση στο -2 από την Άρσεναλ έχοντας 28 πόντους και την Φούλαμ να πέφτει στην 15η με 17 βαθμούς.

Στο άλλο ματς που γινόταν την ίδια ώρα η Έβερτον πέρασε με διπλό από την έδρα της Μπόρνμουθ με 0-1 και σκόρερ τον Γκρίλις στο 78′.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της Premier League

Τρίτη 02/12

Μπόρνμουθ-Έβερτον 0-1

(78′ Γκρίλις)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 4-5

(45’+2’ Σμιθ –Ρόου, 57’ Ιγουόμπι, 72’, 78’ Τσικουέζε – 17’ Χάαλαντ, 37’ Ρέιντερς, 44’, 48’ Φόντεν, 54’ αυτ. Μπεργκ)

Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-2

(71′ Γκιμαράες, 86′ πεν. Γκόρντον – 78′, 90’+5′ Ρομέρο)

Τετάρτη 03/12

Άρσεναλ-Μπρέντφορντ (21:30)

Μπράιτον-Άστον Βίλα (21:30)

Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας (21:30)

Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ (21:30)

Λιντς-Τσέλσι (22:15)

Λίβερπουλ-Σάντερλαντ (22:15)

Πέμπτη 04/12

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ (22:00)

H βαθμολογία στην Premier League

Το πρόγραμμα της επόμενης (15ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 06/12

Άστον Βίλα-Άρσεναλ (14:30)

Μπόρνμουθ-Τσέλσι (17:00)

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ (17:00)

Νιουκάστλ-Μπέρνλι (17:00)

Τότεναμ-Μπρέντφορντ (17:00)

Λιντς-Λίβερπουλ (19:30)

Κυριακή 07/12

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ (16:00)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας (18:30)

Δευτέρα 08/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)