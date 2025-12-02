Σπίτι 119 τ.μ. στο Χαλάνδρι με 30 ευρώ το μήνα – Τα «λαβράκια» που αποκάλυψε η επιστροφή ενοικίου

Περιπτώσεις που ενδέχεται να κρύβουν εξαπάτηση του Δημοσίου αποκάλυψε η διασταύρωση των ποσών που δηλώθηκαν από τους μισθωτές για την επιστροφή ενοικίου.

Έτσι, την ώρα που τα ενοίκια συνεχώς αυξάνονται σε όλες τις περιοχές, υπήρξαν περιπτώσεις όπου τα στελέχη της ΑΑΔΕ εντόπισαν υπερβολικά χαμηλά ποσά για ορισμένες κατοικίες.

Πλέον θα γίνει έλεγχος αν κάποια μισθωτήρια είχαν λάθη ή έγινε σκόπιμα η δήλωση μικρότερου ποσού για την αποφυγή φόρων από πλευράς του ιδιοκτήτη, με τη συμφωνία για μικρότερο ενοίκιο από τον μισθωτή.

Ωστόσο, ο επανέλεγχος που έγινε με την επιστροφή ενοικίου, έφερε «λαυράκια», όπου το δηλωθέν ενοίκιο τόσο στο Ε1, όσο και στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο ήταν υπερβολικά χαμηλό:

Ειδικότερα:

• Αιγάλεω: 88 τ.μ. – Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ

• ⁠Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: 66 τ.μ. – Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ

• ⁠Γαλάτσι: 62 τ.μ. – Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 25 ευρώ

• Ίλιον: 75 τ.μ. – Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ

• Άγιος Δημήτριος: 30 τ.μ. – Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ

• Ηλιούπολη: 133 τ.μ. – Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ

• Χαλάνδρι: 119 τ.μ. – Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 30 ευρώ

• Νέα Κυδωνία (Χανιά): 107 τ.μ. – Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 5 ευρώ

• Περιστέρι: 111 τ.μ. – Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ

Δυνατότητα διόρθωσης μέσω τροποποιητικής δήλωσης Ε1

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, οι αυτόματες επιστροφές ενοικίου που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων βασίζονται στα ποσά ενοικίου που δηλώθηκαν από τους ίδιους τους μισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις έτους 2025, για το φορολογικό έτος 2024.

Συνεπώς σε ορισμένες περιπτώσεις προέκυψαν χαμηλότερες καταβολές, οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένη ή ελλιπή δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου από τον ενοικιαστή.

Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση υπολογίζεται από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε1, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817 έως 822) και αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Μία ευκαιρία για διόρθωση

Επειδή το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχε δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία, όμως, ανέδειξε περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες δεν διόρθωσαν την εσφαλμένη δήλωση. Για τον λόγο αυτό, δίνεται τώρα δεύτερη δυνατότητα διόρθωσης μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται.

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή. Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατή η απόδοση ενίσχυσης για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί και ότι η ακριβής καταγραφή της πραγματικής δαπάνης ενοικίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου και την προστασία του συμφέροντος των πολιτών.

Πλήρης διασταύρωση στοιχείων

Οι δηλώσεις των μισθωτών διασταυρώνονται:

• με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, και

• με τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή.

Μάλιστα, σε περίπτωση που στη δήλωση Ε1 του μισθωτή το ποσό είναι μεγαλύτερο και από αυτό που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο και από αυτό που υπάρχει στη δήλωση του εκμισθωτή, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και της δήλωσης του εκμισθωτή, δηλαδή η πιο ευνοϊκή λύση για τον ενοικιαστή.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ποσού που έχει δηλώσει ο ενοικιαστής στη φορολογική δήλωση Ε1. Σημειώνονται ότι στο Ε1 δηλώνονται οι ετήσιες δαπάνες που κατέβαλε ο μισθωτής.

Πόσοι έλαβαν μικρά και πόσοι μεγάλα ποσά

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών από τις πληρωμές της επιστροφής ενοικίου, η πλειονότητα των δικαιούχων (78,5%) έλαβε ενίσχυση άνω των 100 ευρώ και έφτασε έως και 1.500 ευρώ.

Ωστόσο υπήρχε ένα ποσοστό 3,9% των ενοικιαστών που έλαβε μικρή ενίσχυση έως 30 ευρώ και 17,6% που έλαβε ενίσχυση μεταξύ 30 και 100 ευρώ.

Σημαντικός αριθμός από αυτούς που έλαβε μικρή ενίσχυση είτε μοιραζόταν το ενοίκιο με άλλους αντισυμβαλλόμενους στο μισθωτήριο, είτε είχε ενοικιάσει κατοικία μόνο για λίγους μήνες το 2024, άρα το 1/12 της ετήσιας δαπάνης αντιστοιχούσε στο ποσό αυτό.