Ο Πακετά ξέσπασε κατά της αγγλικής Ομοσπονδίας μετά την αποβολή του στο Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ επέστρεψε στις νίκες στη Premier League, με το 2-0 απέναντι στη Γουεστ Χαμ, σε ένα παιχνίδι που ο Λούκας Πακετά αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, ένα λεπτό μετά την πρώτη.

Ο Βραζιλιάνος δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 83ο λεπτό για διαμαρτυρία, ενώ στο 84′ ο διαιτητής, Ντάρεν Ίνγκλαντ, τον έστειλε στα αποδυτήρια για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Μετά το παιχνίδι, ο παίκτης των «σφυριών» απολογήθηκε στα social media από τους οπαδούς και τους συμπαίκτες του.

Η ανάρτηση του Πακετά μετά την αποβολή του

«Καταλαβαίνω ότι τώρα πρέπει να δείχνω σαν τον κακό. Είναι δύσκολο να ζω με όλα όσα έχουν προκληθεί στη ζωή μου και στην ψυχική μου υγεία. Θα συνεχίσω να προσπαθώ για να μην με επηρεάσουν ακόμη περισσότερο. Αυτό δεν δικαιολογεί την αποβολή μου και γι’ αυτό ζητώ συγγνώμη από τους οπαδούς και τους συμπαίκτες μου», έγραψε.

Eu entendo que agora eu tenha q parecer o vilão, é difícil conviver com tudo oq foi causado na minha vida e no meu psicológico! Seguirei tentando com que eles não me afetem ainda mais

Isso não justifica a minha expulsão e por isso peço desculpas aos fans e meus companheiros! 🏝️🎉 https://t.co/12t071CxT1 — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) November 30, 2025

Τρία λεπτά μετά τη συγγνώμη του ωστόσο, ο Πακετά δημοσίευσε άλλο ένα «tweet», στο οποίο απάντησε στον πρώην τερματοφύλακα της Γουεστ Χαμ, Ρόμπερτ Γκριν, ο οποίος κατά τη διάρκεια της μετάδοσης χαρακτήρισε γελοία τη συμπεριφορά του. Παράλληλα, εξαπέλυσε «πυρά» κατά της αγγλικής Ομοσπονδίας, κατηγορώντας τη για έλλειψη ψυχολογικής υποστήριξης στα δύο χρόνια που διεξαγόταν έρευνα κατά του προσώπου του για παράνομο στοιχηματισμό.

«Είναι γελοίο να επηρεάζεται η ζωή και η καριέρα σου για δύο χρόνια χωρίς καμία ψυχολογική υποστήριξη από την Ομοσπονδία. Ίσως αυτή η γελοία συμπεριφορά είναι απλώς μια αντανάκλαση όλων όσων έχω υποστεί και, όπως φαίνεται, θα πρέπει να συνεχίσω να υπομένω! Συγγνώμη αν δεν είμαι τέλειος».