Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με αγκαλιά τους 2 γιους της έσβησε τα κεράκια γενεθλίων της – Το μήνυμα της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα γενέθλια της με την οικογένεια της και τους δικούς της ανθρώπους. Μάλιστα, η λαμπερή παρουσιάστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τους δύο γιους της.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αφιερωμένη στη μητρότητα

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που διανύει μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της ως μητέρα ασχολείται αποκλειστικά με το μεγάλωμα των παιδιών της αφήνοντας πίσω τα επαγγελματικά της τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η ανάρτησή της για τα γενέθλια

«Αυτή η μέρα από πάντα είναι για μένα ξεχωριστή, με κάνει να θέλω να κάνω έναν απολογισμό και ένα νέο ξεκίνημα!

Πολλά τα διδάγματα έως τώρα στη ζωή μου, αυτό που θα ξεχωρίσω φέτος και θα σας πω είναι να μην περιμένετε να έρθει η τέλεια στιγμή, δεν υπάρχει ποτέ η κατάλληλη, εμείς φτιάχνουμε τη στιγμή και μετά τη βλέπουμε ως ανάμνηση πλέον και τη θυμόμαστε..

Τη ζήσαμε όμως τόσο ώστε να τη θυμόμαστε ή χρειαζόμαστε την εικόνα να μας τη θυμίζει;

Αφήνω αυτό το ερώτημα εδώ και σας ευχαριστώ για τις τρομερές ευχές σας, είστε η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω, εύχομαι το πιο σημαντικό ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ! Love you», έγραψε στην ανάρτησή της η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.