Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ
- «Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
- Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 35χρονο δικυκλιστή
- Με υποβοηθούμενη αυτοκτονία πέθανε ο ιδρυτής της ελβετικής Dignitas
- Στο εδώλιο 32χρονος από την Ρόδο για την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του
Μια στροφή πριν το φινάλε του πρώτου γύρου στη Super League με την τριάδα που προπορεύεται να παίρνει σημαντικά διπλά και να παραμένει… παρέα στην «κούρσα» του τίτλου. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συνεχίζουν σε μια «κούρσα» για τρεις ξεπερνώντας εμπόδια, ανοίγοντας την διαφορά από τον τέταρτο των πλέι οφ, και βεβαίως τον Παναθηναϊκό που έτσι όπως πάει το πράγμα ο στόχος του θα είναι να βρίσκεται απλά στα πλέι οφ πρωταθλήματος.
Στο -13 οι πράσινοι του Μπενίτεθ που ηττήθηκαν από την ΑΕΚ στην Λεωφόρο (2-3) και μπορεί να έχουν ένα ματς λιγότερο (αυτό με τον ΟΦΗ για την πρεμιέρα) αλλά η γενική εικόνα δείχνει πως χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη υπομονή από όλους στον σύλλογο. Και ούτε κουβέντα (και για φέτος) για πρωτάθλημα…
Ο Ολυμπιακός που παρά την μεγάλη κόπωση από την ματσάρα με την Ρεάλ, πέρασε με τον Ελ Κααμπί να σκοράρει ξανά από την δύσκολη έδρα του Παναιτωλικού και παρότι έβαλε μεγάλη πίεση σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που έπαιζαν ξέροντας το 1-0 των ερυθρολεύκων που είχαν βρεθεί στο +5 και +6 αντίστοιχα, κατάφεραν να πάρουν δύο σπουδαία διπλά.
Ο Λεβαδειακός βλέπετε είναι εντυπωσιακός φέτος, και το 2-3 του ΠΑΟΚ με ανατροπή, δύο φορές μάλιστα, δείχνει πολλά για τον δικέφαλο. Το ίδιο και για την ΑΕΚ που μέσα σε μια εβδομάδα νίκησε τον Άρη, την Φιορεντίνα στην Ιταλία και τον ΠΑΟ στην Λεωφόρο και αν μη τι άλλο έδειξε πως δεν θέλει να είναι ο… φτωχός συγγενής στην πορεία τίτλου.
Ένα πρωτάθλημα που φτάνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στα μισά της διαδρομής όσον αφορά την κανονική περίοδο και που μέχρι τα Χριστούγεννα έχει τρεις συνολικά αγωνιστικές και «δοκιμασίες» και για τους τρεις της κορυφής. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός (31 βαθμούς) υποδέχεται τον ΟΦΗ το απόγευμα του Σαββάτου και μετά έχει να ταξιδέψει στο Βικελίδης ενώ κλείνει το 2025 με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη.
Ο Ολυμπιακός που παρότι έχει τα ιδιαίτερα απαιτητικά ματς του Τσάμπιονς Λιγκ ενδιάμεσα έχει ελάχιστες απώλειες στο πρωτάθλημα και αποτελεί το μεγάλο φαβορί παρότι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ «αντέχουν» να τον κυνηγούν στην πίεση που τους βάζει συνεχώς. Ο δεύτερος ΠΑΟΚ (29 βαθμούς) έχει το πιο ζόρικο πρόγραμμα, καθώς συν τοις άλλοις παίζει με τον Άρη και για το Κύπελλο (την Τετάρτη), τον οποίο υποδέχεται και το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα για την 13η αγωνιστική. Στην συνέχεια πάει στο Περιστέρι και στο φινάλε της χρονιάς έχει ένα ακόμη ντέρμπι με τον ΠΑΟ στην Τούμπα. Η ΑΕΚ τέλος υποδέχεται τον Ατρόμητο, πάει στο Αγρίνιο και κλείνει το 2025 με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αναλυτικά το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ μέχρι το φινάλε του 2025
13η
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ
ΠΑΟΚ – ΑΡΗΣ
ΑΕΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
14η
ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΕΚ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΟΚ
15η
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΕΚ – ΟΦΗ
ΠΑΟΚ – ΠΑΟ
- Μουζακίτης: «Στην προπόνηση με φωνάζουν… χρυσό αγόρι»
- Διαλύει τα… αρνητικά κοντέρ ο Ροντρίγκο: Έμεινε «άσφαιρος» για 30ο σερί ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (pic)
- Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
- Ο Εμπαπέ κάνει μυθική χρονιά: Έφτασε τα 60 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος (pic)
- Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»
- «Πρώτο φαβορί ο Τρινκιέρι για να διαδεχτεί τον Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν»
- Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους
- Ποια είναι η οργάνωση «Gucci Gang», που μαζί με Αλβανούς διαρρήκτες «τρομοκρατεί» τους σταρ της Premier League! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις