Ερασιτέχνης Άρης: Εξωδικαστικός συμβιβασμός και «ανάσα» στο θέμα των χρεών

Ιστορική μέρα η 1η Δεκεμβρίου καθώς οριστικοποιήθηκε η υπαγωγή του Ερασιτέχνη Άρη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Συνεπώς ο μεγάλος «βραχνάς» τον χρεών που ταλάνιζε τον κιτρινόμαυρο σύλλογο εδώ και πολλά πολλά χρόνια φαίνεται να λύνεται κι έτσι ο ΑΣ Άρης μπαίνει σε νέα εποχή.

Πλέον το πρώτο πράγμα που θα γίνει και είναι ευεργετικό είναι ότι θα απελευθερωθούν οι λογαριασμοί του ώστε να εκμεταλλεύεται τα έσοδά του. Είτε αυτή είναι κάποια χορηγία, χρήματα από το στοίχημα, είτε κάποια διαφημιστικά έσοδα, επιχορηγήσεις κτλ.

Μέχρι τώρα αυτό δεν ήταν εφικτό καθώς οι λογαριασμοί ήταν μπλοκαρισμένοι και ουσιαστικά τα τμήματα του Ερασιτέχνη χρηματοδοτούνταν κυρίως από τις εγγραφές και συνδρομές μελών και κάποια συμβολή γονιών αθλητών.

Την είδηση γνωστοποίησε ο εκ των αντιπροέδρων του συλλόγου Κυριάκος Χαμουζάς, με ανάρτησή του στο προφίλ που διατηρεί στο Facebook η

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του αντιπροέδρου του ΑΣ Άρης:

Πλέον ο Άρης υπό τη νέα διοίκηση που «τρέχει» τον σύλλογο τους τελευταίους μήνες θα μπορέσει να ενισχύσει τα τμήματά του ώστε αυτά να γίνουν και πάλι ανταγωνιστικά, ανεβαίνοντας τα επόμενα χρόνια στις μεγάλες κατηγορίες του κάθε αθλήματος που μετέχουν προκειμένου να διεκδικήσουν τίτλους και διακρίσεις όπως γινόταν παλαιότερα.