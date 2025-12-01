Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Μια στροφή πριν το φινάλε του πρώτου γύρου στη Super League με την τριάδα που προπορεύεται να παίρνει σημαντικά διπλά και να παραμένει… παρέα στην «κούρσα» του τίτλου. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συνεχίζουν σε μια «κούρσα» για τρεις ξεπερνώντας εμπόδια, ανοίγοντας την διαφορά από τον τέταρτο των πλέι οφ, και βεβαίως τον Παναθηναϊκό που έτσι όπως πάει το πράγμα ο στόχος του θα είναι να βρίσκεται απλά στα πλέι οφ πρωταθλήματος.

Στο -13 οι πράσινοι του Μπενίτεθ που ηττήθηκαν από την ΑΕΚ στην Λεωφόρο (2-3) και μπορεί να έχουν ένα ματς λιγότερο (αυτό με τον ΟΦΗ για την πρεμιέρα) αλλά η γενική εικόνα δείχνει πως χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη υπομονή από όλους στον σύλλογο. Και ούτε κουβέντα (και για φέτος) για πρωτάθλημα…

Ο Ολυμπιακός που παρά την μεγάλη κόπωση από την ματσάρα με την Ρεάλ, πέρασε με τον Ελ Κααμπί να σκοράρει ξανά από την δύσκολη έδρα του Παναιτωλικού και παρότι έβαλε μεγάλη πίεση σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που έπαιζαν ξέροντας το 1-0 των ερυθρολεύκων που είχαν βρεθεί στο +5 και +6 αντίστοιχα, κατάφεραν να πάρουν δύο σπουδαία διπλά.

Ο Λεβαδειακός βλέπετε είναι εντυπωσιακός φέτος, και το 2-3 του ΠΑΟΚ με ανατροπή, δύο φορές μάλιστα, δείχνει πολλά για τον δικέφαλο. Το ίδιο και για την ΑΕΚ που μέσα σε μια εβδομάδα νίκησε τον Άρη, την Φιορεντίνα στην Ιταλία και τον ΠΑΟ στην Λεωφόρο και αν μη τι άλλο έδειξε πως δεν θέλει να είναι ο… φτωχός συγγενής στην πορεία τίτλου.

Ένα πρωτάθλημα που φτάνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στα μισά της διαδρομής όσον αφορά την κανονική περίοδο και που μέχρι τα Χριστούγεννα έχει τρεις συνολικά αγωνιστικές και «δοκιμασίες» και για τους τρεις της κορυφής. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός (31 βαθμούς) υποδέχεται τον ΟΦΗ το απόγευμα του Σαββάτου και μετά έχει να ταξιδέψει στο Βικελίδης ενώ κλείνει το 2025 με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη.

Ο Ολυμπιακός που παρότι έχει τα ιδιαίτερα απαιτητικά ματς του Τσάμπιονς Λιγκ ενδιάμεσα έχει ελάχιστες απώλειες στο πρωτάθλημα και αποτελεί το μεγάλο φαβορί παρότι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ «αντέχουν» να τον κυνηγούν στην πίεση που τους βάζει συνεχώς. Ο δεύτερος ΠΑΟΚ (29 βαθμούς) έχει το πιο ζόρικο πρόγραμμα, καθώς συν τοις άλλοις παίζει με τον Άρη και για το Κύπελλο (την Τετάρτη), τον οποίο υποδέχεται και το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα για την 13η αγωνιστική. Στην συνέχεια πάει στο Περιστέρι και στο φινάλε της χρονιάς έχει ένα ακόμη ντέρμπι με τον ΠΑΟ στην Τούμπα. Η ΑΕΚ τέλος υποδέχεται τον Ατρόμητο, πάει στο Αγρίνιο και κλείνει το 2025 με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ μέχρι το φινάλε του 2025

13η

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – ΑΡΗΣ

ΑΕΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

14η

ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΕΚ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΟΚ

15η

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΕΚ – ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – ΠΑΟ