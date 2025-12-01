Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση στολίζει με τα παιδιά της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απολαμβάνει ευχάριστες στιγμές με την οικογένεια της και τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η παρουσιάστρια θέλησε με μια ανάρτηση να κλείσει τον Νοέμβριο με μια δόση νοσταλγίας και πολλή ευγνωμοσύνη, καλωσορίζοντας τον πιο λαμπερό μήνα του χρόνου.

Στη λεζάντα, δεν θα μπορούσε να το περιγράψει καλύτερα: «Μαγικές στιγμές», ενώ παρουσιάζει στιγμές από το σπίτι τους που είναι στολισμένο, αλλά και την ίδια να κάνει pilates και να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές.

Η ανάρτηση σε γιορτινό κλίμα

Οι οικογενειακές στιγμές

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος μετρούν ήδη τέσσερα χρόνια κοινής πορείας και μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους: τον Βλάσση, δύο ετών, και τον μικρό Βασίλη, δέκα μηνών. Παρά την αφοσίωσή της στην ανατροφή των παιδιών, η παρουσιάστρια φροντίζει να βρίσκει χρόνο και για πράγματα που την γεμίζουν και την ευχαριστούν.

Πριν λίγες ημέρες το ζευγάρι έκανε μια στάση σε ένα από τα καταστήματα του Βασίλη, το Green Park, στην καρδιά της Αθήνας, απολαμβάνοντας ένα διάλειμμα από τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Η επίσκεψή τους συνέπεσε με την πρεμιέρα της Μελίνας Ασλανίδου, του Γιώργου Παπαδόπουλου και του Παναγιώτη Ραφαηλίδη, υπόσχοντας στο κοινό αξέχαστες βραδιές για τον φετινό χειμώνα. Η Κωνσταντίνα και ο Βασίλης πόζαραν με χαμόγελο στον φακό και διασκέδασαν με τις επιτυχίες των καλλιτεχνών.