Με μηνύσεις απειλεί η δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή για θωπεία
Η 55χρονη εικαστικός παραμένει εκτός σχολείων μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ
Με μηνύσεις απειλεί η δασκάλα από το Λουτράκι που είχε καταγγείλει μαθητή της για θωπεία όποιον επιχείρησε, όπως λέει, να διασύρει την υπόληψή της.
Η 55χρονη εικαστικός που παραμένει εκτός σχολείων μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, επιμένει να λέει πως ο 6χρονος μαθητής την θώπευσε στο στήθος και πως ο μόνος λόγο που τον κατήγγειλε στην Αστυνομία είναι για να προστατευτεί η ίδια και οι συμμαθητές του.
«Δεν έχουμε επικοινωνία με την κόρη μας»
«Δεν έχουμε καμία επικοινωνία με την κόρη μας», λένε στο MEGA από την πλευρά τους οι γονείς της 55χρονης.
«Δεν ξέρουμε τώρα τι κάνει. Πήρα, ήταν η κόρη της, γιατί έχει πάει και αυτή εκεί πέρα και μου λέει ‘η μαμά έχει δουλειά’. Λέω ‘τι δουλειά, γιατί δεν μου λες;’. Από ό,τι φάνηκε δεν έχει πάει πουθενά. Είναι στεναχωρημένη με όλα αυτά».
«Έχασε τη δουλειά της για μία απερισκεψία» λέει η μητέρα της 55χρονης, υποστηρίζοντας πως αν τους είχε συμβουλευτεί, τοτέ η υπόθεση δεν θα έφτανε στα άκρα.
«Και τούτη εδώ τώρα πώς της φάνηκε να πάει να κάνει αυτήν την ιστορία. Να χάσει τη δουλειά της. Μας έχει τρελάνει και εμάς».
Η 55χρονη δασκάλα απομακρύνθηκε μετά το περιστατικό από το σχολείο του 6χρονου στο Λουτράκι και περιμένει αν θα ξαναμπεί τελικά στις σχολικές αίθουσες πριν τα Χριστούγεννα.
